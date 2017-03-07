Фотогалерея: Женщины. Женский день. 8 Марта!

Феминистки на Западе с иронией относятся к Международному женскому дню — 8 Марта. У нас же в Центральной Азии праздник любят. Женщины — самые разные — его ждут, и мужчины тоже. ВСЕ ФОТО: Ц-1 (с)
ВСЕ ФОТО: Ц-1 (с)
Феминистки на Западе с иронией относятся к Международному женскому дню — 8 Марта. У нас же в Центральной Азии праздник любят. Женщины — самые разные — его ждут, и мужчины тоже. ВСЕ ФОТО: Ц-1 (с)
ВСЕ ФОТО: Ц-1 (с)
Вооружившись биноклем, житель Кибрайского района Ташобласти разоблачил в соседнем доме притон с 13-летней девочкой на услугах, но был обвинен в «хулиганстве» и «клевете».Узбекистан
Дочь известного в Джизакской области Узбекистана поэта Саттара Корабоева убита из ревности супругой ее любовника – тело найдено закопанным в их домашнем огороде.Узбекистан
Правоохранители пытаются выяснить, кто был лидером ноябрьского пикета на магистральной трассе в Узбекистане.Узбекистан
Журналистка Малохат Эшанкулова обратилась в приемную Шавката Мирзиёева с просьбой восстановить ее на ТВ, но получила совет и дальше работать посудомойкой.Узбекистан
Конфликт с новым руководителем УВД Джизакской области Рустамом Турсуновым, заменившем на посту ныне министра МВД Абдусалома Азизова, мог стать причиной самоубийства его подчиненного.Узбекистан
Вооружившись биноклем, житель Кибрайского района Ташобласти разоблачил в соседнем доме притон с 13-летней девочкой на услугах, но был обвинен в «хулиганстве» и «клевете».Узбекистан
Президент Узбекистана сегодня совершил свой первый зарубежный визит, но не в Россию и не в Казахстан, а в Туркменистан. Почему? И что прощупывал в Центральной Азии президент России – обсуждает ташкентский Центр клеветы и оскорбления.Узбекистан
Конфликт с новым руководителем УВД Джизакской области Рустамом Турсуновым, заменившем на посту ныне министра МВД Абдусалома Азизова, мог стать причиной самоубийства его подчиненного.Узбекистан
Вооружившись биноклем, житель Кибрайского района Ташобласти разоблачил в соседнем доме притон с 13-летней девочкой на услугах, но был обвинен в «хулиганстве» и «клевете».Узбекистан
Накануне из Ташкента депортирован возвращавшийся из эмиграции в Швеции правозащитник Рафик Ганиев, доверившийся приглашению президента Шавката Мирзиёева.Узбекистан
Президент Узбекистана сегодня совершил свой первый зарубежный визит, но не в Россию и не в Казахстан, а в Туркменистан. Почему? И что прощупывал в Центральной Азии президент России – обсуждает ташкентский Центр клеветы и оскорбления.Узбекистан