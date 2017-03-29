Фоторепортаж: Хива – город-музей и обычная узбекская провинция

Хива – чудный исторический город Узбекистана. Но всегда интереснее, как в этом памятнике средневековой архитектуры живут сами хивинцы. ВСЕ ФОТО: Ц-1 (с)

Древняя Хива, входящая в Хорезмскую область Узбекистана и расположенная на северо-западе страны, – один из трех самых важных туристических городов страны после Самарканда и Бухары.

В центре Хивы – музее под открытом небом Ичан кала, расположенном за крепостной стеной, жизнь, как в сказке, особенно для туристов, окунающихся в атмосферу древнего азиатского города.

Здесь восхищает все: тайна старины, разнообразие и красота сувениров, а главное – возможность ко всему этому прикоснуться.

Но сама Хива, как и все провинциальные города Узбекистана, живет перебоями с поставкой газа и веерными отключениями подачи света, а в областном центре Ургенче – еще и с нехваткой питьевой воды.

Люди, у которых есть деньги, имеют квартиры в Ташкенте, куда и переезжают на зиму.

«Вокруг Хивы в пустыне нет даже саксаула, хотя он внесен в Красную книгу», – говорит житель города. Он, как и большинство граждан Узбекистана, боится себя назвать, живет в страхе и предпочитает анонимность.

«А как люди раньше грелись?» – задается вопрос.

«Саксаулом, – отвечает он. – Но раньше и людей было меньше, сейчас же население увеличивается, вот и сожгли весь саксаул, а ведь не зря он включен в Красную книгу».

Жизнь в Хиве, за исключением Ичан калы, кипит только на базаре. Базар кормит людей в самом что ни на есть прямом смысле.

А откуда деньги? Другой житель города говорит, что люди выживают за счет работающих в России родственников, откуда и поступает в страну наличка.

«Если у тебя в России работают два-три сына, то можно неплохо жить и дом хороший построить», – делится другой хивинец.

Примерно такой же ответ, но из уст жителя Кашкадарьи, прозвучал на вопрос: «Откуда у людей деньги, чтобы строить новые дома?»

В Хиве в целом всё, как в других городах Узбекистана: идет вырубка деревьев, дороги испещрены выбоинами и ямами.

Правда, тут они досаждают сильнее от мысли, что на них также трясутся и мучаются туристы, преодолевающие тысячи километров пути, чтобы увидеть древнюю Хиву.