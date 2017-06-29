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    Фермер в Узбекистане отправил хокима района в нокаут

    Руководитель фермерского хозяйства «Мухиддин Эшмирза» Гузарского района Кашкадарьинской области Узбекистана Мухиддин Ахмедов ответил на мат хокима.

    Фермерское хозяйство в Узбекистане; фото: Uznews.net
    Фермерское хозяйство в Узбекистане; фото: Uznews.net

    От полученного удара хоким Гузарского района Фозил Кулматов, по словам очевидцев, упал на землю.

    Затем, поднявшись на ноги, 43-летний хоким решил не нагнетать ситуацию, то есть не стал обращаться с заявлением в правоохранительные органы. Всех присутствовавших во время инцидента он попросил сохранить его в тайне.

    Но люди в Гузарском районе очень скоро узнали почти о всех подробностях произошедшего.

    По словам сотрудника Гузарского хокимията, причиной события, случившегося 25 июня, стало грубое обращение хокима с фермером, которого глава района обругал, а затем покрыл матом, в том числе со словами: «Мать твою…»

    «Мухиддин – парень немногословный, имеющий чувство собственного достоинства. Поэтому, когда хоким прилюдно обматерил его, вынужден был дать отпор», – рассказывает сотрудник хокимията.

    На совещании, где это случилось, по его словам, были также начальник райотдела внутренних дел и прокурор района.

    Хоким мог дать им команду забрать и посадить фермера, но он тут же попросил Мухиддина о примирении и попросил прощения у Мухиддина.

    «Хотя после случившегося многие думали, что фермера арестуют», – добавляет сотрудник хокимията.

    Грубость и рукоприкладство в Узбекистане распространены не только среди руководителей государственной власти на местах, руководители и более высокого ранга не гнушаются такими методами «внушения».

    27 июня на селекторном совещании, где обсуждались вопросы экспорта плодоовощной продукции из Узбекистана, президент Шавкат Мирзиёев призвал руководителей местного звена не грубить и не заниматься рукоприкладством.

    Источник:Ц-1
    Темы: Фермерство, Экономика Узбекистана
    Теги: Кашкадарьинская область Узбекистан фермеры в Узбекистане Шавкат Мирзиеев
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