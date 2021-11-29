Галима Бухарбаева: Какой он, «Новый Узбекистан»…

Люди из Аппарата президента РУз оповестили меня, что мой визит – это «акт милосердия», чтобы в силу своего идеализма и оптимизма я не подумала, что за решением стояло мышление и видение государственного масштаба в интересах всей страны и народа.

Да, я побывала в родном для меня Ташкенте и Узбекистане после более чем 16 лет отсутствия. Я прибыла 26 октября, сразу же после президентских выборов, и не могла не осознавать, что мой визит должен был стать еще одной «заслугой» в копилке «добрых дел» президента Шавката Мирзиёева.

И все же я еще раз выражаю благодарность и президенту, и всем тем, кто содействовал посещению мною моей, вообще-то, родины и моего, вообще-то, родного города…

Вот тут возникает загвоздка. Поблагодарить за что-то хорошее – это естественно для всех нормальных людей: воспитанный человек говорит спасибо, даже когда ему возвращают его собственную вещь; казус возникает, когда возвративший встает в горделивую позу и ожидает похвал и восторгов, и это при том, что твою вещь он вернул, как выясняется, лишь на время – дал попользоваться и затем забрал…

Примерно такое чувство возникло у меня в Ташкенте. Да это, вообще-то, не ваша вещь, а моя! Это – мой город! А затем в груди все сильнее стал ощущаться неприятный осадок, ведь хотелось и мечталось, как всегда, о лучшем.

Что, возможно, в Ташкенте постепенно, но всё же реализуется программа с мышлением и видением государственного масштаба, когда интересы страны и народа, его будущее ставятся выше личных и сиюминутных выгод; что одним из ее звеньев является включение в работу всех здоровых сил общества, профессионалов и патриотов; что власть заинтересована в правде, какой бы она ни была, ведь правда – это сила, а главное в ее глазах – человек.

Нет, шарик сдулся быстро. Что предлагает сегодня власть Шавката Мирзиёева – это крошки с барского стола, ему не жалко их – ползайте, подбирайте, лижите, а затем хвалите и благодарите.

Видите, какой у нас прогресс, дамы и господа, у нас в стране ныне правит добрый падишах, глядите – крошки, крошки раздает, налетай! Вот она – демократия!

Нет, спасибо, вот ваши крошки, примите, распишитесь, теперь — лижите их сами.

Что касается моего впечатления от Узбекистана, оно оказалось удручающим. Мне понадобилась не одна неделя, чтобы отойти от всего увиденного и услышанного… И если после Андижана в 2005 году мне казалась, что в Узбекистане открылась огромная кровавая рана, то теперь кажется, что всю страну покрыли гнойные болячки.

От облика изуродованного капитализмом и денационализацией, на самом деле «кастрированного» (вырубка центрального сквера стала актом кастрации города) Ташкента, от вида моего квартала Ц-1 и двора детства, от безнадежности и произвола, обрушившихся на людей, особенно на селе, было горько.

Обо всем этом я напишу подробно в последующих материалах. В этом же выпуске не могу не рассказать о проблемах людей, с которыми мне довелось встретиться, потому что хочу, чтобы их истории были услышаны.

Честно, мне очень жаль фермеров и садоводов, тружеников-дехкан нашей страны, больно видеть, что делает с ними Шавкат Мирзиёев, запустивший в Узбекистан дикий капитализм. Он отбирает народное добро, продает страну, всё то, что было создано не им, а советскими людьми на советские деньги в СССР.

Такой распродажи не позволяли себе ни предшественник нынешнего президента Ислам Каримов, ни лидеры советской эпохи, ни один правитель, властвовавший на этой земле, включая ханов и эмиров, а самые великие их них, как Амир Тимур, наоборот, расширили границы своего государства до Европы и Индии.

Что с этим делать, мы будем обсуждать в последующих материалах.

А пока послушайте, что говорят о настоящем Узбекистане простые граждане страны – обычные труженики, а не те, чьи глаза и уста засыпаны крошками с барского стола.

Галима Бухарбаева – главный редактор Ц-1