Галима Бухарбаева / Почему я против ареста Рустама Иноятова

Власть в Узбекистане выбрала партнера для диалога с оппозицией – им стала правозащитница Мутабар Таджибаева. Я знаю, что Ташкент рассматривает ее заявление, и хочу сказать, что не согласна с одним из его ключевых требований.

«Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь», – сказал великий Махатма Ганди.

Это то, что произошло с Мутабар Таджибаевой. 56-летняя правозащитница из Маргилана, которую власть в Узбекистане пыталась растоптать и уничтожить всеми возможными способами, сегодня выбрана в качестве главного переговорщика в начинающемся диалоге между Ташкентом и оппозицией.

Можно констатировать, что власть нового президента Шавката Мирзиёева остановила свой выбор на самом честном оппоненте, показав, что даже после каримовского дна, как это было всегда, на протяжении всей человеческой истории, самым ценным качеством остается честность.

Выбор Таджибаевой – это провал политической оппозиции Узбекистана, прежде всего лидера Народного движения Узбекистана и партии «Эрк» Мухаммада Салиха, который за 30 лет оппозиционной деятельности так и не стал достойным «оппонентом». Будучи поэтом, он не был в состоянии даже писать статьи, а публиковал Усмана Хакназарова, и окончательно превратился в политический нуль.

В основу же начавшихся переговоров Мутабар Таджибаевой и Ташкента легло заявление, переданное правозащитницей властям Узбекистана накануне визита во Францию 9 октября президента Шавката Мирзиёева.

На прошлой неделе Мутабар поздравил ее контакт в Ташкенте, сообщив, что подписанное президентом 25 октября постановление о сотрудничестве с соотечественниками за рубежом – первый результат начавшегося диалога.

Будучи знакомой с текстом объемного заявления Мутабар в более чем три тысячи слов, хочу предостеречь ее от одного из выдвинутых ею требований – об аресте бывшего председателя Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана Рустама Иноятова.

Месть – это не то, что сейчас нужно Узбекистану. Опять же, как сказал Ганди: «Принцип «око за око» сделает весь мир слепым».

Я не считаю, что нахождение Иноятова, а также других соратников Ислама Каримова в тюрьме, их публичное унижение пойдет во благо Узбекистану. Я бы оставила им почетный пенсионный статус и даже все добытое ими состояние, и этим самым соблюла баланс и укрепила точку сборки страны, которая по-прежнему все еще держится на каримовской вертикали, так как горизонтальных опор Узбекистан пока еще не приобрел.

«Принцип «око за око» сделает весь мир слепым» — Махатма Ганди

Премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю, по праву считающийся отцом и архитектором этой страны, в своей книге «Из третьего мира в первый» пишет, как президент Южной Кореи Ким Ен Сан, придя к власти в 1995 году, изменил своему обещанию не ворошить прошлое, и как были арестованы два его предшественника: бывшие президенты Чон Ду Хван и Ро Дэ У.

Первый был приговорен к смертной казни, а второй осужден на 22,5 года тюремного заключения, они были обвинены в госперевороте 1979 года, резне в провинции Кванджу в 1980 году и коррупции.

Позже сам президент Ким Ен Сан оказался замешанным в коррупционный скандал и в 1997 году был смещен с должности продемократическим оппонентом Ким Дэ Чжуном, который помиловал всех своих предшественников. Два осужденных экс-президента присутствовали в 1998 году на церемонии инаугурации Ким Дэ Чжуна.

По мнению Ли Куан Ю, в восточных странах люди обладают иным менталитетом, руководствуются другими посылами: им важно сохранять некий статус-кво своих лидеров, он убежден, что политические институты Южной Кореи пострадали бы меньше, а граждане не пережили бы шок и не потеряли бы уважение к своим лидерам, если бы корейцы последовали примеру Нельсона Манделы в Южно-Африканской Республике (ЮАР).

«Комиссия по оправданию и примирению» в Южной Африке простила всех, кто совершил преступления во время режима апартеида, при условии, что они публично заявят о своих прошлых проступках, – писал Ли Куан Ю. – Даже если это не способствовало достижению полного примирения, работа комиссии не усугубила раскол в обществе».

Это, я считаю, главное. Узбекистан достаточно расколот. В стране напрочь отсутствовали связи и каналы между обществом и властью – не надо ее раскалывать еще более. Пользы от этого не будет никому.

Узбекистан переживает мирный переход от времени правления первого президента Ислама Каримова к новой системе. Я понимаю стратегию сегодняшнего лидера, который использует образ своего предшественника для удержания страны под контролем, при этом последовательно борясь с его прошлым.

Это правильно, так как раскачать ситуацию в стране и вывести ее из строя очень просто: в Узбекистане по-прежнему высок протестный потенциал, остаются нерешенными глобальные социально-экономические вопросы, поднимают голову националисты и исламисты.

И меньшее, что нужно сейчас стране, – это охота и сведение счетов с руководителями каримовской эпохи, как Рустам Иноятов. Что выиграла Ливия от зверского убийства народной толпой Муаммара Каддафи, или Ирак после повешения Саддама Хусейна по приговору вроде бы справедливого суда? Обе страны переживают развал и хаос, конца которым не видно…

Вспоминая Махатму Ганди, можно привести в пример другое его прекрасное выражение: «Слабый никогда не прощает. Прощение – это свойство сильного».

Галима Бухарбаева – главный редактор Ц-1