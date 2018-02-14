Эйфелева башня в Ташкенте

В Ташкенте много всего «французского»: там очень любят Францию и Париж. Но эта копия Эйфелевой башни на ташкентском «Саларе» затмевает все…

В столице Узбекистана есть много кафешек с названиями «Ля Парис», «Мулен Руж», также в наличии и ресторан «Версаль», а на улице Нукусской – магазин французской парфюмерии «Эйфель».

Возле многих ташкентских магазинов и кафе с французскими названиями стоят маленькие копии Эйфелевой башни.

Но эта башня и по размерам, и по исполнению затмила всех своих маленьких подруг. Она больше всех похожа на оригинал.

Говорят, что башню изготовили по специальному заказу для свадьбы, а по окончании торжества выставили на продажу за 10 000 у.е., но желающих приобрести ее пока не нашлось.

Уникальная копия символа Парижа и всей Франции стоит во дворе одного из предприятий промышленной зоны «Салар».

Впрочем, смотрите сами.