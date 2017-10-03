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    ЕБРР открывает представительство в Узбекистане

    Европейский банк реконструкции и развития после десятилетней паузы открывает представительство в Узбекистане и готов поддерживать деловую активность в стране.

    Лого EBRD; открытый источник
    Лого EBRD; открытый источник

    3 октября в Ташкенте состоялась встреча министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова с главой делегации Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Натальей Ханженковой.

    Стороны обсудили практические аспекты открытия в стране представительства банка, сообщает МИД Узбекистана, и оценили ход реализации проекта стратегии ЕБРР по стране на ближайшие пять лет.

    Как развивались отношения Узбекистана и ЕБРР?

    Узбекистан начал сотрудничество с кредитором в 1992 году. Банк реализовал в стране 54 проекта на сумму 823 млн евро (почти 1 млрд долларов).

    Последняя стратегия ЕББР по Узбекистану была принята в 2005 году, а финальный проект был свернут двумя годами позже.

    Однако сотрудничество стало активно сокращаться в 2003 году, после состоявшегося в мае в Ташкенте заседания совета директоров банка, на котором президент Узбекистана Ислам Каримов отказался осудить пытки.Это было одним из негласных требований для проведения престижного форума в узбекской столице.

    Возобновление активного сотрудничества стало возможным при нынешнем президенте страны Шавкате Мирзиёеве.

    Глава делегации ЕБРР - Наталья Ханженкова; фото: mfa.uz
    Глава делегации ЕБРР — Наталья Ханженкова; фото: mfa.uz

    В феврале 2017 года управляющий директор финансовой организации по Центральной Азии и России Наталья Ханженкова прибыла в Узбекистан для обсуждения перспектив расширения партнерства. Спустя месяц президент ЕБРР Сума Чакрабарти пожаловал в Ташкент, где встретился с высшим руководством Узбекистана.

    По итогам переговоров он назвал приоритетные направления сотрудничества: поддержка малого бизнеса, стимулирование банковско-финансового сектора, модернизация сельской инфраструктуры, помощь в создании современных промышленных объектов.

    Ранее СМИ писали о предоставлении Узбекистану кредита в размере 1 млрд долларов Всемирным банком для смягчения последствий девальвации национальной валюты.

    Источник:Ц-1
    Темы: Реформа Узбекистана, Узбекистан после Каримова
    Теги: EBRD in Uzbekistan Абдулазиз Камилов ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития Узбекистан
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