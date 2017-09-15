Джизакского учителя не берут даже на хлопок

Когда Зиёдулло Раззокову, учителю школы № 1 в Зарбдарском районе Джизакской области РУз, сказали собраться и ехать на хлопок, он думал, что все решилось, но не тут-то было.

– Я выдворю вас из Бустона! Из Зарбдара! Из Джизакской области! Всей семьей вас выдворю! Вот увидите! Я вам жизни не дам в школе! Вы вынуждены будете бежать отсюда куда глаза глядят! Вот посмотрим, чья возьмет! – это последние слова и.о. директора школы № 1 Зарбдарского района Джизакской области Узбекистана Наби Эшбекова, сказанные учителю Зиёдулло Раззокову.

– Если вы меня выдворите из поселка, из района, из области, значит… очень большой человек в области вас поддерживает! Хорошо, попробуйте! – отвечает учитель.

– Жалуйся куда хочешь! – директор перешел на «ты» и с угрозой в голосе прошипел: Я тебе тут жизни не дам.

– Ты кто?! Пророк?! Или Аллах?! Я боюсь только Аллаха!.. – ответил Раззоков. – Ты мне нервы не порть! Выполни свое обещание… Хочешь увольнять – увольняй…

Это противостояние произошло в школе 13 сентября, затем продолжилось 14 сентября, и сегодняшнее утро, 15 сентября, – не исключение. В целом обстановка в школе нервозная, да еще хлопок…

Почему бы не восстановить?

8 сентября на сайте Ц-1 была опубликована статья: «Джизакский учитель борется за восстановление на работе… но все уже на хлопке». Раззоков надеялся, что огласка его проблемы поможет ему восстановиться на работе.

Он проработал в этой школе учителем начальных классов с 1994 по 2011 год. Но был уволен из-за конфликта с прежним директором Бахтиером Элмурадовым.

Элмурадов в мае этого года потерял свой пост после инцидента с учительницей, обратившейся с жалобой на директора школы за произнесенные им оскорбления и мат в ее адрес (Ц-1 подробно освещал эту историю).

После ухода директора Раззоков был принят на работу на полставки садовником, правда, с уговором, что с 15 августа он будет переведен на должность учителя. Но и.о. директора Эшбеков заявил опальному преподавателю, что не сделает его учителем.

Надежда у Раззакова на восстановление появилась 8 сентября, когда ему наравне со всеми учителями сказали, чтобы он сходил домой, снарядился походной одеждой и ехал на хлопок.

Зиёдулло-ака так и сделал: дома переоделся, взял с собой фартук и еду на обед. Но у автобуса его остановил Эшбеков: «Вы оставайтесь, вы поедете во вторую десятидневку». С тех пор каждое утро в школе и.о. директора вызывает к себе Раззокова и действует ему на нервы.

10 сентября. Кабинет директора школы

– Зиёдулло-ака, давайте далее друг другу нервы портить не будем, – говорит директор.

– Давайте, я готов, – отвечает Раззоков.

– Ну… тогда пишите заявление! – весело говорит директор.

– Хорошо! – обрадовался Раззоков и, надеясь, что все образуется, написал заявление, чтобы его перевели на позицию учителя, и отдал директору.

– Такого заявления я у вас не просил, – сказал директор, разорвал его в клочья и бросил в урну. – Я хотел, чтобы вы меня оставили в покое, написав заявление об увольнении с работы.

– Такого заявления я не напишу. Пожалуйста, увольняйте меня, если хотите, но без моего заявления, а дальше посмотрим, чья возьмет!

12 сентября. Кабинет директора школы

– Я все равно уволю вас с работы! Без вашего заявления.

– Пожалуйста, это ваше право.

О последнем разговоре об изгнании учителя из Джизакской области написано выше.

Узбекистан испытывает дефицит учителей, при этом имеющийся штат обязан отрываться от прямых обязанностей и работать на хлопковых полях, почему тогда джизакская школа разбрасывается ценным кадром?

Кабинет министров Узбекистана сообщал, что в связи со школьной реформой, связанной с возвращением к 11-летнему образованию, страна нуждается как минимум в 22 тысячах новых кадрах.

Проблема в независимом и строптивом характере учителя?.. Ведь нареканий и претензий к качеству его работы школа не предъявляет.