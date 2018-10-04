Фотофобия – это инстинкт самосохранения в Узбекистане

Фотожурналисты в Узбекистане продолжают подвергаться арестам в регионах под угрозой лишиться техники – последние случаи произошли в Хиве и Джизаке.

На днях ташкентские фотожурналисты Тимур Карпов и Андрей Кудряшов во время съемок были задержаны сотрудниками органов внутренних дел «для выяснения».

Карпов «попался» в Хиве (Хорезмская область), куда выехал на съемки женщины-фермера, а затем, замеченный с камерой, весь день провел в отделении милиции; а Кудряшов – в Джизаке (Джизакская область), где тоже был вынужден коротать время в участке и объясняться по поводу визита и работы.

Джизакский журналист Джамшид Каримов рассказывает, что недавно в город приехала съемочная группа частной телекомпании из соседнего Самарканда.

Видеоинтервью было решено записать возле известного в Джизаке «дома Фуркатчика» – в здании, напоминающем модернизированную крепость, никто не живет.

«Таксист, подвозивший нас к дому, разобравшись в цели нашего приезда, впал в панику, – рассказывает Джамшид Каримов. – Он стал умолять нас не фотографировать и не снимать дом на видео, хотя сам едва нашел его адрес».

«Балога колмайлик!» (вольный перевод: «Как бы не влипнуть!» – повторял он, бледный и потный от ужаса, а затем, получив плату за проезд и поминутно оглядываясь на нас в зеркало заднего вида своего такси, быстро уехал…» — продолжает Джамшид.

Бесспорно, что главная твердыня каримовского режима – предварительная цензура – сохраняет свой status quo, делают вывод журналисты Узбекистана.