Фермеры и… учителя Узбекистана, даешь овощи и фрукты России!

Президент Узбекистана потребовал ускорить вторичный посев сельхозкультур для дальнейших поставок в Россию; а в наиболее засушливых регионах ответственность возложена на учителей.

Глава государства Шавкат Мирзиёев 19 июня провел видеоселекторное совещание с регионами страны и выразил неудовлетворение тем, что вторичный посев плодоовощных культур на освобожденных от зерна землях проходит медленно.

По словам одного из участников совещания, президент выражал опасение, что страна не сможет выполнить обязательства по поставкам овощей и фруктов в Россию и другие страны.

Во время апрельского визита в Москву Мирзиёев договорился с президентом России Владимиром Путиным об открытии «зеленого коридора» для сельхозпродукции и продовольствия из Узбекистана и теперь ему нужен товар.

В связи с этим он потребовал от своих подчиненных – хокимов, милиционеров и прокуроров, чтобы они заставили фермеров лучше работать и сделать всё как следует.

Учителя – для самых сложных заданий

Узбекистанские дехкане говорят, что с посевом повторной культуры, вспашкой и подготовкой земель нет проблем в густонаселенных Ташкентской, Самаркандской, Бухарской и Хорезмской областях, а также в Ферганской долине.

Но большие проблемы наблюдаются в степных регионах – в отдельных районах Самаркандской, а также в Сырдарьинской, Джизакской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях.

Так вот, местные власти в одной из отстающих областей (область не называется по вопросам безопасности. – Прим. Ц-1) 21 июня в 22 часа вызвали учителей и других бюджетников в районные хокимияты и потребовали, чтобы каждый учитель взял по 10 га такой земли у фермера и помог ему выполнить задание президента.

То есть нашел трактор, горючее, вспахал полученную землю, провел посев, вырастил культуру, собрал и сдал в заготконтору, которая составила договор с российским импортером.

А деньги учитель должен найти сам. Власти обещают, что их вернут, когда успешно продадут товар в Россию. Деньги будут переведены на счет фермера, с которым заключен договор на поставку сельхозпродукции.

Простая бухгалтерия

Учителя, преимущественно женщины, вернулись со вчерашнего собрания огорошенными. Вот примерные расходы, которые потребуются, чтобы собрать урожай с 10 га земли.

Аренда трактора для вспашки 1 га земли стоит 100 тысяч сумов – итого 1 млн сумов.

Трактор нужно обеспечить топливом – на 10 га требуется минимум 350 литров (один литр стоит 4000 сумов), получается – 1,4 млн сумов.

Около 1,6 млн сумов требуется на боронирование, планирование, на подготовку земли к посеву и на посев.

Общая сумма расходов – 4 млн сумов (500 долларов США).

Для простого учителя в сельской глубинке Узбекистана – это огромные деньги. Средняя зарплата учителей колеблется от 400 тысяч до 1,8 млн сумов (50-225 долларов США). Чтобы собрать их, он должен продать корову с теленком и другое имущество. А еще семена купить надо…

Как вернуть деньги?

При этом нет никаких гарантий, что фермер осенью рассчитается с учителем, даже при условии самой успешной реализации урожая в России. Его доход могут забрать дебиторы: райхимия, нефтебаза, налоговая инспекция и т. д.

То есть учитель истратит огромные деньги и останется с носом. Учитывая все это, иные пробовали возражать, но, как рассказал один из участников ночного собрания, на недовольных накинулись с руганью.

«Ты что?! Ты против политики нашего дорогого президента?! Только в прошлом году вы сами роптали, что государство не дает сажать повторную культуру?! А сегодня – обратное?! Будете сажать! Не то вас самих вместе со мной посадят!» – сказал руководитель одного района.

Так это же рабство, возмущались бюджетники и учителя, выходившие с ночного собрания…