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    Это неискренне? Артисты Узбекистана взяли шефство над домами милосердия

    Источник в Минкультуры Узбекистана утверждает, что участие Юлдуз Усмановой и других исполнителей страны в акции помощи домам милосердия – это подхалимство…

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    На фото певцы Узбекистана: Озодбек Назарбеков, Юлдуз Усманова и Бахром Назаров

    Как сообщают средства массовой информации Узбекистана, 14–15 октября Министерство культуры республики и государственное учреждение «Узбекконцерт» провели благотворительную акцию.

    Известные работники искусства по своей инициативе взяли шефство над домами милосердия, расположенными в Ташкенте и областях страны.

    Например, народный артист Узбекистана Озодбек Назарбеков, певец Бахром Назаров встретились с воспитанниками Дома милосердия № 22 имени Хлебушкиной в Ташкенте. Теперь такие мероприятия будут проводиться ежемесячно.

    Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова доставила немало радостных минут воспитанникам женского Дома милосердия в кишлаке Ем Зааминского района Джизакской области, где она выступила с концертной программой.

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    Радость воспитанников Дома мидосердия в Джизакской области; фото: газета «Ишонч»

    Но, как утверждает в разговоре с корреспондентом Ц-1 один из чиновников Министерства культуры Узбекистана, единственная причина подобной щедрости артистов в том, чтобы у президента Шавката Мирзиёева сложилось о них хорошее мнение.

    А также о работе министерства или, другими словами, подобным заискиванием и артистам, и чиновникам можно показать себя перед президентом в лучшем свете.

    «В бытность хокимом Мирзо-Улугбекского района Ташкента, Шавкат Мирзиёев взял шефство над этим Домом милосердия имени Хлебушкиной и постоянно оказывал ему помощь и содействие, – говорит чиновник на условиях анонимности. – А Дом милосердия, находящийся на малой родине президента, в кишлаке Ем Зааминского района Джизакской области, тоже не был обделен его вниманием».

    «Артисты далеко не случайно побывали в этих местах: проявив свою щедрость, они надеются на большую щедрость по отношению к ним самим», – утверждает чиновник от культуры.

    Источник:Ц-1
    Темы: Культура Узбекистана, Юлдуз Усманова
    Теги: Бахром Назаров Озодбек Назарбеков Узбекистан Юлдуз Усманова
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