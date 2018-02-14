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    Эйфелева башня в Ташкенте

    В Ташкенте много всего «французского»: там очень любят Францию и Париж. Но эта копия Эйфелевой башни на ташкентском «Саларе» затмевает все…

    Копия Эйфелевой башни в Ташкенте - притягивает ташкентцев... Фото: Рифат Гумеров
    Копия Эйфелевой башни в Ташкенте — притягивает ташкентцев… Фото: Рифат Гумеров

    В столице Узбекистана есть много кафешек с названиями «Ля Парис», «Мулен Руж», также в наличии и ресторан «Версаль», а на улице Нукусской – магазин французской парфюмерии «Эйфель».

    Возле многих ташкентских магазинов и кафе с французскими названиями стоят маленькие копии Эйфелевой башни.

    Но эта башня и по размерам, и по исполнению затмила всех своих маленьких подруг. Она больше всех похожа на оригинал.

    Новая достопримечательность Ташкента - Эйфелева башня; фото: Рифат Гумеров
    Новая достопримечательность Ташкента — Эйфелева башня; фото: Рифат Гумеров

    Говорят, что башню изготовили по специальному заказу для свадьбы, а по окончании торжества выставили на продажу за 10 000 у.е., но желающих приобрести ее пока не нашлось.

    Уникальная копия символа Парижа и всей Франции стоит во дворе одного из предприятий промышленной зоны «Салар».

    Впрочем, смотрите сами.

    Источник:Ц-1
    Темы: Ташкент, Узбекистан
    Теги: Ташкент Узбекистан Франция Эйфелева башня
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