Фермеры Узбекистана хотят 2 тысячи сумов за кило хлопка-сырца

Готовясь к хлопковой страде, некоторые фермеры Узбекистана делают свои расчеты, по которым плата за кило хлопка-сырца в 2 тысячи сумов была бы справедливой.

Остается меньше месяца до начала сбора урожая хлопка в Узбекистане. И многие земледельцы сегодня делают расчеты будущих доходов, а точнее – убытков, которые обещает им очередной сезон уборки «белого золота».

По словам фермера из южной области Узбекистана, повышение закупочных цен на хлопок-сырец стало бы шагом, которого ждут от нового президента страны Шавката Мирзиёева он и многие другие земледельцы.

Сейчас же согласно договорам, заключенным фермерами с хлопкозаводами, известно, что власти взяли за основу расчетов за хлопок цену – 1200 сумов за килограмм сырца (14 центов США по курсу черного рынка).

И если исходить, что с одного гектара в среднем можно собрать 25 центнеров хлопка-сырца, то по указанной выше цене фермер может заработать 3 млн сумов (365 долларов).

Собеседник Ц-1 предлагает сделать простые арифметические подсчеты расходов, требуемых для выращивания и сбора урожая хлопчатника с одного гектара земли…

Расходы:

1. Пахота – 300 тысяч сумов, включая ГСМ (горюче-смазочные материалы).

2. Подготовка земли к посеву (перепашка, планировка, чизелование, боронирование) и посев – 300 тысяч сумов.

3. 50 кг семян по 3000 сумов за кг – 150 тысяч сумов.

4. 200 кг аммофоса по 2000 сумов за кг – 400 сумов.

5. 500 кг аммиачной селитры по 1000 сумов – 500 тысяч сумов.

6. Обработка ядохимикатами – 50 тысяч сумов.

7. Биологическая обработка – 50 тысяч сумов.

8. Зарплата и параллельные выплаты – 200 сумов.

9. Земельный налог – 50 тысяч сумов.

10. Другие расходы (банковский оборот, выплата взносов и т. д.) – 50 тысяч сумов.

11. Механические работы: пять культиваций, три нарезки, две чеканки, одно рыхление и т. д., в среднем – 12 обработок.

Если у фермера свой трактор, то расход на топливо – 8 литров за одну обработку. Всего потребуется в среднем 100 литров по 4000 сумов, получается – 400 тысяч сумов.

12. Ручные работы: одно прорезывание (ягана), три очистки от сорняка, одна чеканка – всего пять обработок, в среднем каждая из них на сумму 50 тысяч сумов. Всего получится – 250 тысяч сумов.

13. Сбор хлопка. Фермер выплачивает по 300 сумов за ручной сбор, если с гектара можно собрать 2500 кг, то оплатить придется 750 тысяч сумов.

Сюда входят: 8% за соцстраховку от 750 тысяч – 60 тысяч; 7,5% подоходный налог – 56 тысяч, 15% ЕСП (единый социальный платеж) – 113 тысяч сумов, другие расходы – 100 тысяч сумов.

Всего на сбор хлопка требуется 1 млн 79 тысяч сумов.

14. Содержание РАПО (районное агропромышленное объединение), Союза фермерских хозяйств, областной футбольной команды и т. д. – 100 тысяч сумов.

15. Другие расходы – 50 тысяч сумов.

Итого стоимость одного гектара хлопчатника составила 3 млн 929 тысяч сумов.

То есть при самом скромном подсчете убытки фермера составляют почти 1 млн сумов с гектара.

«Поверьте, это самые скромные подсчеты расходов. Имеется еще очень много неписаных, неофициальных расходов, о которых у нас будет отдельный разговор», – говорит хлопкороб.

Приведя все свои доводы и расчеты, описанные выше, фермер говорит, что он и его коллеги имеют предложение к властям: повысить закупочную цену в этом году до 2000 сумов за кило хлопка.

Это, по его словам, совершит переворот в мышлении фермеров по всей стране, заинтересует их в производстве хлопчатника и оздоровит всю систему и экономику на селе.

Помимо фермеров, у которых повысится мотивация, начнут получать большие доходы поставщики услуг, нефтебазы, химические и биолаборатории, пойдут выплаты налогов, понизится безработица на селе, так как сезонным рабочим предложат лучшую цену за труд.

«Тогда не будет проблем с зарплатами у бюджетников, пойдет своевременная оплата населением коммунальных услуг, – продолжает наш собеседник. – Ведь 70% населения республики живут сельским хозяйством, и 90% из них заняты у фермеров хлопково-зернового направления».

«Две тысячи за кило хлопка – эта цена изменит жизнь и экономику на селе в Узбекистане», – резюмирует он.