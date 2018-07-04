Экскурсия! Пройдите с нами по «Бермудскому треугольнику» Ташкента!

Что вы знаете о районе узбекистанской столицы между тремя памятниками – Руставели, Навои и Пушкину? Группа ташкентцев приглашает вас в путь (видео – часть 1).

Группа ташкентцев совершила «free walking tours» («свободный тур») по столице.

В небольшом районе Ташкента «собрались» три поэта, три гения – представители грузинского, русского и узбекского народов. А вернее, памятники им – великим Шота Руставели, Алишеру Навои и Александру Пушкину.

В первой части нашей экскурсии молодой гид из Ташкента Максуд Аскаров рассказывает нам о «пряничных» домах по улице Шота Руставели, памятниках сталинской застройки, об истории района давнишней улицы Педагогической, о переменах в парке Дустлик (в прошлом – парк Кирова) и изменениях на месте бывшей Театральной площади.

Гуляя вместе с группой ташкентцев между памятниками трем поэтам, вы узнаете от чудесного гида все самое интересное об этой исторической части города, получившей свое начало еще в 1865 году…