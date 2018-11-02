«Эзгулик» призвал МИД Узбекистана аккредитовать в стране издание Ц-1

Правозащитное общество Узбекистана «Эзгулик» направило в МИД РУз заявление, в котором призвало ведомство дать аккредитацию изданию «Центр-1» для работы в стране.

Зарегистрированное при Минюсте Узбекистана общество прав человека «Эзгулик» («Милосердие») обратилось в МИД страны с призывом об аккредитации в стране главного редактора интернет-издания Ц-1 Галимы Бухарбаевой.

Ранее, неделю назад, с аналогичной просьбой во внешнеполитическое ведомство РУз обратился Сурат Икрамов – председатель Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ).

В заявлении «Эзгулика» говорится, что в Узбекистане начали проявляться принципы свободы слова и гласности, критические и аналитические выступления журналистов привлекают внимание широких масс, особенно выделяется работа сайта kun.uz, передачи УзТВ «Муносабат» («Отношение») и Международного пресс-клуба.

«Аккредитация международных средств массовой информации, зарубежных изданий также свидетельствует о том, что в стране открывается широкая дорога принципам плюрализма, – говорится далее в обращении «Эзгулика». – Нам стало известно, что журналист Галима Бухарбаева обратилась в Министерство иностранных дел РУз с просьбой об аккредитации корреспондентского пункта интернет-издания www.centre1.com.

«Это издание в обществе считается всесторонне объективным, оперативным и преданным принципам свободы слова. Исходя из законодательных документов, принципов свободы слова и гласности, общество прав человека Узбекистана «Эзгулик» призывает Министерство иностранных дел дать аккредитацию интернет-изданию www.centre1.com».