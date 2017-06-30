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    Фоторепортаж: Каким был Рамадан в Ташкенте

    Снимать Рамадан в Ташкенте, как признается автор галереи – один из известнейших фотохудожников страны Умида Ахмедова, было нелегко.

    Мечеть в Ташкенте во время Рамадана; фото: Умида Ахмедова (с)
    Мечеть в Ташкенте во время Рамадана; фото: Умида Ахмедова (с)

    Во-первых, сложно, когда по ту стороны камеры находится женщина. Во-вторых, когда объектив нацелен на сферу жизни, с одной стороны, личную, с другой – находившуюся долгие годы под негласным запретом и репрессиями властей.

    Верующие в Узбекистане до сих пор, несмотря на некие послабления и изменившуюся риторику первых лиц государства в отношении ислама, находят некомфортным, когда документируется их религиозная жизнь.

    Фото: Умида Ахмедова (с)
    Фото: Умида Ахмедова (с)
    Фото: Умида Ахмедова (с)
    Фото: Умида Ахмедова (с)
    Фото: Умида Ахмедова (с)
    Фото: Умида Ахмедова (с)
    Фото: Умида Ахмедова (с)
    Фото: Умида Ахмедова (с)
    Фото: Умида Ахмедова (с)
    Фото: Умида Ахмедова (с)
    Фото: Умида Ахмедова (с)
    Фото: Умида Ахмедова (с)
    Фото: Умида Ахмедова (с)
    Фото: Умида Ахмедова (с)
    Фото: Умида Ахмедова (с)
    Фото: Умида Ахмедова (с)
    Фото: Умида Ахмедова (с)
    Фото: Умида Ахмедова (с)
    Фото: Умида Ахмедова (с)
    Фото: Умида Ахмедова (с)
    Фото: Умида Ахмедова (с)
    Фото: Умида Ахмедова (с)
    Фото: Умида Ахмедова (с)
    Фото: Умида Ахмедова (с)
    Фото: Умида Ахмедова (с)
    Фото: Умида Ахмедова (с)
    Фото: Умида Ахмедова (с)
    Фото: Умида Ахмедова (с)
    Фото: Умида Ахмедова (с)
    Фото: Умида Ахмедова (с)
    Фото: Умида Ахмедова (с)
    Фото: Умида Ахмедова (с)
    Фото: Умида Ахмедова (с)
    Фото: Умида Ахмедова (с)

     

    Источник:Ц-1
    Темы: Ислам в Центральной Азии, Свобода религии в Центральной Азии, Узбекистан
    Теги: ислам Рамадан Узбекистан Умида Ахмедова
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