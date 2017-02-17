Фоторепортаж: Узбеки-курама и игра улак

Узбекское племя курама проживает в горных районах Ташкентской области, к игре улак они приобщаются с детства – это состязание собирает тысячи зрителей и заставляет вскипать кровь. Фото: Ц-1 (с)

Ертош – каменистый горный кишлак в Ташкентской области, у перевала Камчик, ведущего в Ферганскую долину, где в основном проживают узбеки племени курама.

Их дома расположены на склонах красивых гор, круглый год ослепляющих глаза ярчайшими цветами: то красных маков – весной, то сочной зеленой травы – летом, то красками осени, то белым снегом – зимой.

Все лето занятые земледелием и животноводством курама, зимой находят досуг в старинной игре улак.

Улак – это конная спортивная игра, у узбеков она не менее популярна, чем у испанцев их национальное увлечение – коррида. То и другое зрелище всегда собирает тысячи людей и вызывает бурное кипение страстей.

Цель игры состоит в умении отобрать у соперников тушу козла и первым доставить ее до финиша. Успех приносит острый ум, богатырская сила, ловкость, способность держаться в седле и ощущать себя единым целым с конем.

Человек, никогда не видевший улак, не в силах представить стремительность и напряженность разворачивающейся на просторном поле борьбы.

Всадники то мчатся лавиной за одним из игроков, то, окружив его, превращаются в живой, вьющийся, подобно смерчу, клубок из храпящих конских морд, мелькающих копыт и человеческих фигур, вцепившихся руками в объект притязаний – тушу козла.

Новичков, впервые наблюдающих за улаком, потрясает накал борьбы игроков и бурное проявление эмоций болельщиками.

Улак – самый распространенный и популярный вид конного спорта не только у узбеков, но и у соседних народов – казахов, кыргызов, афганцев, таджиков, каракалпаков…

Каждый народ эту игру именует по-своему, но, несмотря на некоторые различия, суть ее одна и та же.

Узбеки наряду со словом «улак» для обозначения игры употребляют еще и наименование «купкари» – в буквальном переводе «дело многих людей». В русском языке игра называется козлодранием.

Состязания по улаку приурочиваются к крупным национальным торжествам – Наврузу или празднику урожая, но могут проводиться по случаю семейных торжеств – свадьбы или рождения наследника.

Правила требуют от игроков вести честную борьбу за трофей. По древней традиции игроки торжественно дают такое обещание.

Не разрешается наездникам скакать в сторону зрителей, а последним – подавать с земли тушу козла наезднику.

Игроку нельзя наезжать лошадью на нагнувшегося наездника. Также запрещено сваливать с лошади захватившего трофей, вырывать трофей со стороны спины игрока.

Победа не засчитывается при ряде других нарушений. Хотя в разных местностях правила имеют свои особенности, однако общим для всех является требование мужества, честности, недопущение обмана и плутовства.

ВСЕ ФОТО: Ц-1 (copyright)