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    Фотогалерея: Женщины. Женский день. 8 Марта!

    Феминистки на Западе с иронией относятся к Международному женскому дню — 8 Марта. У нас же в Центральной Азии праздник любят. Женщины — самые разные — его ждут, и мужчины тоже. ВСЕ ФОТО: Ц-1 (с)

    Женщины в Узбекистане; фото: Ц-1
    Женщины в Узбекистане; фото: Ц-1

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    Женщины в Узбекистане; фото: Ц-1
    Женщины в Узбекистане; фото: Ц-1

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    ВСЕ ФОТО: Ц-1 (с)

     

    Источник:Ц-1
    Темы: Права женщин
    Теги: 8 Марта Международный женский день Узбекистан Центральная Азия
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