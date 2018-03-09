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    • Узбекистан

    Джизакскому фермеру решил помочь президент Узбекистана?

    Письмо Шавкату Мирзиёеву о том, что в Бахмальском районе Джизакской области произведен захват птицефабрики, нашло отклик: возбуждено уголовное дело.

    Так дохли куры на птицефабрике в Бахмальском районе.... Архив А. Маматова
    Так дохли куры на птицефабрике в Бахмальском районе…. Архив А. Маматова

    К президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву обратилась независимая журналистка из Ташкента Малохат Эшанкулова.

    В своем письме она рассказала историю директора птицефабрики Абдугафара Маматова, жаловавшегося на то, что неизвестные люди, взломав замки, заняли подведомственные ему здания.

    К письму она приложила статью Ц-1 с подробностями дела о птицефабрике, которую возле кишлака Ноук в Бахмальском районе построил мелькомбинат соседнего Дустликского района, а именно АО «Дустликдон», но теперь она заброшена и бездействует.

    Причина этого бездействия в том, что большая часть суммы, выделенной на оборудование, оказалась разворованной. После чего руководство мелькомбината предложило местному фермеру Абдугафару Маматову стать директором ООО «Дустликдон парранда» и возглавить птицефабрику.

    Директор птицефабрики Абдугафар Маматов; фото: Ц-1
    Директор птицефабрики Абдугафар Маматов; фото: Ц-1

    Тот, пытаясь возродить предприятие, обращался во множество организаций, включая Народную приемную и даже Кабинет министров, с просьбой о финансовой поддержке, однако всё без толку.

    Но, как бы там ни было, после письма Эшанкуловой в адрес президента дело сдвинулось с мертвой точки.

    Сотрудник департамента прокуратуры Бахмальского района сообщил прибывшим в Бахмальский район журналистке Малохат Эшанкуловой и сопровождавшему ее правозащитнику Агзаму Тургунову, что проведенная проверка выявила на птицефабрике недостачу, произошедшую по вине руководства мелькомбината.

    На АО «Дустликдон» возбуждено уголовное дело, сейчас идет следствие. И прокуратура обязательно выяснит, кто на птицефабрике настоящий хозяин.

    Абдугафар Маматов с Малохат Эшанкуловой и Агзамом Тургуновым; фото: Ц-1
    Абдугафар Маматов с Малохат Эшанкуловой и Агзамом Тургуновым; фото: Ц-1
    Участковые милиционеры в Бахмальском районе проверяют паспорт Малохат Эшанкуловой; фото: Ц-1
    Участковые милиционеры в Бахмальском районе проверяют паспорт Малохат Эшанкуловой; фото: Ц-1

    Деньги были потрачены огромные…

    Птицефабрика появилась в Бахмальском районе в 2009 году, когда вышло распоряжение тогдашнего президента Ислама Каримова о развитии в республике животноводства.

    Тогда-то АО «Дустликдон» решило создать мощное производство по выращиванию кур возле маленького кишлака Ноука.

    Были выделены 2 млрд 400 млн сумов. Предполагалось, что оборудование будет работать по украинской технологии, так же из-за рубежа планировалась доставка передового оборудования.

    Было закуплено 5 тысяч кур, планировалось довести птицефабрику до проектной мощности в 15 тысяч голов.

    Но птица вскоре оказалась разворованной или передохла. Как выяснилось, руководство АО «Дустликдон» разворовало все деньги, выделенные на оборудование по «украинской технологии».

    Заброшенная птицефабрика в Бахмальском районе; фото: А. Маматов
    Заброшенная птицефабрика в Бахмальском районе; фото: А. Маматов

    Вместо нового инкубатора, на который было выделено 100 млн сумов, установили самый старый и дешевый, какой только смогли найти. То же самое касается генератора и сеток для птицы.

    Даже водонапорная башня осталась недостроенной, а мелькомбинат не платил рабочим деньги.

    Кто даст деньги на птицу?

    Фермер Маматов в 2016 году согласился стать директором ООО «Дустликдон парранда», потому что в его родном кишлаке Ноука женщины сидят без работы, нет достойного заработка и для молодежи.

    Он надеялся привести птицефабрику в порядок, однако запустить производство оказалось нереальным. Только для того, чтобы приобрести 5 тысяч цыплят и комбикорм для них, надо около 500 млн сумов.

    Но таких денег у фермера нет. А сам мелькомбинат сразу самоустранился от этой проблемы.

    В итоге Маматов и отправился в поход по разным организациям, начиная с банка, районного и областного хокимиятов.

    Скорее всего, именно от того, что фермер оказался слишком инициативным, руководство АО «Дустликдон» и решило осуществить захват собственного подразделения.

    Но директор Маматов надеется, что птицефабрика мощностью в 15 тысяч голов вскоре все-таки заработает, в результате чего птицей и яйцами будет обеспечен не только Бахмальский район, но и вся Джизакская область.

    Источник:Ц-1
    Темы: Права человека в Узбекистане, Узбекистан, Экономика Узбекистана
    Теги: Бахмальский район Джизакская область Малохат Эшанкулова птицефабрика
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