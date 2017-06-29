Фермер в Узбекистане отправил хокима района в нокаут

Руководитель фермерского хозяйства «Мухиддин Эшмирза» Гузарского района Кашкадарьинской области Узбекистана Мухиддин Ахмедов ответил на мат хокима.

От полученного удара хоким Гузарского района Фозил Кулматов, по словам очевидцев, упал на землю.

Затем, поднявшись на ноги, 43-летний хоким решил не нагнетать ситуацию, то есть не стал обращаться с заявлением в правоохранительные органы. Всех присутствовавших во время инцидента он попросил сохранить его в тайне.

Но люди в Гузарском районе очень скоро узнали почти о всех подробностях произошедшего.

По словам сотрудника Гузарского хокимията, причиной события, случившегося 25 июня, стало грубое обращение хокима с фермером, которого глава района обругал, а затем покрыл матом, в том числе со словами: «Мать твою…»

«Мухиддин – парень немногословный, имеющий чувство собственного достоинства. Поэтому, когда хоким прилюдно обматерил его, вынужден был дать отпор», – рассказывает сотрудник хокимията.

На совещании, где это случилось, по его словам, были также начальник райотдела внутренних дел и прокурор района.

Хоким мог дать им команду забрать и посадить фермера, но он тут же попросил Мухиддина о примирении и попросил прощения у Мухиддина.

«Хотя после случившегося многие думали, что фермера арестуют», – добавляет сотрудник хокимията.

Грубость и рукоприкладство в Узбекистане распространены не только среди руководителей государственной власти на местах, руководители и более высокого ранга не гнушаются такими методами «внушения».

27 июня на селекторном совещании, где обсуждались вопросы экспорта плодоовощной продукции из Узбекистана, президент Шавкат Мирзиёев призвал руководителей местного звена не грубить и не заниматься рукоприкладством.