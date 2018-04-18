Ферганский апелляционный суд тянет с делом Мусаджона Бабаджанова

В Фергане отложили заседание апелляционной комиссии по делу руководителя правозащитного общества «Эзгулик» в Андижанской области, приговоренного к трем годам условно за «религиозный экстремизм».

Накануне Ферганский областной суд должен был провести апелляционные слушания по жалобе Мусаджона Бабаджанова.

Руководитель отделения правозащитного общества Узбекистана «Эзгулик» в Андижанской области решением Кувинского районного суда Ферганской области 26 марта был приговорен к трем годам заключения условно.

Мусаджон был признан виновным по статье 244 часть 1 Уголовного кодекса Узбекистана – «Организация религиозно-экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских либо других запрещенных организаций и участие в них».

В приговоре суда говорилось, что Бабаджанов хранил в своем компьютере религиозные материалы, среди которых были речи проповедника из Кыргызстана Абдуллоха, признанные государственной экспертизой экстремистскими и подрывающими конституционный строй в РУз.

Бабаджанов категорически не согласился с решением суда, настаивая на том, что хранил материалы по религиозной тематике не для распространения, а для личного пользования. Будучи востоковедом, Мусаджон пишет статьи и даже издает книги об исламе.

Он подал апелляционную жалобу на решение суда, но слушания, назначенные на 17 апреля, не состоялись.

Бабаджанову объявили, что заседание апелляционной комиссии перенесено на 24 апреля.

По словам активиста, его судили ни за что. На суде не были подтверждены факты, что он распространял религиозную литературу и другие материалы. А за хранение их для личного пользования в компьютере привлекать к ответственности было нельзя: истек срок давности.

Тем не менее Бабаджанов признает, что в прежние времена, когда в стране правил первый президент Ислам Каримов, его давно осудили бы на длительный срок заключения.

Об этом же, как говорит активист, ему сказал и судья Кувинского суда, пожуривший его в конце заседания: мол, не надо было хранить эти материалы – раньше получил бы за это как минимум три года лишения свободы.