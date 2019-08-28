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    Это умора! ГУВД Ташкента – о бороде, видеокамерах и обязанностях граждан

    ГУВД Ташкента объяснило принудительное сбривание бород в городе тем, что бородатого мужчину не распознают «интеллектуальные камеры», а у граждан, вообще-то, есть не только права, но и обязанности!

    Борода мужчины крупным планом; фото: 1zoom.ru
    Борода мужчины крупным планом; фото: 1zoom.ru

    Чего хотело Главное управление внутренних дел (ГУВД) Ташкента, когда 23–24 августа провело в столице Узбекистана акцию по задержанию и принудительному сбриванию бород у сотни мужчин?

    Оказывается, всего-навсего, чтобы граждане привели свой внешний вид в соответствие с фотографиями, напечатанными в их биометрических паспортах!

    Дело в том, как объясняет ГУВД, при распознавании подозреваемых лиц сотрудники милиции проводят не только визуальный контроль, но и используют «интеллектуальные камеры», в базе которых заложены фотографии, где люди чаще всего запечатлены без очков, головного убора и бороды.

    При этом ГУВД категорически заявляет – и это даже вынесено в заголовок текста, что «принудительно бороды никто не сбривал и сбривать не будет!»

    В каком состоянии представители милиции писали это заявление, находились ли они в трезвом уме и твердой памяти, документ умалчивает, потому что далее ГУВД рассказывает, как задержанию подверглись сотни мужчин, которых допрашивали на предмет наличия у них бороды. Отдельные граждане давали весьма унизительные ответы, вплоть до того, что ему было лень бриться или он повелся на моду…

    В итоге мужчин побрили в выездной импровизированной парикмахерской в Шайхантахурском РОВД.

    Как всё было. По данным ГУВД Ташкента, во время проведения кампании «Безопасная территория» на рынке «Малика» проводились мероприятия в рамках возбужденных дел по фактам кражи, скупки и сбыта похищенных сотовых телефонов.

    То есть были задержаны подозреваемые в этих преступлениях, и многие из них носили бороду, как отмечает ГУВД, между прочим, «таких» в «Малике» большинство…

    И, нацеливаясь лишь на поиск воров и перекупщиков краденого, сотрудники милиции рекомендовали задержанным побриться, чтобы выглядеть, как на фото в паспорте.

    В заявлении ГУВД приводятся примеры того, как некоторые мужчины оправдывали «растительность» на лице: «Многие признались, что борода для них вовсе не принципиальна: большинство сослались на отсутствие времени, кто-то следует моде и примеру знаменитостей, нашлись даже те, кто сказал, что ему было лень побриться».

    Акция милиции вызвала шквал возмущений у граждан страны: многие увидели в ней очередное наступление властей на религиозные свободы граждан, начало кампании против активного и публичного исповедования ислама.

    Но, как заявило вчера ГУВД Ташкента, состоявшаяся акция не имела ничего общего с гонениями против религии мусульман.

    «…Категорически заявляем, что религиозная подоплека здесь совершенно ни при чем. Более того, играть в данной ситуации на чувствах верующих, муссировать эту тему как минимум неуместно», – утверждает ГУВД.

    Затем орган милиции (очевидно, разозлившись, что вынужден оправдываться перед гражданами. – Прим. Ц-1) напоминает, что, вообще-то, у узбекистанцев есть не только права, но и обязанности соблюдать Конституцию и другие законы республики.

    То есть узбекистанцы должны быть более ответственными, задумываться, к примеру: а как же «интеллектуальные камеры», как же они меня узнают с бородой… А вдруг я совершил преступление, затем отрастил бороду, а в базе данных – моя фотка без бороды…

    Кстати, товарищи из ГУВД, когда вы будете принудительно снимать очки и головные уборы с граждан? Ведь на биометрических фото их нет, опять же камеры не распознают человека в черных очках, забывшего о Конституции РУз, своих обязанностях и захотевшего стать модным…

    Источник:Ц-1
    Темы: Ислам в Узбекистане
    Теги: борода в Узбекистане ислам в Узбекистане права человека в Узбекистане
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