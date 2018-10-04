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    Фотофобия – это инстинкт самосохранения в Узбекистане

    Фотожурналисты в Узбекистане продолжают подвергаться арестам в регионах под угрозой лишиться техники – последние случаи произошли в Хиве и Джизаке.

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    Человек с фотокамерой; фото: stupnitskaya.ru

    На днях ташкентские фотожурналисты Тимур Карпов и Андрей Кудряшов во время съемок были задержаны сотрудниками органов внутренних дел «для выяснения».

    Карпов «попался» в Хиве (Хорезмская область), куда выехал на съемки женщины-фермера, а затем, замеченный с камерой, весь день провел в отделении милиции; а Кудряшов – в Джизаке (Джизакская область), где тоже был вынужден коротать время в участке и объясняться по поводу визита и работы.

    Джизакский журналист Джамшид Каримов рассказывает, что недавно в город приехала съемочная группа частной телекомпании из соседнего Самарканда.

    Видеоинтервью было решено записать возле известного в Джизаке «дома Фуркатчика» – в здании, напоминающем модернизированную крепость, никто не живет.

    «Таксист, подвозивший нас к дому, разобравшись в цели нашего приезда, впал в панику, – рассказывает Джамшид Каримов. – Он стал умолять нас не фотографировать и не снимать дом на видео, хотя сам едва нашел его адрес».

    «Балога колмайлик!» (вольный перевод: «Как бы не влипнуть!» – повторял он, бледный и потный от ужаса, а затем, получив плату за проезд и поминутно оглядываясь на нас в зеркало заднего вида своего такси, быстро уехал…» — продолжает Джамшид.

    Бесспорно, что главная твердыня каримовского режима – предварительная цензура – сохраняет свой status quo, делают вывод журналисты Узбекистана.

    Источник:Ц-1
    Темы: СМИ и журналисты Узбекистана
    Теги: свободы слова в Узбекистане Узбекистан
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