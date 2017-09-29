Елена Урлаева: «Запрет на вывоз на хлопок был розыгрышем»

Правозащитница Елена Урлаева сорвала вывоз на хлопок медиков Ахангаранского района Ташкентской области. Но шахтеров и учителей из Ангрена все-таки отправили…

Правда, сотрудников школ и детских садов города Ангрена, расположенного в ста километрах от Ташкента, отправили на поля Букинского района только на один день – вчера вечером они должны были вернуться домой.

Зато присутствие известной правозащитницы Елены Урлаевой на площади у хокимията Ангрена, где был сбор сборщиков хлопка, удержало местные власти от отправки в тот же Букинский район сотрудников медицинских учреждений.

Медики прочитали международный доклад

По словам правозащитницы, поехать в Ангрен 28 сентября ее побудил раздавшийся накануне телефонный звонок от учителей одной из школ.

«Несколько дней прошло, как нас только привезли с хлопка и опять собираются вывозить! Сколько можно издеваться!» – жаловалась Урлаевой одна из них.

При этом учителя назвали точное время и место отъезда: 8 часов утра, площадь перед зданием хокимията, место назначения – хлопковые поля Букинского района, находящиеся в доброй сотне километров от Ангрена.

Правозащитница сразу сообщила об этом знакомым журналистам и предложила тем приехать в Ангрен пораньше. Сама же была на площади перед хокимиятом в 6.30 утра.

Учителя, которые сообщили ей об отправке, страшно боялись фотографироваться и говорили, что их за это уволят.

Зато медицинские работники вели себя достаточно свободно. Медсестрам из города Дукента Урлаева даже подарила международный доклад о запрещении принудительного труда.

Ознакомившись с ним, женщины дружно решили, что больше на хлопок не поедут. И пошли показывать этот документ своим подругам.

Теперь на хлопок мардикоров не пошлешь

А правозащитница продолжила фотографировать площадь, где собиралось все больше народа, и заодно знакомилась с людьми, которых отправляют на хлопок.

Как рассказывает Урлаева, ей стало очень жалко пожилую уборщицу общежития Ангренского угольного разреза по имени Манзура.

У той очень высокое давление и противопоказана тяжелая работа, но она не смогла ни отказаться от отправки на хлопок, ни попросить поехать кого-нибудь вместо нее.

Оказывается, теперь запрещено посылать на хлопок вместо себя кого-то другого. Слова Манзуры-опы подтвердили дальнейшие события.

Правозащитница видела, как сажали людей в автобусы, сверяя их паспорта с фамилиями в списках.

Медицинское начальство дало отбой

Увидев возле некоторых групп людей большие узлы, Урлаева поинтересовалась, кого отправляют на хлопок на постоянной основе. Ими оказались в основном шахтеры и буровики.

Ни правозащитница, ни сами буровики так и не смогли понять, как можно людей, которые имеют высококвалифицированную и высокооплачиваемую работу, отправлять на выполнение примитивного труда по сбору хлопковых коробочек.

Тем временем в большегрузный КамАЗ загрузили вещи шахтеров и других работников, а самих сборщиков хлопка рассадили в десять небольших автобусов марки ISUZU.

С ними же сели учителя и сотрудники детских садов Ангрена. Но в отличие от других они не возились с объемистыми узлами, а значит, вечером автобусы вернут педагогов обратно в город.

Медикам повезло больше: Урлаева с ними так много общалась, что в итоге медицинское начальство дало отбой.

Сначала руководство от здравоохранения сказало, что на площади появились «подозрительные» журналисты, а потом, опомнившись, переиграло свои слова и сообщило, что все медицинские работники просто опоздали в свою колонну, которая отъехала в 6.30 утра.

Приходите завтра в 6.30

Но правозащитница тут же проинформировала медиков, что сама была в 6.30 утра на площади, но в это время там не было ни одного человека и ни одной машины.

Медработники пришли к зданию Ангренского хокимията очень рано, 4 часа мерзли на холодном горном ветру, но были страшно рады, узнав, что их возвращают обратно на свою работу.

Некоторые даже кричали ура, хотя их начальство и распорядилось 29 сентября в 6.30 вновь прийти на площадь для отправки на хлопок.

А колонна сборщиков хлопка вдвинулась в сторону Буки около 12 часов дня. Елена Урлаева сопровождала ее некоторое время на такси до города Ахангарана, а затем отправилась в сторону Ташкента.

Как считает правозащитница, запрет с вывозом на хлопок медиков и учителей был «обыкновенным розыгрышем»: во время хлопковой кампании им «не дадут спокойно работать».