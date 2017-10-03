ЕБРР открывает представительство в Узбекистане

Европейский банк реконструкции и развития после десятилетней паузы открывает представительство в Узбекистане и готов поддерживать деловую активность в стране.

3 октября в Ташкенте состоялась встреча министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова с главой делегации Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Натальей Ханженковой.

Стороны обсудили практические аспекты открытия в стране представительства банка, сообщает МИД Узбекистана, и оценили ход реализации проекта стратегии ЕБРР по стране на ближайшие пять лет.

Как развивались отношения Узбекистана и ЕБРР?

Узбекистан начал сотрудничество с кредитором в 1992 году. Банк реализовал в стране 54 проекта на сумму 823 млн евро (почти 1 млрд долларов).

Последняя стратегия ЕББР по Узбекистану была принята в 2005 году, а финальный проект был свернут двумя годами позже.

Однако сотрудничество стало активно сокращаться в 2003 году, после состоявшегося в мае в Ташкенте заседания совета директоров банка, на котором президент Узбекистана Ислам Каримов отказался осудить пытки.Это было одним из негласных требований для проведения престижного форума в узбекской столице.

Возобновление активного сотрудничества стало возможным при нынешнем президенте страны Шавкате Мирзиёеве.

В феврале 2017 года управляющий директор финансовой организации по Центральной Азии и России Наталья Ханженкова прибыла в Узбекистан для обсуждения перспектив расширения партнерства. Спустя месяц президент ЕБРР Сума Чакрабарти пожаловал в Ташкент, где встретился с высшим руководством Узбекистана.

По итогам переговоров он назвал приоритетные направления сотрудничества: поддержка малого бизнеса, стимулирование банковско-финансового сектора, модернизация сельской инфраструктуры, помощь в создании современных промышленных объектов.

Ранее СМИ писали о предоставлении Узбекистану кредита в размере 1 млрд долларов Всемирным банком для смягчения последствий девальвации национальной валюты.