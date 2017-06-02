ЕС засекретил отчеты экспертов об Андижане

Известный немецкий журналист Маркус Бенсманн, свидетель Андижанской бойни, рассказывает, как ЕС засекретил отчеты, ставшие основанием для снятия санкций с Узбекистана за Андижан.

После Андижанской бойни 13 мая 2005 года Европейский союз потребовал провести независимое расследование, но было понятно, что Узбекистан никогда не согласится на допуск следователей на свою территорию.

«Совет министров иностранных дел ЕС требует, чтобы правительство Узбекистана разрешило проведение международного независимого расследования. Правительство Узбекистана отказывается. В результате Европейский союз вводит санкции в октябре 2005 года: эмбарго на поставки оружия и запрет на поездки для высших должностных лиц Узбекистана.

— Правительство Узбекистана, в свою очередь, реагирует: диктатор Каримов угрожает закрыть западные военные базы в стране. У правительства Германии возникла проблема: ему нужна база узбекского аэропорта Термез для снабжения войск в Афганистане», – писал Бенсманн в 2015 году в материале, посвященном 10-й годовщине Андижанской бойни, для бюро журналистских расследований «Корректив».

Именно Германия в конечном счете сыграла ключевую роль в отмене санкций.

Расследование заменили экспертными встречами

По словам Бенсманна, уже в 2006 году Евросоюз не знал, как избавиться от наложенных им же самим санкций против Узбекистана.

Тогда возникла идея, которая помогла бы международному сообществу и Узбекистану, не потеряв лица, отказаться от требования о проведении расследования и отменить санкции.

В итоге стороны решили заменить расследование на экспертные переговоры.

«Уже на этом этапе было ясно, что санкции будут сняты в течение какого-то времени», – отмечает Бенсманн.

Экспертные встречи происходили в 2006-м и 2007-м. Итогом этих экспертных разговоров были скупые сведения о том, что реакция властей была с использованием непропорциальной силы против вооруженного захвата государственных учреждений и начавшегося после митинга.

Протоколы «экспертных переговоров» были засекречены по просьбе узбекской стороны, а журналисты до сих пор пытаются узнать, что происходило на самом деле, кто отдал приказ стрелять по толпе протестующих и кто руководил акцией протеста.

Чтобы ознакомиться с секретными документами, нужно подать в суд на Европейскую комиссию за сокрытие двух отчетов экспертной группы ЕС об Андижанской резне. Пока этого важного шага никто не сделал.

Но некоторые выводы можно сделать и сейчас.

«Сразу было понятно, что все утверждения Ташкента о том, что в Андижане была ликвидирована ячейка международной сети боевиков, не имеет под собой оснований. Часть людей, которые сидели в тюрьме, получили убежище в Германии. Несколько лет за ними наблюдали немецкие спецслужбы, и в итоге они пришли к выводу, что андижанцы не имеют ничего общего с терроризмом», – утверждает Бенсманн.

Санкции и реформы на бумагах

По мнению журналиста, санкции не стали ударом для Узбекистана, но определенное неудобство доставили.

«Нельзя сказать, что санкции были очень болезненными, но они мешают. Например, Гульнара Каримова, дочь президента, начала активно ездить по миру после снятия санкций», – отмечает он.

Чтобы снять санкции, Узбекистан согласился отменить смертную казнь и принять ряд демократических законов, в частности Закон о независимости судей. Но эти реформы осуществились только на бумагах. Маркус называет их «ширмой» и говорит, что людей по-прежнему пытают и убивают в узбекских тюрьмах.

Кристина Вайль, руководитель департамента МИД ФРГ по Южному Кавказу и Центральной Азии, которую цитирует «Немецкая волна», также считает, что улучшения ситуации с соблюдением прав человека в Центральной Азии практически нет.

Вызов Каримову

Причиной Андижанской трагедии, по мнению Бенсманна, стало давление властей на людей и арест 23 невиновных предпринимателей, которые давали работу людям.

«Это молчаливый протест против президента Узбекистана Ислама Каримова, против его полиции, его разведывательных служб, против широко распространенного произвола властей. И это вызов. Многие годы Каримов не допускал демонстраций. В течение трех месяцев эти мужчины и женщины продолжали собираться перед зданием суда, чтобы потребовать освобождения 23 бизнесменов», – писал Бенсманн в статье.

Журналист говорит, что никогда не забудет, как начали стрелять по людям без предупреждения: «Для меня это было совершенно неожиданно, ведь я думал, что на штурм власть пойдет ночью».

Еще он не забудет героя фотографии из Андижана – парень стоит в толпе с поднятым «Калашниковым».

«Я попросил его опустить оружие, а он засмеялся и сказал, что там нет патронов», – вспоминает журналист.