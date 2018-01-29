«Эзгулик»: пытки в Узбекистане продолжаются

Фабрикация уголовных дел, пытки, «игилизм» и невыплата денег за сбор хлопка – общество «Эзгулик» презентовало доклад о правах человека в Узбекистане в 2017 году.

Общество прав человека Узбекистана «Эзгулик» в минувшую пятницу, 26 января, презентовало в Ташкенте аналитический доклад о ситуации с правами человека в стране за минувший 2017 год.

На презентацию, как сообщила руководитель общества Васила Иноятова, были приглашены послы зарубежных стран и представители международных организаций.

Авторы исследования, проанализировав обстановку в стране, заявляют: ситуация с правами человека в Узбекистане существенно не улучшилась за год, минувший со дня вступления в должность президента страны Шавката Мирзиёева.

Иноятова выделяет две самые массовые категории нарушения прав человека в Узбекистане: повсеместные обвинения в «игилизме» (членство в террористической организации ИГИЛ) трудовых мигрантов, возвращающихся из России и Казахстана, а также принудительный труд на хлопковых полях.

Такие принятые на законодательном уровне изменения, как борьба с коррупцией и наказание за применение пыток, руководитель «Эзгулика» Иноятова в комментарии Ц-1 назвала «декларативными».

«За год в «Эзгулик» обратились более сотни человек. Их просьбы мы переадресовали в виртуальную приемную Шавката Мирзиёева. Но они остались невыполненными – все наши просители писали объяснительные на тему, зачем они обращались в приемную. Фактически жалобы приходят на рассмотрение к тем, на кого жаловались», – признает Иноятова.

Госкомиссия должна заняться реабилитацией

«Эзгулик» рекомендует международным институтам потребовать от властей Узбекистана во главе с президентом немедленно реабилитировать и освободить из мест заключений жертв политических репрессий 27-летнего правления первого президента страны Ислама Каримова.

Авторы отчета рекомендуют использовать амнистию под контролем общественности, а также создать специальную Госкомиссию для реабилитации и незамедлительного освобождения жертв политических преследований.

В 2017 году «Эзгулик» подал 17 гарантийных писем в Главное управление исполнения наказаний (ГУИН) МВД Узбекистана, в которых ручался за известных правозащитников и политзаключенных, вышедших на свободу в 2017 году.

Мирзиёев – ранний Каримов

Иноятова первый год Мирзиёева у власти сравнила с началом правления Ислама Каримова.

«Все в восторге от селекторных совещаний, где распекают прокуроров и чиновников. Но никто не говорит о том, что это вопиющее нарушение прав человека, которого оскорбляют и увольняют в прямом эфире», – аргументирует она.

21 октября Шавкат Мирзиёев, напоминают докладчики «Эзгулика», подписал Указ «О мерах по дальнейшему реформированию судебно-правовой системы, усилению гарантий надежной защиты прав и свобод граждан», который предполагал либерализацию судебно-правовой системы.

Но указ так и остался на бумаге. Перед предъявлением обвинения в убийстве, изнасиловании или участии в незаконных религиозно-экстремистских организациях подозреваемые обвиняемые получают административный арест сроком до пятнадцати суток.

«Все в восторге от селекторных совещаний, где распекают прокуроров и чиновников. Но никто не говорит о том, что это вопиющее нарушение прав человека, которого оскорбляют и увольняют в прямом эфире»

«Для ареста используются услуги агентов, работающих на госорганы, а также услуги женщин легкого поведения. Арестованные не имеют доступа к адвокату и находятся в изолированном положении. В это время их жестоко пытают и добиваются признания в тяжелых преступлениях, которые они не совершали», – раскрывают схему авторы доклада.

По словам Иноятовой, на прошлой неделе к ней обратились родственники задержанных по религиозным обвинениям из Шахриханского района (Андижанская область).

Они рассказали, как задержанным надевали на голову целлофановые пакеты и под пытками заставили признаться в несуществующих преступлениях и подписать чистый лист бумаги. В итоге все они получили большие сроки.

Большие планы

В 2018 году глава «Эзгулика» собирается добиться освобождения из тюрьмы 20 политзаключенных.

Ц-1 поинтересовался у правозащитницы, когда выйдет на свободу журналист Дильмурод Саид. Защитник фермеров в 2009-м был приговорен к 12,5 года лишения свободы по фальшивым обвинениям во взяточничестве и вымогательстве.

Иноятова говорит, что его отказались освобождать по амнистии: из-за четвертого продления срока он считается рецидивистом.

Ожидается, что журналист выйдет на свободу через полтора года, а в ближайшее время эзгуликовцы навестят его в колонии в Карши.

«Мы собираемся добиться освобождения еще двадцати политзаключенных. И будем помогать всем несправедливо осужденным», – обещает Иноятова.

Доклады о состоянии прав человека «Эзгулик» готовит с 2003 года. Члены общества выступают наблюдателями в судах и выступают с правозащитными материалами на международных конференциях.