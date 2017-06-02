Галима Бухарбаева / Наш Андижан

Андижанская трагедия, расстрел в упор сотен людей, доведенных до протеста годами произвола и репрессий, – прежде всего наша, узбекистанская проблема, решить которую обязаны мы сами и для самих себя.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и его правительство должны найти в себе мужество и волю для решения андижанского вопроса. Без этого невозможно настоящее преобразование и развитие страны.

До тех пор, пока Ташкент будет замалчивать Андижан, делать вид, что его никогда не было, а звучащую правду называть выдумкой предателей и террористов, все проводящиеся реформы и изменения в стране будут половинчатыми, а может, и менее того.

Отсутствие правды об Андижане будет означать, что в Узбекистане, как и прежде, могут существовать лишь версии событий, которые нравятся властям; мысли и идеи, не конфликтующими с их мыслями и идеями; люди, только угодные им.

То есть в фундаментальном плане ничего в стране, теперь уже Мирзиёева, не изменилось.

К чему приводит расклад, когда часть общества отрезана и отторжена, и каждый живет своей правдой, а справедливости не добиться, мы видим на примерах других стран, где бушуют конфликты и происходят теракты. Да что говорить, мы сами пережили Андижан в 2005-м.

Думается, что проект нового Узбекистана, который сложился в голове Мирзиёева, рисует картину другой страны – созидательной, успешной и мирной, в ней нет места событиям, как в Андижане, и ее граждане не воюют в Афганистане и Сирии, не убивают в Стамбуле и Стокгольме.

И это возможно. Смена власти в Узбекистане со смертью Ислама Каримова и приходом Шавката Мирзиёева дает уникальный шанс повернуть ход истории, но для этого у президента и его команды должно хватить смелости и мудрости начать привлекать к сотрудничеству всех граждан, дав понять каждому, что он нужен и ему есть место в стране.

А начать нужно с самого больного – с Андижана.

Андижанская бойня 13 мая 2005 года – невероятное по масштабу жестокости и количеству жертв событие в новейшей истории Узбекистана.

Найти решение этой трагедии на первый взгляд сложно, но, господин Мирзиёев, Вам повезло.

По ту сторону как будто выстроенной кем-то баррикады по-прежнему находятся не террористы, а одни из лучших граждан страны – сознательные и талантливые андижанские предприниматели, способные понимать, принимать и даже прощать то, что на первый взгляд простить невозможно.

Ташкент должен сесть за стол переговоров с андижанцами во имя будущего Узбекистана, начать процесс примирения, дать возможность залечить раны, избавиться от боли, которая продолжает мучить часть населения страны.

А в целом – запустить процесс, когда жизнь узбекистанцев будет переходить в нормальное человеческое русло, где нет места произволу властей и массовым расстрелам протестующих.

Если же власть в Ташкенте думает, что она может обойтись без андижанцев и других граждан, которые были вынуждены покинуть страну во время правления Каримова, она глубоко ошибается.

Правление военной хунты в Бирме на протяжении почти 40 лет закончилось фиаско, не помогла даже смена одного генерала на другого, а для выхода из состояния мировых изгоев и экономического кризиса им потребовалась помощь демократической оппозиции и возвращение всех диссидентов в страну.

Не открыв полностью страну, не приняв всех и каждого, даже бирманские генералы понимали, – они продолжили бы обманывать себя и весь мир, а поверхностные реформы имели бы такой же эффект.

Ведь хочется верить, что Мирзиёев настроен на серьезные и настоящие преобразования, которые нереально исполнить в нездоровой стране с расколотой надвое реальностью и людьми.

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В 2005 году, оказавшись за пределами Узбекистана после освещения Андижанской бойни, я написала статью «Мой Андижан». Мне казалось, что этот город и его жители доверили мне обрушившееся на них горе, и я несу ответственность за кровь погибших, слезы выживших… И обязана помочь.

Время подтвердило это ощущение. Андижан и его трагедия стали принадлежать лишь задетым им людям, и уже скоро до случившегося там никому не было дела.

Андижан оболгут, предадут и постараются навсегда стереть из памяти не только внутри Узбекистана, но и за его пределами.

Действия, предпринимавшиеся для этого властью президента Ислама Каримова, понятны. Каримов и его режим знали, что совершили в Андижане, и боялись однажды за это ответить.

«Стоять за Андижан» окажется не по силам демократическим державам мира, быстро обменявшим андижанцев на свои интересы, на возможность для стран НАТО, прежде всего Германии, пользоваться аэропортом Термез для поддержки войск в Афганистане.

Да, люди не Западе отнюдь не идеальны, они такие же, как все. Это мы поняли.

Но «разрешить Андижан» мы должны вовсе не для них, не для ЕС и Конгресса США, а для самих себя.

Спустя 12 лет я поняла, что Андижан не мой. Он – общий, наш. Наш Андижан.

Галима Бухарбаева – главный редактор Ц-1