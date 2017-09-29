Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    Елена Урлаева: «Запрет на вывоз на хлопок был розыгрышем»

    Правозащитница Елена Урлаева сорвала вывоз на хлопок медиков Ахангаранского района Ташкентской области. Но шахтеров и учителей из Ангрена все-таки отправили…

    Медики города Ангрена готовятся к отправке на хлопок; фото: ПАУ
    Медики города Ангрена готовятся к отправке на хлопок; фото: ПАУ

    Правда, сотрудников школ и детских садов города Ангрена, расположенного в ста километрах от Ташкента, отправили на поля Букинского района только на один день – вчера вечером они должны были вернуться домой.

    Зато присутствие известной правозащитницы Елены Урлаевой на площади у хокимията Ангрена, где был сбор сборщиков хлопка, удержало местные власти от отправки в тот же Букинский район сотрудников медицинских учреждений.

    Медики прочитали международный доклад

    По словам правозащитницы, поехать в Ангрен 28 сентября ее побудил раздавшийся накануне телефонный звонок от учителей одной из школ.

    «Несколько дней прошло, как нас только привезли с хлопка и опять собираются вывозить! Сколько можно издеваться!» – жаловалась Урлаевой одна из них.

    При этом учителя назвали точное время и место отъезда: 8 часов утра, площадь перед зданием хокимията, место назначения – хлопковые поля Букинского района, находящиеся в доброй сотне километров от Ангрена.

    Автобусы готовятся к отправке, в стороне - сотрудники прокуратуры и хокимията Ангрена; фото: ПАУ
    Автобусы готовятся к отправке, в стороне — сотрудники прокуратуры и хокимията Ангрена; фото: ПАУ

    Правозащитница сразу сообщила об этом знакомым журналистам и предложила тем приехать в Ангрен пораньше. Сама же была на площади перед хокимиятом в 6.30 утра.

    Учителя, которые сообщили ей об отправке, страшно боялись фотографироваться и говорили, что их за это уволят.

    Зато медицинские работники вели себя достаточно свободно. Медсестрам из города Дукента Урлаева даже подарила международный доклад о запрещении принудительного труда.

    Медики из Дукента изучают доклад о запрете принудительного труда; фото: ПАУ
    Медики из Дукента изучают доклад о запрете принудительного труда; фото: ПАУ

    Ознакомившись с ним, женщины дружно решили, что больше на хлопок не поедут. И пошли показывать этот документ своим подругам.

    Теперь на хлопок мардикоров не пошлешь

    А правозащитница продолжила фотографировать площадь, где собиралось все больше народа, и заодно знакомилась с людьми, которых отправляют на хлопок.

    Как рассказывает Урлаева, ей стало очень жалко пожилую уборщицу общежития Ангренского угольного разреза по имени Манзура.

    У той очень высокое давление и противопоказана тяжелая работа, но она не смогла ни отказаться от отправки на хлопок, ни попросить поехать кого-нибудь вместо нее.

    Уборщица Манзура не могла отказаться от хлопка даже по болезни; фото: ПАУ
    Уборщица Манзура не могла отказаться от хлопка даже по болезни; фото: ПАУ

    Оказывается, теперь запрещено посылать на хлопок вместо себя кого-то другого. Слова Манзуры-опы подтвердили дальнейшие события.

    Правозащитница видела, как сажали людей в автобусы, сверяя их паспорта с фамилиями в списках.

    Медицинское начальство дало отбой

    Увидев возле некоторых групп людей большие узлы, Урлаева поинтересовалась, кого отправляют на хлопок на постоянной основе. Ими оказались в основном шахтеры и буровики.

    Ни правозащитница, ни сами буровики так и не смогли понять, как можно людей, которые имеют высококвалифицированную и высокооплачиваемую работу, отправлять на выполнение примитивного труда по сбору хлопковых коробочек.

    Ангренские шахтеры отправляются на хлопок; фото: ПАУ
    Ангренские шахтеры отправляются на хлопок; фото: ПАУ

    Тем временем в большегрузный КамАЗ загрузили вещи шахтеров и других работников, а самих сборщиков хлопка рассадили в десять небольших автобусов марки ISUZU.

    С ними же сели учителя и сотрудники детских садов Ангрена. Но в отличие от других они не возились с объемистыми узлами, а значит, вечером автобусы вернут педагогов обратно в город.

    Медикам повезло больше: Урлаева с ними так много общалась, что в итоге медицинское начальство дало отбой.

    Сначала руководство от здравоохранения сказало, что на площади появились «подозрительные» журналисты, а потом, опомнившись, переиграло свои слова и сообщило, что все медицинские работники просто опоздали в свою колонну, которая отъехала в 6.30 утра.

    Некоторые женщины пришли с детьми; фото: ПАУ
    Некоторые женщины пришли с детьми; фото: ПАУ

    Приходите завтра в 6.30

    Но правозащитница тут же проинформировала медиков, что сама была в 6.30 утра на площади, но в это время там не было ни одного человека и ни одной машины.

    Медработники пришли к зданию Ангренского хокимията очень рано, 4 часа мерзли на холодном горном ветру, но были страшно рады, узнав, что их возвращают обратно на свою работу.

    Некоторые даже кричали ура, хотя их начальство и распорядилось 29 сентября в 6.30 вновь прийти на площадь для отправки на хлопок.

    А колонна сборщиков хлопка вдвинулась в сторону Буки около 12 часов дня. Елена Урлаева сопровождала ее некоторое время на такси до города Ахангарана, а затем отправилась в сторону Ташкента.

    Колонна автобусов двинулась на поля; фото: ПАУ
    Колонна автобусов двинулась на поля; фото: ПАУ

    Как считает правозащитница, запрет с вывозом на хлопок медиков и учителей был «обыкновенным розыгрышем»: во время хлопковой кампании им «не дадут спокойно работать».

    Источник:Ц-1
    Темы: Права человека в Узбекистане, Принудительный труд в Узбекистане, Узбекский хлопок
    Теги: Елена Урлаева принудительный труд в Узбекистане Узбекистан узбекский хлопок хлопок Шавкат Мирзиеев
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

    Выбор редактора
    Криминал

    Мать Джасура Ибрагимова не верит в правосудие?

    Начавшийся в Ташкенте суд по делу об избиении до смерти студента медколледжа заставил его мать сделать обращение и опубликовать больничные фото сына. (Предупреждение: изображения не для детей и слабонервных!)

    Узбекистан

    Новости из Узбекистанa