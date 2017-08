Фестиваль «Шарк тароналари» в Самарканде: шоу без туристов

XI Международный музыкальный фестиваль «Мелодии Востока» в Самарканде вновь прошел без массового зрителя – интуристов и местных жителей.

В Самарканде накануне завершился XI Международный музыкальный фестиваль «Шарк тароналари» («Мелодии Востока»). До смолкания его последних звуков город оставался буквально оцепленным сотрудниками милиции.

Они находились на посту даже у фонтанов и вдоль тротуаров. Машины патрульно-постовой службы стояли во дворах высоток и махаллях исторического центра Самарканда.

Усиление режима общественной безопасности связано не только с проведением песенного конкурса, но и с подготовкой к празднованию Дня независимости Узбекистана (1 сентября) и Дня памяти первого президента Ислама Каримова (2 сентября).

Одиноких молодых людей в городе продолжают останавливать в любое время суток для проверки документов. Иностранных туристов не беспокоят. Напротив, люди в форме здороваются и улыбаются при встрече с ними.

Главная достопримечательность Самарканда – площадь Регистан – во время работы фестиваля была доступна по несколько часов в день. В остальное время за ограждение пропускали лишь участников конкурса, волонтеров и немногочисленных гостей.

В парк Тигров, где стоит пока еще прикрытый накидкой памятник Исламу Каримову, и на пешеходную Ташкентскую улицу, которая с недавних пор стала называться именем Ислама Каримова, было не попасть. А на улице Регистан стражи порядка запрещали останавливаться – разрешалось только проходить мимо.

«Украшение лика Земли»

В этом году, как сообщают официальные СМИ, на фестиваль приехали 280 участников из 60 стран мира. Среди самых титулованных – Надежда Бабкина из России, американка Джина Чавез и коллектив Zulya and the Children of the Underground из Австралии.

28 августа своим присутствием фестиваль почтил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В приветственной речи он отметил роль своего предшественника Ислама Каримова, который основал песенный конкурс и сделал Самарканд «украшением лика Земли».

Закрытый характер фестиваля немного озадачил иностранных туристов. Большинство из них не смогли попасть на шоу и хотели послушать музыку у Регистана. Но сотрудники органов правопорядка были неумолимы в требовании покинуть это место.

В итоге горожане и туристы могли слушать музыку за тройным ограждением. Специальных экранов для людей, не попавших на шоу, предусмотрено не было.

Для кого затевается фестиваль?

23-летний француз Жюльен Вирнус остался за ограждением. Для парижанина, приехавшего в Самарканд в одиночку, это означало одно: праздник народной музыки пройдет без него.

Один из представителей греческого ансамбля Entopia Димитрис рассказал, что музыканты из разных стран устраивают шоу везде, где только можно. Творческие коллективы выступают в городских скверах, гостиницах и просто на улице.

«Сразу же возле них собирается толпа людей, и происходит мини-концерт», – говорит грек.

По словам музыкантов, никто из представителей местных властей им не мешает устраивать спонтанные концерты на улице и даже в поездах.

Отголосок советского прошлого

Музыкальный фестиваль «Шарк тароналари» был организован в 1997 году по инициативе первого президента страны Ислама Каримова.

За 20 лет схема его проведения практически не изменилась. Иностранных гостей-музыкантов ежедневно привозят на Регистан в автобусах с сопровождением охраны и увозят после выступления в гостиницу.

Таким же образом участников конкурса возят на экскурсии по самаркандским достопримечательностям.

Закрытый формат фестиваля напоминает международные спортивные и культурные мероприятия, проводившиеся в СССР, частью которого Узбекистан являлся до 1991 года.

В эпоху «железного занавеса» главной целью подобных мероприятий было доказать, что страна богатая и самодостаточная.