Фоторепортаж: Ургенч – люди и радость за серостью и официозом

Столица Хорезмской области Узбекистана может показаться унылой и пустой, как все административные центры страны, но если заглянуть во дворы – там жизнь, радость и много человеческого тепла. ВСЕ ФОТО: Ц-1 (с)

«Город Ургенч – это нынешняя столица узбекского Хорезма, современный город, имеющий совсем недавнюю историю. От вокзала я прошел пару кварталов в сторону центра и канала Шават до парка имени Джелаладдина Менгуберды с монументальной торжественной аркой, величественным памятником народному герою – хорезмшаху Джелал ад-Дину.

Перейдя по пешеходному мостику через канал Шават, я посмотрел парадную центральную площадь имени великого средневекового ученого Аль-Хорезми с правительственными и административными зданиями, областной администрацией – хокимиятом, изящной башней с часами и местным театром.

Прогулявшись еще чуть далее вдоль канала, попал в недавно разбитый парк Авеста с амфитеатром для разнообразных выступлений, просторной площадью и немного странным памятником, как выяснилось позже, посвященным древней зороастрийской священной книге – Авесте».

Так описывает путешественник из Москвы город Ургенч сегодня, я бы подписалась под словами коллеги, размышляя, как метко он выразился о городе: «Требование времени – уничтожить все настоящее и заменить его современными поделками, отвечающими задачам управления населением».

Точнее не скажешь.

Сегодняшний Ургенч мало чем отличается от других областных административных центров по всему Узбекистану.

«Лакированный» центр, вырубленные деревья, новые так называемые элитные дома, пустые улицы. Но это только центр, в микрорайонах же – «убитые» дороги, перебои со светом и газом.

В Ургенче во всех квартирах есть портативные насосы, ибо давления не хватает, чтобы обеспечить водой всех жильцов.

В город я попала в марте, в дни празднования Навруза. К празднику весь центр особенно «вылизывался», к деревцам привязывали ветки с приклеенными бумажными цветочками.

Было неприятно, но в то же время смешно, как человек с рацией в руках открыто шел за мной на пустой площади, где готовились к празднику, и вел слежку до тех пор, пока я не покинула «его территорию», но та же картина повторилась на другой площадке.

Но хотелось увидеть что-то живое и неказенное.

Зная, что хорезмийцы очень любят рыбу, особенно свою, из Амударьи, поехала в специализированные рестораны, где в основном готовят рыбу, вылавливая ту, которую посетители сами выберут.

Здесь была жизнь: люди веселились, женщины танцевали.

Хорезмийцы отличаются задорными танцами, прекрасными песнями.

Встречались хорошие дома. И здесь на вопрос: «Откуда у людей деньги?», уже традиционно для Узбекистана отвечали: «Из России».

По подсчетам местного правозащитника, в Хорезмской области с населением около 2 млн человек порядка 500 тысяч выехали на заработки за рубеж.

В это сложно поверить, но чувствуется, что огромное число людей выехало из города.

Ургенч не славится историческими памятниками. Но было интересно посетить «Улли ховли» («Большой двор») под «боком» города.

В этом месте когда-то жили туркмены – воины хивинского хана.

Это место до сих пор называется «Туркменской махаллей», а сами жители называют себя туркменами.

В «Улли ховли», по словам одного местного старожила, до недавних пор жили люди.

Сейчас же – это место для туристов, но вокруг крепости продолжают жить потомки тех туркменских воинов.

Женщины, которые варили сумалак, говорили, что они туркменки, но свой язык уже забыли, хотя хорезмское наречие и туркменский язык очень близки.

Люди обеспокоены тем, что их хотят выселить отсюда: якобы какой-то богач, тоже туркмен по национальности, хочет построить там гостиный двор для туристов.

Но разговоры разговорами, ургенчцы – радушный, хлебосольный народ – не дадут гостю остаться без ужина и танцев: они любезно приглашают к столу, подают сумалак и готовы далее делиться щедростью своей души.

ВСЕ ФОТО: Ц-1 (с)