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    «Эзгулик» призвал МИД Узбекистана аккредитовать в стране издание Ц-1

    Правозащитное общество Узбекистана «Эзгулик» направило в МИД РУз заявление, в котором призвало ведомство дать аккредитацию изданию «Центр-1» для работы в стране.

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    Зарегистрированное при Минюсте Узбекистана общество прав человека «Эзгулик» («Милосердие») обратилось в МИД страны с призывом об аккредитации в стране главного редактора интернет-издания Ц-1 Галимы Бухарбаевой.

    Ранее, неделю назад, с аналогичной просьбой во внешнеполитическое ведомство РУз обратился Сурат Икрамов – председатель Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ).

    В заявлении «Эзгулика» говорится, что в Узбекистане начали проявляться принципы свободы слова и гласности, критические и аналитические выступления журналистов привлекают внимание широких масс, особенно выделяется работа сайта kun.uz, передачи УзТВ «Муносабат» («Отношение») и Международного пресс-клуба.

    «Аккредитация международных средств массовой информации, зарубежных изданий также свидетельствует о том, что в стране открывается широкая дорога принципам плюрализма, – говорится далее в обращении «Эзгулика». – Нам стало известно, что журналист Галима Бухарбаева обратилась в Министерство иностранных дел РУз с просьбой об аккредитации корреспондентского пункта интернет-издания www.centre1.com.

    «Это издание в обществе считается всесторонне объективным, оперативным и преданным принципам свободы слова. Исходя из законодательных документов, принципов свободы слова и гласности, общество прав человека Узбекистана «Эзгулик» призывает Министерство иностранных дел дать аккредитацию интернет-изданию www.centre1.com».

    Источник:Ц-1
    Темы: Возвращение диссидентов в Узбекистан, Возвращение диссидентов Узбекистана
    Теги: Абдурахмон Ташанов Галима Бухарбаева права человека в Узбекистане Ц-1 Эзгулик
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