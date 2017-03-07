Фотогалерея: Женщины. Женский день. 8 Марта!

Феминистки на Западе с иронией относятся к Международному женскому дню — 8 Марта. У нас же в Центральной Азии праздник любят. Женщины — самые разные — его ждут, и мужчины тоже. ВСЕ ФОТО: Ц-1 (с)

ВСЕ ФОТО: Ц-1 (с)