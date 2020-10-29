Есть одна правда: лжепандемия – преступление против человечества

Начнем с того, что «пандемию» первой объявила не ВОЗ, а американская CNN – рупор Демократической партии США и мировой элиты глобалистов, потерявших в тот момент терпение в стремлении начать «великую перезагрузку» мира.

Галима Бухарбаева

Происходящее сегодня во всем мире, за редким исключением, надо воспринимать не иначе, как мировую войну, объявленную против человечества и всего человеческого в нас.

Цели очевидны: истребление «лишних» людей и обесчеловечивание и порабощение оставшихся.

Тех, кто стоит за мировой операцией Covid-19, зачастую называют сатанистами, но даже если они не являются прямыми и осознанными поклонниками дьявола, то устроенную ими вакханалию оценивать иначе нельзя, а тем более с позиции человека духовного и религиозного.

Людей закрыли, лишили силы и раскромсали, чтобы вынуть и растоптать их разум, душу и веру – всё то, что делает человека человеком.

Нам запретили думать, отменили логику и здравый смысл. Нас отдаляют друг от друга, изолируют, лишая поддержки и сочувствия. От нас требуют тупого подчинения и для окончательного обезличивания заставляют носить маску.

И не надо врать, что она спасает от вируса, она бесполезна и для больных, и для здоровых, более того, опасна и вредна и для тех и других. Но маска сегодня – это ритуал, символ подчинения.

Физическое истребление тоже уже идет. Сегодня в результате паники, принудительной изоляции, отказа в медпомощи умирают слабые и больные, а после вакцинации очередь может дойти и до крепких и здоровых.

Моя подруга в Баку пишет, что ее мама в августе перенесла инсульт, так как в Азербайджане людям старше 65 лет запретили выходить на улицу, она не выдержала заточения в квартире.

Я видела слезы и страх людей в Алматы, терявших работу, лишившихся права без QR-code перемещаться по городу, отчаяние тех, кто в летние месяцы не мог похоронить родных без справки о негативном тесте на Covid-19.

В самолете из Казахстана в Германию я поддерживала женщину, возвращавшуюся из Костаная, куда она прилетала на похороны дочери: 45-летняя врач из-за коронабесия неделями оставалась на работе, заточенная в противочумный костюм, у нее случился инсульт – двое детей осиротели…

Таких трагедий – великое множество, людей убивают, лишают дохода, доводят до депрессии и психоза, миллионы живут в состоянии паники и неопределенности, что ни для кого не пройдет бесследно…

Но сопротивление максимально усложнено, а в авторитарных странах практически невозможно: они готовились долго и подошли к вопросу комплексно.

Защита от ОРЗ (острого респираторного заболевания) сопровождалась не только раздачей глобалистами денег (читай: взяток) для одновременной реализации по всему миру медицинских инструкций, тестов и снаряжения, но и внедрением карательных мер для борьбы с предполагавшимися ковид-диссидентами.

В Узбекистане первый случай «модного ОРЗ» был зарегистрирован 15 марта: якобы зараженной оказалась женщина, прибывшая из Франции.

Но уже через 11 дней, 26 марта, в Уголовный кодекс РУз была внесена новая статья 244 часть 5 – «Распространение не соответствующих действительности сведений о распространении карантинных и других опасных для человека инфекций».

Она предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 400 базовых расчетных величин, или обязательных общественных работ от 300 до 360 часов, либо исправительных работ от двух до трех лет, или ограничения свободы до трех лет, либо лишения свободы до трех лет.

При этом, по данным Министерства здравоохранения Узбекистана, 26 марта в более чем 34-миллионной стране было зарегистрировано всего 65 случаев заражения «модным ОРЗ», и ни одного смертельного!

Кроме того, ничего не говорило о том, что страна стояла перед необходимостью спасаться от дезинформации и наветов: в условиях цензуры в Узбекистане никто не оспаривал правдивость сведений о «пандемии», более того, существование и опасность вируса в то время не опровергали и сегодняшние самые неистовые разоблачители операции Covid-19.

То есть кто может поверить, что власти, занятые защитой людей от вируса, спасая их жизни, могут в это же время «позаботиться» о наказании сомневающихся в правдивости и реальности происходящего.

Если вирус есть, он косит и убивает, люди смогут увидеть это воочию или убедиться, испытав это на себе и близких, зачем нужны меры для убеждения или затыкания ртов? Чего бояться?

Но глобалисты, зная, что карты у них паленые, продумали всё, и поэтому Узбекистан не единственная страна, ужесточившая свое законодательство для успешного претворения в жизнь «пандемии», – это происходило одновременно и одинаково почти во всем мире.

«Пандемия» разворачивалась в соседнем Казахстане точно так же: больных днем с огнем нельзя было сыскать, а в больницы свозили сотни «потенциальных больных» или «контактных», противоположные же данные и мнения карались новыми законами и постановлениями, о чем неустанно предупреждали казахстанцев местные СМИ.

Россия уже 31 января по постановлению премьер-министра Михаила Мишустина внесла коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в перечень «социально значимых заболеваний, представляющих опасность для окружающих».

Ведущие медики России, члены Академии наук РФ, по сей день дивятся этому факту: острые респираторные заболевания никогда не классифицировались как особо опасные. Это не чума, не сибирская язва, не холера…

Прыть российского руководства тем подозрительнее, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) только 11 февраля решила дать название болезни, которую вызывает тот самый вирус 2019-nCoV, а именно – Covid-19.

Более того, ВОЗ потребуется еще целый месяц, прежде чем она объявила пандемию, и сделала она это под серьезнейшим давлением.

В начале марта я еще смотрела новости по телевизору и помню, как журналисты CNN давили на представителей ВОЗ вопросами и интервью о необходимости объявить «пандемию».

Руководители и специалисты ВОЗ тогда еще держали оборону, говоря, что ситуация вызывает озабоченность, что она выходит на международный уровень, но о пандемии говорить еще рано.

Тогда CNN принимает 9 марта единоличное решение объявить «пандемию», заявив, что отныне распространение коронавирусной инфекции в мире они будут называть именно этим словом.

То есть журналисты кабельного телевидения в США берут на себя смелость и наглость решить за весь мир, за огромное количество медиков и специалистов в более чем 200 странах.

Но ход удался: 11 марта Всемирная организация здравоохранения тоже объявила «пандемию».

И весть об этом, и инструкции к действию разнеслись по всем странам-колониям, которые начали немедленно вводить карантин, обрушивать национальные экономики, лишать нормальной жизни своих граждан, без оглядки на личные интересы и реальную эпидемиологическую ситуацию.

Кстати, позже CNN попытается замести следы: телеканал поменяет дату публикации своего материала об объявлении «пандемии» с 9 на 11 марта, чтобы звучать в унисон с ВОЗ, – пометка о первоначальной дате будет написана мелким шрифтом для защиты от обвинений в подлоге от особо внимательных.

Сегодня CNN остается в фарватере сил, которые размахивают знаменем с надписью Covid-19 для окончательной победы глобалистов над миром и человечеством.

Их цель номер один – это изгнание из Белого дома президента Дональда Трампа, который, по расписанному глобалистами сценарию, конечно же, не заботится о здоровье американцев, не просит их носить маски, мыть руки, хочет открыть экономику, восстановить работу школ и многое другое…

Одним словом, бессердечный и безответственный лидер, почти убийца и маньяк, ставший причиной смерти более чем 220 тысяч американцев…

Сила людей и корпораций в США, противостоящих Трампу сегодня, особенно красноречиво проявляется, когда стираются его твиты или они выходят с пометкой о недостоверности контента.

Друг и адвокат Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, поражаясь этому факту, признается, что сегодня такие гиганты Интернета, как Twitter, Google, Facebook, Amazon, Apple, имеют больше денег и власти, чем правительство США, они могут позволить себе всё, они плевать хотели на законы, на власть в Белом доме.

«Они считают себя богами», – говорит другой разоблачитель глобалистов или «глубинного государства» Алекс Джонс из влиятельного консервативного издания США infowars.com.

Джонс рассказывает, как хозяева Интернета были расстроены и не могли поверить в случившееся, в измену их «магической силы», когда в 2016 году на выборах в США победил Дональд Трамп, а не их ставленница Хиллари Клинтон.

И именно поэтому в 2020 году они бросили все силы, подняли все свои знамена, заставили участвовать в «коронавирусной массовке» весь мир – и делают это во имя победы Джо Байдена.

«Они испытывают – боги они или нет», – говорит Джонс.

Удивительным образом выступление Алекса Джонса – человека, с виду далекого от русской классической литературы, перекликается с предостережениями и болью великого писателя Федора Михайловича Достоевского.

Проблема европейского (по современным понятиям – западного) человека, по Достоевскому, проистекает из римокатолицизма и протестанства и связана с его высшим идеалом – стать независимым и самостоятельным, как Бог.

«По сути, над Европой властвует одно божество: непогрешимый человек – человекобог», – писал Достоевский.

«Непогрешимый» человек властвует и в европейской религии, и в европейской философии, и в европейской науке, и в европейской политике, и в европейской технике, и в европейском искусстве, и во всей европейской культуре и цивилизации. Во всем только человек, притом европейский человек, гордый и чванливо самодовольный и непогрешимый», — продолжал великий писатель.

Именно эти люди, которых Достоевский видел насквозь, возомнившие себя богами, опрокидывают сегодня жизни миллионов и миллиардов людей на планете, вторглись в наши жизни, в прямом смысле слова запретили нам дышать, подводят к смерти одних и потере человеческого облика других.

Например, «человекобог» Билл Гейтс, без единого сомнения в душе говорит, что надо вакцинировать 7 млрд людей на планете, лучше всего – по два раза, при этом он признается, что от прививок могут быть последствия, как минимум 700 тысяч человек могут покалечиться, но он так решил…

«Да кто ты такой? – спрашиваю этого Гейтса. – Ты что возомнил о себе, идиот?»

Мы должны сокрушить этих психопатов и пигалиц, возомнивших себя богами, которые считают, что могут решать за других, при том, что их узкие души не вмещают не только Бога, но и таких простых человеческих чувств, как сострадание, здравый смысл, любовь к ближнему, чувство меры…

Достоевский видел спасение человечества в Богочеловеке, то есть в человеке, живущем с Богом в душе, во Христе. У мусульман вера сильна, мы знаем, что «нет Бога, кроме Бога, и Мухаммад – пророк его».

«На другой стороне, — писал Достоевский, — славянский всечеловек. Его высший идеал, его главная тайна — всечеловеческое братство людей в Богочеловеке Христе».

Веру и всечеловечность мы должны противопоставить психопатам с Запада.

Великий писатель определял это следующим образом: «Человек становится братом для всех, когда создаст и разовьет в себе чувство любви и самопожертвования. Именно так создается личность».

Каждый из нас должен стать и остаться личностью, не дать себя обезличить, снять маску, оставшись тем самым божеским человеком.

Что касается идеологии Запада, то Федор Михайлович был уверен, что она потерпит свой конец: «Апокалипсис европейца произойдет из-за его веры в собственную безгрешность».

Это, похоже, сегодня уже происходит. Надо лишь не дать впутать себя в этот апокалиптический конец, а помочь европейцу, подтолкнуть его к его неминуемому концу пинком сапожища…

Галима Бухарбаева – лидер Движения народовластия Узбекистана «ПАХТА»