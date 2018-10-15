Галима Бухарбаева / Идите жаловаться Владимиру Путину

Визит в Узбекистан 18–19 октября президента РФ Владимира Путина дает шанс властям в Ташкенте определиться по отношению к оставшимся русским и русскоязычным в стране и дать оценку национализму, обретающему статус государственной политики.

Ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана – 44-летний Шерзод Кудратходжаев в августе послал русскоязычную женщину в Ташкенте, грозившую ему жалобой в ответ на его оскорбления и мат, идти жаловаться Путину.

Президент России Владимир Путин как раз на этой неделе, 18–19 октября, прибывает в Узбекистан с рабочим визитом. Он намерен дать старт строительству в Бухарской области российской госкорпорацией «Росатом» первой в Узбекистане атомной электростанции (АЭС).

Может, Кудратходжаев воспользуется возможностью и снова пошлет своего оппонента – жительницу Ташкента Татьяну Закирову – жаловаться президенту РФ? Или духа не хватит? Страшно до пота на лбу и других влажных выделений?

А я как раз сегодня и сейчас советую Татьяне Закировой обратиться к Владимиру Путину с просьбой разобраться в сложившейся ситуации, когда ректор журналистского вуза в Узбекистане может оскорблять человека по национальному признаку, затем провоцировать травлю в Сети «братьями по разуму» – и все это без единого последствия для карьеры и при молчании руководства страны.

Почему это важно?

Я считаю, что Узбекистан должен четко и ясно сформулировать свою национальную политику.

Кем и чем является страна для ее граждан – общим домом для всех родившихся и живущих там людей вне зависимости от национальности или националистическим государством, ставящим целью изгнать другие народы или же превратить их в людей второго сорта с принудительной узбекизацией?

Шерзод Кудратходжаев, пойманный в середине августа на оскорблении русскоязычной женщины в Ташкенте за незнание узбекского языка, попрекавший ее «узбекским хлебом» и отправлявший ее жаловаться Путину, как оказалось, не одинок в своем отношении к тем, кто не говорит по-узбекски.

В узбекской Сети очень многие выражали недовольство по поводу того, что русские до сих пор не выучили узбекский, и посылали их жить в Россию.

Поведение ректора вуза на самом деле резонирует с отношением многих других представителей титульной узбекской национальности к русскому меньшинству.

«Как в Узбекистане? – переспрашивает меня девушка Вероника из Ташкента, работающая в Алматы в маникюрном салоне. – Там такой национализм: стоит моей маме (русской) сделать кому-то замечание или высказать мнение, к примеру, что кто-то лезет без очереди, ей сразу говорят: «Русская, уезжай в Россию».

Подобное отношение к русским и русскоязычным говорит о том, что многие узбеки начали воспринимать представителей другой национальности как менее равных, обладающих меньшими или вообще никакими правами, находящихся за пределами норм общественных отношений.

И то, что в таком же русле, по аналогичному клише повел себя ректор узбекского вуза, едва оказавшись в неприятной для него ситуации с русской женщиной, говорит о многом. Или как раз такие, как Кудратходжаев, и задают тон?

Необоснованное и ничем на первый взгляд не вызванное оскорбление по национальному признаку, низведение представителя другого народа до бесправного «ничто» – это проявление укореняющегося в обществе национализма, который со временем будет олицетворять сущность страны.

Именно поэтому президенты Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин должны обсудить вопрос русских и русскоязычных в Узбекистане во время приближающейся встречи в Ташкенте и Бухаре.

Действительно ли Татьяна Закирова должна по вопросам защиты ее прав обращаться к президенту России, или все же – к руководству Узбекистана, будучи гражданкой РУз? Какая же страна и чьи законы могут обеспечить ее права и защитить от оскорблений и унижений по национальному признаку?

Как журналист с уже более 20-летним стажем работы могу сказать, что мне стыдно за поведение Шерзода Кудратходжаева. Мы с ним знакомы еще с подросткового возраста. Вместе ходили в кружок юных корреспондентов во Дворце пионеров в Ташкенте, а затем учились на факультете журналистики ТашГУ.

Журналист, настоящий журналист, за годы работы проникается огромным интересом и симпатией к людям, потому что они – главный объект нашего ежедневного исследования. Мне интересны люди, и я найду любой способ поговорить с ними, узнать, чем они живут, расследовать то, что мне важно, используя все возможные средства коммуникации, хоть язык жестов. Главное – чтобы со мной говорили…

Самое же важное в нашей профессии – это то, что мы служим людям. Мы «обслуживаем» человека, принося ему новости, гарантируя при этом профессионализм и следование этике, мы обеспечиваем трибуну и создаем мост между обществом и властью.

Встречаясь со многими классными журналистами в Европе, США, Азии, я всегда замечала схожее выражение на их лицах: интерес, любознательность, устремленность и по всему поэтому – открытость.

Мне вспоминается декан факультета журналистики Колумбийского университета в Нью-Йорке, где я училась, – вот это олицетворение интеллигентности и ума, лучшего эталона журналистики: ему, поверьте, не надо было перечислять, как это делает Кудратходжаев, сколько книг он прочитал, – все на лице написано…

Случившееся в Ташкенте демонстрирует и другое: узость мышления и скудоумие представителей узбекской элиты в отношении вопросов государственного строительства и внешней политики.

Люди будут учить узбекский язык, когда увидят, что для них это жизненно необходимо, как сегодня большинство наших граждан не мыслят будущего своих детей без знания английского. Русский же сегодня жизненно важно знать миллионам узбекских трудовых мигрантов, чтобы выжить в России, куда они все еще едут за куском хлеба.

А будущее и прогресс в стране зависят от благополучия каждого гражданина, который лишь в условиях определенности и веры в завтрашний день будет творить для своей страны, приумножая ее авторитет и богатства, как это делают сегодня молодые таланты в развитых странах мира, будь то в спорте, новых технологиях, культуре и искусстве.

Кудратходжаеву это бы надо знать.

Одним словом, убого всё и жалко… Давайте пожалуемся Путину…

Галима Бухарбаева – главный редактор Ц-1