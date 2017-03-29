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    Фоторепортаж: Хива – город-музей и обычная узбекская провинция

    Хива – чудный исторический город Узбекистана. Но всегда интереснее, как в этом памятнике средневековой архитектуры живут сами хивинцы. ВСЕ ФОТО: Ц-1 (с)

    Древняя Хива в марта 2017 года; фото: Ц-1 (с)
    Древняя Хива в марте 2017 года; фото: Ц-1 (с)

    Древняя Хива, входящая в Хорезмскую область Узбекистана и расположенная на северо-западе страны, – один из трех самых важных туристических городов страны после Самарканда и Бухары.

    Фото: Ц-1 (с)
    Фото: Ц-1 (с)

    В центре Хивы – музее под открытом небом Ичан кала, расположенном за крепостной стеной, жизнь, как в сказке, особенно для туристов, окунающихся в атмосферу древнего азиатского города.

    Хива; фото: Ц-1 (с)
    Хива; фото: Ц-1 (с)

    Здесь восхищает все: тайна старины, разнообразие и красота сувениров, а главное – возможность ко всему этому прикоснуться.

    Фото: Ц-1 (с)
    Фото: Ц-1 (с)
    Фото: Ц-1 (с)
    Фото: Ц-1 (с)
    Фото: Ц-1 (с)
    Фото: Ц-1 (с)
    Фото: Ц-1 (с)
    Фото: Ц-1 (с)

    Но сама Хива, как и все провинциальные города Узбекистана, живет перебоями с поставкой газа и веерными отключениями подачи света, а в областном центре Ургенче – еще и с нехваткой питьевой воды.

    Фото: Ц-1 (с)
    Фото: Ц-1 (с)
    Фото: Ц-1 (с)
    Фото: Ц-1 (с)

    Люди, у которых есть деньги, имеют квартиры в Ташкенте, куда и переезжают на зиму.

    Фото: Ц-1 (с)
    Фото: Ц-1 (с)
    Фото: Ц-1 (с)
    Фото: Ц-1 (с)

    «Вокруг Хивы в пустыне нет даже саксаула, хотя он внесен в Красную книгу», – говорит житель города. Он, как и большинство граждан Узбекистана, боится себя назвать, живет в страхе и предпочитает анонимность.

    «А как люди раньше грелись?» – задается вопрос.

    Фото: Ц-1 (с)
    Фото: Ц-1 (с)

    «Саксаулом, – отвечает он. – Но раньше и людей было меньше, сейчас же население увеличивается, вот и сожгли весь саксаул, а ведь не зря он включен в Красную книгу».

    Жизнь в Хиве, за исключением Ичан калы, кипит только на базаре. Базар кормит людей в самом что ни на есть прямом смысле.

    Фото: Ц-1 (с)
    Фото: Ц-1 (с)
    Фото: Ц-1 (с)
    Фото: Ц-1 (с)

    А откуда деньги? Другой житель города говорит, что люди выживают за счет работающих в России родственников, откуда и поступает в страну наличка.

    «Если у тебя в России работают два-три сына, то можно неплохо жить и дом хороший построить», – делится другой хивинец.

    Примерно такой же ответ, но из уст жителя Кашкадарьи, прозвучал на вопрос: «Откуда у людей деньги, чтобы строить новые дома?»

    Фото: Ц-1 (с)
    Фото: Ц-1 (с)

    В Хиве в целом всё, как в других городах Узбекистана: идет вырубка деревьев, дороги испещрены выбоинами и ямами.

    Фото: Ц-1 (с)
    Фото: Ц-1 (с)

    Правда, тут они досаждают сильнее от мысли, что на них также трясутся и мучаются туристы, преодолевающие тысячи километров пути, чтобы увидеть древнюю Хиву.

    Фото: Ц-1 (с)
    Фото: Ц-1 (с)
    Источник:Ц-1
    Темы: Необыкновенный Узбекистан!, Туризм, Узбекистан
    Теги: Бухара Самарканд туризм Узбекистан Хива
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