Фотогалерея: Загляните в Старый город Ташкента

Старый город в Ташкенте – это не только архитектурные памятники, дома, история которых может насчитывать и более 100 лет, особый уклад жизни, это прежде всего – атмосфера…

Старый город, или Эски жува по-узбекски, расположен на северо-западе Ташкента – столицы Узбекистана. Он получил название «Старого города» давно – с приходом в Туркестан царской власти и началом строительства нового города.

Сегодня новостройки и строящиеся автомагистрали заставляют Старый город потесниться, но именно в нем все еще можно вдохнуть атмосферу того старого и неповторимого Ташкента.

Фото: Умиды Ахмедовой (с)