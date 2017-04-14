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    Фоторепортаж: Ургенч – люди и радость за серостью и официозом

    Столица Хорезмской области Узбекистана может показаться унылой и пустой, как все административные центры страны, но если заглянуть во дворы – там жизнь, радость и много человеческого тепла. ВСЕ ФОТО: Ц-1 (с)

    Город Ургенч - столица Хорезмской области Узбекистана; фото: Ц-1 (с)
    Город Ургенч — столица Хорезмской области Узбекистана; фото: Ц-1 (с)

    «Город Ургенч – это нынешняя столица узбекского Хорезма, современный город, имеющий совсем недавнюю историю. От вокзала я прошел пару кварталов в сторону центра и канала Шават до парка имени Джелаладдина Менгуберды с монументальной торжественной аркой, величественным памятником народному герою – хорезмшаху Джелал ад-Дину.

    Перейдя по пешеходному мостику через канал Шават, я посмотрел парадную центральную площадь имени великого средневекового ученого Аль-Хорезми с правительственными и административными зданиями, областной администрацией – хокимиятом, изящной башней с часами и местным театром.

    Прогулявшись еще чуть далее вдоль канала, попал в недавно разбитый парк Авеста с амфитеатром для разнообразных выступлений, просторной площадью и немного странным памятником, как выяснилось позже, посвященным древней зороастрийской священной книге – Авесте».

    Так описывает путешественник из Москвы город Ургенч сегодня, я бы подписалась под словами коллеги, размышляя, как метко он выразился о городе: «Требование времени – уничтожить все настоящее и заменить его современными поделками, отвечающими задачам управления населением».

    Точнее не скажешь.

    Ургенч; фото: Ц-1 (с)
    Ургенч; фото: Ц-1 (с)
    Ургенч; фото: Ц-1 (с)
    Ургенч; фото: Ц-1 (с)

    Сегодняшний Ургенч мало чем отличается от других областных административных центров по всему Узбекистану.

    Ургенч; фото: Ц-1 (с)
    Ургенч; фото: Ц-1 (с)

    «Лакированный» центр, вырубленные деревья, новые так называемые элитные дома, пустые улицы. Но это только центр, в микрорайонах же – «убитые» дороги, перебои со светом и газом.

    Ургенч; фото: Ц-1 (с)
    Ургенч; фото: Ц-1 (с)
    Ургенч; фото: Ц-1 (с)
    Ургенч; фото: Ц-1 (с)

    В Ургенче во всех квартирах есть портативные насосы, ибо давления не хватает, чтобы обеспечить водой всех жильцов.

    В город я попала в марте, в дни празднования Навруза. К празднику весь центр особенно «вылизывался», к деревцам привязывали ветки с приклеенными бумажными цветочками.

    Ургенч; фото: Ц-1 (с)
    Ургенч; фото: Ц-1 (с)
    Ургенч; фото: Ц-1 (с)
    Ургенч; фото: Ц-1 (с)

    Было неприятно, но в то же время смешно, как человек с рацией в руках открыто шел за мной на пустой площади, где готовились к празднику, и вел слежку до тех пор, пока я не покинула «его территорию», но та же картина повторилась на другой площадке.

    Но хотелось увидеть что-то живое и неказенное.

    Зная, что хорезмийцы очень любят рыбу, особенно свою, из Амударьи, поехала в специализированные рестораны, где в основном готовят рыбу, вылавливая ту, которую посетители сами выберут.

    Ургенч; фото: Ц-1 (с)
    Ургенч; фото: Ц-1 (с)
    Ургенч; фото: Ц-1 (с)
    Ургенч; фото: Ц-1 (с)
    Ургенч; фото: Ц-1 (с)
    Ургенч; фото: Ц-1 (с)

    Здесь была жизнь: люди веселились, женщины танцевали.

    Ургенч; фото: Ц-1 (с)
    Ургенч; фото: Ц-1 (с)

    Хорезмийцы отличаются задорными танцами, прекрасными песнями.

    Встречались хорошие дома. И здесь на вопрос: «Откуда у людей деньги?», уже традиционно для Узбекистана отвечали: «Из России».

    По подсчетам местного правозащитника, в Хорезмской области с населением около 2 млн человек порядка 500 тысяч выехали на заработки за рубеж.

    В это сложно поверить, но чувствуется, что огромное число людей выехало из города.

    Ургенч не славится историческими памятниками. Но было интересно посетить «Улли ховли» («Большой двор») под «боком» города.

    Ургенч; фото: Ц-1 (с)
    Ургенч; фото: Ц-1 (с)

    В этом месте когда-то жили туркмены – воины хивинского хана.

    Ургенч; фото: Ц-1 (с)
    Ургенч; фото: Ц-1 (с)

    Это место до сих пор называется «Туркменской махаллей», а сами жители называют себя туркменами.

    Ургенч; фото: Ц-1 (с)
    Ургенч; фото: Ц-1 (с)

    В «Улли ховли», по словам одного местного старожила, до недавних пор жили люди.

    Ургенч; фото: Ц-1 (с)
    Ургенч; фото: Ц-1 (с)
    Ургенч; фото: Ц-1 (с)
    Ургенч; фото: Ц-1 (с)

    Сейчас же – это место для туристов, но вокруг крепости продолжают жить потомки тех туркменских воинов.

    Женщины, которые варили сумалак, говорили, что они туркменки, но свой язык уже забыли, хотя хорезмское наречие и туркменский язык очень близки.

    Ургенч; фото: Ц-1 (с)
    Ургенч; фото: Ц-1 (с)
    Ургенч; фото: Ц-1 (с)
    Ургенч; фото: Ц-1 (с)
    Ургенч; фото: Ц-1 (с)
    Ургенч; фото: Ц-1 (с)

    Люди обеспокоены тем, что их хотят выселить отсюда: якобы какой-то богач, тоже туркмен по национальности, хочет построить там гостиный двор для туристов.

    Ургенч; фото: Ц-1 (с)
    Ургенч; фото: Ц-1 (с)

    Но разговоры разговорами, ургенчцы – радушный, хлебосольный народ – не дадут гостю остаться без ужина и танцев: они любезно приглашают к столу, подают сумалак и готовы далее делиться щедростью своей души.

    Ургенч; фото: Ц-1 (с)
    Ургенч; фото: Ц-1 (с)

    ВСЕ ФОТО: Ц-1 (с)

    Источник:Ц-1
    Темы: Красота в Центральной Азии, Культура Узбекистана, Культура Центральной Азии и центральноазиаты
    Теги: Узбекистан Ургенч Хорезм Хорезмская область
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