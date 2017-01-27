Джизакского правозащитника судят за частный извоз

Джизакский городской суд накануне рассмотрел административное дело против Уктама Пардаева, теперь обвиняемого в частном извозе без лицензии.

Против джизакского правозащитника и активиста Уктама Пардаева возбуждено дело по статье 176, часть 3 Административного кодекса Узбекистана — «Занятие деятельностью по перевозке пассажиров автомобильным транспортом без лицензии».

26 января в городском суде по административным делам Джизака состоялись первые слушания этого дела.

События, приведшие правозащитника в зал суда, разворачивались 10 января. В этот день, примерно в 11 часов утра, по словам Пардаева, он ехал за рулем, когда увидел на дороге голосовавших людей, и решил их подвезти.

Налоговая вместо ГАИ

Через короткое время его машина была остановлена. Как выяснилось, требование остановиться исходило не от сотрудников автоинспекции, а налоговой, которые по неизвестной причине стали отлавливать неплательщиков налогов на дорогах и за рулем.

Четыре пассажира, находившиеся в салоне, тут же написали объяснительные, что Пардаев согласился их подвезти на энную сумму, не бесплатно.

В случае признания своей вины правозащитнику грозит выплата штрафа в размере от 20 до 100 минимальных размеров заработной платы (от 2,9 до 14,9 млн сумов или от 500 до 2500 долларов США по теневому курсу).

Если он будет артачиться и утверждать, что денег не брал, чего на самом деле не произошло, – ведь он не довез пассажиров до пункта назначения, то, как пригрозил ему накануне судья, наказание может быть более строгим.

В суд два раза в месяц

В этом месяце Пардаев уже находился в зале суда в качестве подсудимого.

11 января Дустликский районый суд Джизакской области приговорил его к трем годам лишения свободы условно. Суд признал его виновным по трем статьям Уголовного кодекса Узбекистана: ст. 140. Оскорбление; ст. 168. Мошенничество; ст. 211. Получение взятки.

Из-за условного срока Пардаев должен еженедельно отмечаться в органах милиции в Джизаке, но по сей день не может найти ответственного лица, который бы отметил его явку в журнале регистраций.

Давление, под которым оказался Пардаев, не дает ему возможности утроиться на работу, зарабатывать на жизнь.

Единственным средством к существованию в такой ситуации остается частный извоз, но и это теперь пытаются выбить из арсенала его выживания в Узбекистане.