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    Галима Бухарбаева / Национализм в Узбекистане: больше, глубже, тупее…

    Грязь, клевета и взлом почты моей коллеги, ставшие ответом на мою статью о необходимости осудить национализм высокопоставленного чиновника Узбекистана, – сигнал президенту страны: с этим надо что-то делать.

    Я обращаюсь к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву с просьбой дать оценку национализму, проявленному высокопоставленным чиновником РУз и поэтому грозящему стать новой нормой поведения в стране.

    А также осудить грязь и клевету, которая распространяется в мой адрес, скорее всего из Ташкента, в ответ на открытое выражение мнения, что национализм – зло, и власть Узбекистана обязана иметь на этот счет четкую позицию, о которой должно быть известно каждому гражданину РУз.

    Президенту Мирзиёеву необходимо сделать заявление, что дискриминация по национальному признаку, оскорбление за незнание узбекского языка, отсылка представителей других этносов на их историческую родину – в Узбекистане недопустимы. Глава государства обязан это сделать, являясь гарантом Конституции РУз и будучи заинтересованным в мире и единстве в стране.

    Я писала о скандале, который произошел в Ташкенте по вине ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана Шерзода Кудратходжаева в августе этого года, когда он был пойман на оскорблении 59-летней жительницы столицы Татьяны Закировой за незнание узбекского языка, так как считаю, что такое поведение подрывает развитие и стабильность в РУз.

    Поверьте, будь Кудратходжаев дворником или бомжем, который на просьбу русской женщины говорить с ней по-русски, потребовал бы от нее: «Б.ядь, говори по-узбекски», а потом послал бы ее жаловаться Путину, – никто не стал бы обращать на этот инцидент внимания: идиотов и неучей хватает везде.

    Но Шерзод долгое время работал в Аппарате президента при Исламе Каримове, был одним из главных персонажей ЦИК, а теперь является директором Международного пресс-клуба и ректором вуза, который к тому же готовит журналистов.

    То есть он учит людей, которые завтра будут формировать информационное поле в стране, тем самым создавая общественное мнение, влияя на умы и мысли граждан Узбекистана.

    Какой пример ректор подает студентам? Чему такой ректор может их научить? Поверьте, многие молодые люди в Узбекистане, воспитанные в атмосфере страха и заискивания перед властными и богатыми, будут срисовывать с него, Кудратходжаева, эту модель поведения…

    Кудратходжаев не извинился перед Татьяной Закировой. Вслед за Татьяной теперь я превращаюсь в объект для оскорбления, так как пишу об этой проблеме.

    Для распространения клеветы и грязи обо мне моим «недругам» потребовалось взломать почту моей коллеги и подруги Матлюбы Азаматовой, чтобы от ее имени распространить свой пасквиль.

    Смешно, что писать от своего имени у них нет ни грамма смелости, но при этом они понимают, что не имеют никакого кредита доверия и уважения, чтобы им поверили, вот беднягам и приходится воровать чужое имя и репутацию…

    Вот и вся реальность Узбекистана.

    Накануне, 22 октября, британские и другие мировые СМИ писали о скандале, произошедшем на борту самолета компании Ryanair, который летел по маршруту «Барселона – Лондон».

    Как передает CNN, мужчина (белый) отказался сидеть рядом с пожилой темнокожей женщиной, он встал со своего места и, обсыпая соседку оскорблениями, требовал отсадить ее от него, так как не может сидеть рядом с «черным уродливым варваром».

    Реакция бортпроводников компании Ryanair свелась к тому, что они отсадили бедную женщину, а затем не вызвали полицию, чтобы отдать расиста под арест.

    Со вчерашнего дня в мировой Сети идет кампания с призывом бойкотировать Ryanair, к нему призывают и британские политики, поскольку расистом оказался их гражданин, и уже сделала заявление премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

    В заявлении ее пресс-службы говорится: «Во время путешествий и нахождения в обществе никто не должен подвергаться запугиванию и любым формам насилия. Премьер-министр всегда была предельно ясна, что расизм отвратителен».

    Уже последовала реакция британской полиции, отвечающей за район аэропорта «Лондон-Станстед», куда приземлился самолет из Барселоны, – она просит свидетелей инцидента связаться с ними.

    «Полиция Эссекса серьезно относится к преступлениям, основанным на расовых предрассудках, и мы хотим, чтобы обо всех подобных инцидентах сообщали в полицию. Мы тесно сотрудничаем с Ryanair и испанскими властями по расследованию. Мы призываем всех, у кого есть информация, связаться с нами».

    Я хочу, чтобы Узбекистан становился таким же цивилизованным государством, как Великобритания, чтобы у его лидеров были аналогичные высокие моральные стандарты, и каждый гражданин, понимая в какой прекрасной стране он живет, – учил узбекский язык и делал ее лучше и богаче.

    Галима Бухарбаева – главный редактор Ц-1

    Источник:Ц-1
    Темы: Национальный вопрос в Узбекистане
    Теги: Галима Бухарбаева национализм в Узбекистане русские в Узбекистане Шерзод Кудратходжаев
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