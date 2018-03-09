Джизакскому фермеру решил помочь президент Узбекистана?

Письмо Шавкату Мирзиёеву о том, что в Бахмальском районе Джизакской области произведен захват птицефабрики, нашло отклик: возбуждено уголовное дело.

К президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву обратилась независимая журналистка из Ташкента Малохат Эшанкулова.

В своем письме она рассказала историю директора птицефабрики Абдугафара Маматова, жаловавшегося на то, что неизвестные люди, взломав замки, заняли подведомственные ему здания.

К письму она приложила статью Ц-1 с подробностями дела о птицефабрике, которую возле кишлака Ноук в Бахмальском районе построил мелькомбинат соседнего Дустликского района, а именно АО «Дустликдон», но теперь она заброшена и бездействует.

Причина этого бездействия в том, что большая часть суммы, выделенной на оборудование, оказалась разворованной. После чего руководство мелькомбината предложило местному фермеру Абдугафару Маматову стать директором ООО «Дустликдон парранда» и возглавить птицефабрику.

Тот, пытаясь возродить предприятие, обращался во множество организаций, включая Народную приемную и даже Кабинет министров, с просьбой о финансовой поддержке, однако всё без толку.

Но, как бы там ни было, после письма Эшанкуловой в адрес президента дело сдвинулось с мертвой точки.

Сотрудник департамента прокуратуры Бахмальского района сообщил прибывшим в Бахмальский район журналистке Малохат Эшанкуловой и сопровождавшему ее правозащитнику Агзаму Тургунову, что проведенная проверка выявила на птицефабрике недостачу, произошедшую по вине руководства мелькомбината.

На АО «Дустликдон» возбуждено уголовное дело, сейчас идет следствие. И прокуратура обязательно выяснит, кто на птицефабрике настоящий хозяин.

Деньги были потрачены огромные…

Птицефабрика появилась в Бахмальском районе в 2009 году, когда вышло распоряжение тогдашнего президента Ислама Каримова о развитии в республике животноводства.

Тогда-то АО «Дустликдон» решило создать мощное производство по выращиванию кур возле маленького кишлака Ноука.

Были выделены 2 млрд 400 млн сумов. Предполагалось, что оборудование будет работать по украинской технологии, так же из-за рубежа планировалась доставка передового оборудования.

Было закуплено 5 тысяч кур, планировалось довести птицефабрику до проектной мощности в 15 тысяч голов.

Но птица вскоре оказалась разворованной или передохла. Как выяснилось, руководство АО «Дустликдон» разворовало все деньги, выделенные на оборудование по «украинской технологии».

Вместо нового инкубатора, на который было выделено 100 млн сумов, установили самый старый и дешевый, какой только смогли найти. То же самое касается генератора и сеток для птицы.

Даже водонапорная башня осталась недостроенной, а мелькомбинат не платил рабочим деньги.

Кто даст деньги на птицу?

Фермер Маматов в 2016 году согласился стать директором ООО «Дустликдон парранда», потому что в его родном кишлаке Ноука женщины сидят без работы, нет достойного заработка и для молодежи.

Он надеялся привести птицефабрику в порядок, однако запустить производство оказалось нереальным. Только для того, чтобы приобрести 5 тысяч цыплят и комбикорм для них, надо около 500 млн сумов.

Но таких денег у фермера нет. А сам мелькомбинат сразу самоустранился от этой проблемы.

В итоге Маматов и отправился в поход по разным организациям, начиная с банка, районного и областного хокимиятов.

Скорее всего, именно от того, что фермер оказался слишком инициативным, руководство АО «Дустликдон» и решило осуществить захват собственного подразделения.

Но директор Маматов надеется, что птицефабрика мощностью в 15 тысяч голов вскоре все-таки заработает, в результате чего птицей и яйцами будет обеспечен не только Бахмальский район, но и вся Джизакская область.