Фестиваль «Узбегим» в Ташкенте и давка за плов

Узбекские повара попали в Книгу рекордов Гиннесса с более чем семитонным пловом. Событие, правда, омрачилось минусами в организации и давкой.

8 сентября на фестивале традиционной культуры «Узбегим» в Ташкенте представители Книги рекордов Гиннесса официально зафиксировали рекорд по приготовлению самого большого в мире плова.

Вес блюда составил 7360 кг. Пять десятков поваров готовили чудо-плов около шести часов.

Как заявили организаторы, для рекордного плова понадобилось 1,5 тонны говядины, 400 кг баранины, 1,9 тонны риса, 2,7 тонны моркови, 220 кг лука, 440 литров растительного масла, 100 кг гороха-нута, 57 кг соли и 350 литров воды. Бюджет плова составил около 100 млн сумов (12,5 тысячи долларов по курсу ЦБ). Его спонсором выступила телекомпания Milliy TV.

Плов для рекорда готовили в центре Ташкента на улице Сайилгох (Бродвей). Специально к этому дню металлурги из Алмалыка отлили казан диаметром свыше четырех метров и объемом восемь тысяч литров. Вес казана и очага составил свыше десяти тонн.

Онлайн-трансляцию попытки установления мирового рекорда вели телеканал Milliy TV и представители Guinness World Records в социальной сети Facebook.

Последние подбадривали поваров и напоминали, что рекорд состоится только в том случае, если плов будет полностью съеден. Проблем с этим у организаторов не было.

На фестиваль «Узбегим», несмотря на будничный пятничный день, ориентировочно пришли около 70–80 тысяч человек.

Организаторы растерялись

С раннего утра центральные дороги были перекрыты для движения автомобилей. Уже к 10 часам в сквере имени Амира Темура собралось несколько тысяч человек.

В воздухе кружил воздушный шар, по периметру начали готовить угощения и развлекательную программу. Каждый из регионов Узбекистана имел возможность представить свою самобытную культуру и гастрономические изыски.

Для гостей установили деревянные топчаны, столы и стулья. На всех площадках фестиваля жарился шашлык, готовились мясные блюда. Палочка шашлыка стоила шесть тысяч сумов (70 центов).

Попасть на Бродвей можно было только по приглашению. Этот факт весьма разочаровал почтенных гостей из регионов, приехавших издалека понаблюдать, как будет готовиться почти восьмитонный плов для Книги рекордов Гиннесса.

Ведь изначально предполагалось, что вход будет бесплатным. Посмотреть, как десятки поваров в белоснежных робах колдуют над огромным казаном, можно было на расстоянии от 130 до 200 метров за ограждением. Но и тут было не протолкнуться.

Ближе к полудню людей у входа на Бродвей стало настолько много, что стражи порядка едва сдерживали их. Разочарованные тем, что не могут попасть за ограждения, гости ходили по кругу вокруг сквера Амира Темура. Организаторы явно не ожидали такого наплыва людей.

В такой ситуации дрогнула даже переводчица, помогавшая иностранным гостям. Молодая девушка в прямом эфире слова инспектора Книги рекордов Гиннесса о тяжелых условиях для поваров перевела как «восторг от мероприятия и национальных ценностей Узбекистана».

Развлечения под палящим солнцем

Бесплатные угощения и вода от организаторов быстро закончились. Вскоре были выпиты вода и напитки в коммерческих точках, для питья осталась «кола» и вода из-под крана.

Катастрофически не хватало биотуалетов. Да и те, что стояли, оказались платными. Ситуацию усугубляло палящее солнце, спрятаться от которого было нельзя: на территории народных гуляний деревья с раскидистыми кронами были только на Бродвее.

Но после обеда участков с тенью стало больше, и люди расположились прямо на лужайках.

Сложнее всех пришлось артистам и танцевальным коллективам, которые под прямыми солнечными лучами в 30-градусную жару выступали с самого утра. Единственным утешением для них была благодарная публика, встречавшая овациями песни даже под фонограмму.

В теневой зоне, где свыше шести часов готовился рекордный плов, находились официальные лица, редкие приглашенные, иностранные гости и журналисты.

К 15 часам, как ожидалось, плов еще не подали. Некоторые разъехались по домам, другие остались дожидаться главного события дня прямо на газонах.

Раздача рекордного плова началась к 17.00.

Давка

Однако тут случился второй прокол организаторов. К местам раздачи плова не были подготовлены коридоры в обе стороны. Как итог – изначально организованная очередь превратилась в давку всего за несколько минут.

Гости хотели первыми попробовать «тот самый плов», поэтому ринулись брать штурмом огромные казаны. В толпе оказались дети, которых чудесным образом высвободили из сутолоки: мужчины выносили их на руках.

Ажиотаж усилился после того, как в толпе стали разноситься слухи, что плов заканчивается. Однако на заверения организаторов уже никто не обращал внимания. Давка лишь усугублялась.

Одновременно с этим гости накинулись на аккуратно сложенные горы фруктов и бахчевых. Неуправляемая толпа буквально снесла все на своем пути. В тот же день в социальных сетях появились видеофрагменты нелицеприятного поведения горожан, оставивших после себя горы мусора и раздавленных фруктов.

Если не рассматривать эти кадры сквозь призму эмоций, можно сделать поучительный для организаторов вывод.

Рекорд и урок

Дело в том, что большинство пришедших на фестиваль ташкентцев не получили то, за чем пришли. Они хотели увидеть, как творится мировой рекорд, а получили решетки и неорганизованное шатание под солнцем. Взвинченные и голодные, раздосадованные запретами, они устремились хватать фрукты и бахчевые.

К сожалению, в этой толчее забылось главное: Узбекистан установил мировой рекорд, и кулинарное достижение увидели далеко за пределами республики.

Сложно сказать, для кого важнее рекорд – для государства или народа. Но люди искренне радовались этому событию, несмотря на организаторские огрехи и милицейские запреты.

Гости фотографировались у огромных казанов, непременно дотрагиваясь до них, как если бы это была древняя реликвия, весело шутили и искренне радовались происходящему. Это главное!