Новости, аналитика и мнения
из Узбекистана

Контент

    • >
    • Узбекистан

    Галима Бухарбаева: Какой он, «Новый Узбекистан»…

    Люди из Аппарата президента РУз оповестили меня, что мой визит – это «акт милосердия», чтобы в силу своего идеализма и оптимизма я не подумала, что за решением стояло мышление и видение государственного масштаба в интересах всей страны и народа.

    Галима Бухарбаева дома в Ташкенте с товарищами; Ц-1
    Галима Бухарбаева дома в Ташкенте с товарищами; Ц-1

    Да, я побывала в родном для меня Ташкенте и Узбекистане после более чем 16 лет отсутствия. Я прибыла 26 октября, сразу же после президентских выборов, и не могла не осознавать, что мой визит должен был стать еще одной «заслугой» в копилке «добрых дел» президента Шавката Мирзиёева.

    И все же я еще раз выражаю благодарность и президенту, и всем тем, кто содействовал посещению мною моей, вообще-то, родины и моего, вообще-то, родного города…

    Вот тут возникает загвоздка. Поблагодарить за что-то хорошее – это естественно для всех нормальных людей: воспитанный человек говорит спасибо, даже когда ему возвращают его собственную вещь; казус возникает, когда возвративший встает в горделивую позу и ожидает похвал и восторгов, и это при том, что твою вещь он вернул, как выясняется, лишь на время – дал попользоваться и затем забрал…

    Примерно такое чувство возникло у меня в Ташкенте. Да это, вообще-то, не ваша вещь, а моя! Это – мой город! А затем в груди все сильнее стал ощущаться неприятный осадок, ведь хотелось и мечталось, как всегда, о лучшем.

    Что, возможно, в Ташкенте постепенно, но всё же реализуется программа с мышлением и видением государственного масштаба, когда интересы страны и народа, его будущее ставятся выше личных и сиюминутных выгод; что одним из ее звеньев является включение в работу всех здоровых сил общества, профессионалов и патриотов; что власть заинтересована в правде, какой бы она ни была, ведь правда – это сила, а главное в ее глазах – человек.

    Нет, шарик сдулся быстро. Что предлагает сегодня власть Шавката Мирзиёева – это крошки с барского стола, ему не жалко их – ползайте, подбирайте, лижите, а затем хвалите и благодарите.

    Видите, какой у нас прогресс, дамы и господа, у нас в стране ныне правит добрый падишах, глядите – крошки, крошки раздает, налетай! Вот она – демократия!

    Нет, спасибо, вот ваши крошки, примите, распишитесь, теперь — лижите их сами.

    Что касается моего впечатления от Узбекистана, оно оказалось удручающим. Мне понадобилась не одна неделя, чтобы отойти от всего увиденного и услышанного… И если после Андижана в 2005 году мне казалась, что в Узбекистане открылась огромная кровавая рана, то теперь кажется, что всю страну покрыли гнойные болячки.

    От облика изуродованного капитализмом и денационализацией, на самом деле «кастрированного» (вырубка центрального сквера стала актом кастрации города) Ташкента, от вида моего квартала Ц-1 и двора детства, от безнадежности и произвола, обрушившихся на людей, особенно на селе, было горько.

    Обо всем этом я напишу подробно в последующих материалах. В этом же выпуске не могу не рассказать о проблемах людей, с которыми мне довелось встретиться, потому что хочу, чтобы их истории были услышаны.

    Честно, мне очень жаль фермеров и садоводов, тружеников-дехкан нашей страны, больно видеть, что делает с ними Шавкат Мирзиёев, запустивший в Узбекистан дикий капитализм. Он отбирает народное добро, продает страну, всё то, что было создано не им, а советскими людьми на советские деньги в СССР.

    Такой распродажи не позволяли себе ни предшественник нынешнего президента Ислам Каримов, ни лидеры советской эпохи, ни один правитель, властвовавший на этой земле, включая ханов и эмиров, а самые великие их них, как Амир Тимур, наоборот, расширили границы своего государства до Европы и Индии.

    Что с этим делать, мы будем обсуждать в последующих материалах.

    А пока послушайте, что говорят о настоящем Узбекистане простые граждане страны – обычные труженики, а не те, чьи глаза и уста засыпаны крошками с барского стола.

    Галима Бухарбаева – главный редактор Ц-1

    Источник:Ц-1
    Темы: Андижанская бойня, Возвращение диссидентов в Узбекистан, Возрождение СССР
    Теги: "Новый Узбекистан" Галима Бухарбаева Узбекистан Шавкат Мирзиеев
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Политика

    Как ответил Сталин на письмо учителя о поведении сына Василия

    Слыша историю наманганского преподавателя, избитого студентами, вспомнилось письмо Иосифа Сталина учителю Мартынову, в котором он просит быть «по строже» с сыном Василием, и сам обязуется «брать его за шиворот».

    Узбекистан
    Права человека

    СССР дал этой семье землю. Независимый Узбекистан – отобрал…

    Семья Абдухоликовых из Папского района Наманганской области лишилась земли, на которой с 1956 года занималась садоводством, –хоким отдал ее на строительство в кишлаке кемпинга с мотелем…

    Узбекистан
    Общество

    «Сегодня дехканин не хозяин земли, богатые люди – хозяева земли…»

    Садовод из Янгиюля (Ташобласть) Шерзод Камчибеков говорит, что вырубка деревьев подобна убийству ребенка – именно так поступили с ним и его семьей власти Узбекистана, отняв землю и уничтожив их труд…

    Узбекистан
    Политика

    Елена Урлаева: «Президент Шавкат Мирзиёев заблуждается…»

    Известная правозащитница Елена Урлаева говорит, что в стране идет уничтожение фермерства, дехкан лишают земли в угоду частному капиталу, в том числе иностранному… и это – ошибка президента Узбекистана.

    Узбекистан

    Выбор редактора

     Общество

    МДО Узбекистана возводит коррупцию в закон

    Министерство дошкольного образования РУз, где за политику отвечает дочь президента, отказалось признать ошибкой выдачу урезанного кредита на детсад в Газалкенте, утверждая тем самым «кидалово» на государственном уровне.

    Узбекистан
    Права человека

    Боролась с коррупцией — 70-летняя узбечка на скамье подсудимых в РУз

    В Узбекистане вспомнили Ислама Каримова... он не преследовал пожилых женщин, как это происходит с Каромат Ашировой из Ангрена, выступившей против сносов домов и другого беспредела властей.

    Узбекистан
    Общество

    Вопросы министру дошкольного образования Узбекистану

    Уважаемая Агриппина Васильевна, факты упрямая вещь, а цифры - не врут… Докажите, что МДО не занимается коррупцией, а его цель не «отмывание денег», а увеличение числа и качества дошкольных учреждений в стране.

    Узбекистан
    Общество

    Маргиланская учительница, не смей мешать нам воровать…

    Мухайё Эминова разоблачила разворовывание денег на ремонт школы в Маргилане при хокиме Ферганской области Шухрате Ганиеве, ныне вице-премьере Узбекистана, за что расплачивается по сей день.

    Узбекистан
    Культура

    Помогут ли тюбетейки против денационализации Узбекистана?

    Колонизация Узбекистана Западом все больше проявляется в потере национальной идентичности - в городах вывески на английском, молодежь учит английский или ходит в хиджабах - своего узбекского будущего никто не видит...

    Узбекистан
    Политика

    Как ответил Сталин на письмо учителя о поведении сына Василия

    Слыша историю наманганского преподавателя, избитого студентами, вспомнилось письмо Иосифа Сталина учителю Мартынову, в котором он просит быть «по строже» с сыном Василием, и сам обязуется «брать его за шиворот».

    Узбекистан

    Новости из Узбекистанa

     Общество

    МДО Узбекистана возводит коррупцию в закон

    Министерство дошкольного образования РУз, где за политику отвечает дочь президента, отказалось признать ошибкой выдачу урезанного кредита на детсад в Газалкенте, утверждая тем самым «кидалово» на государственном уровне.

    Узбекистан
    Права человека

    Боролась с коррупцией — 70-летняя узбечка на скамье подсудимых в РУз

    В Узбекистане вспомнили Ислама Каримова... он не преследовал пожилых женщин, как это происходит с Каромат Ашировой из Ангрена, выступившей против сносов домов и другого беспредела властей.

    Узбекистан
    Общество

    Вопросы министру дошкольного образования Узбекистану

    Уважаемая Агриппина Васильевна, факты упрямая вещь, а цифры - не врут… Докажите, что МДО не занимается коррупцией, а его цель не «отмывание денег», а увеличение числа и качества дошкольных учреждений в стране.

    Узбекистан
    Общество

    Маргиланская учительница, не смей мешать нам воровать…

    Мухайё Эминова разоблачила разворовывание денег на ремонт школы в Маргилане при хокиме Ферганской области Шухрате Ганиеве, ныне вице-премьере Узбекистана, за что расплачивается по сей день.

    Узбекистан