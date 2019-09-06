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    Галима Бухарбаева / Такие люди управляют Узбекистаном…

    Откровения главы пресс-службы президента Узбекистана, что, оказывается, женщины на что-то способны (навеянные ему выступлением дойристки!), было бы легче принять, знай, что он обкурился, но беда в том, что нет…

    Комил Алламжонов, директор Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК) при Администрации президента Узбекистана, казалось мне ранее, – человек современный и прогрессивный.

    Что он на самом деле хочет реформировать страну, сделав при этом свободу слова и доступ к информации одними из ключевых составляющих процесса.

    Я благодарна ему за то, что он добился разблокировки в Узбекистане нескольких ранее запрещенных независимых журналистских сайтов, включая «Центр-1». Алламжонов объявил об этой лично со своих страниц в соцсетях. Спасибо.

    Мне нравились его призывы к честной журналистике, когда утверждались основные принципы профессии: объективность и независимость.

    Но далее должен был последовать следующий шаг: разрешение на работу в стране всем СМИ, включая Ц-1, но этого не произошло…

    И почему этот шаг невозможен, а слова оказались лишь словами, показали события следующих буквально дней и недель.

    Первые столкновения с реальностью продемонстрировали, к сожалению, тонкокожесть, мизерный уровень терпимости и узость мышления Алламжонова, а в его лице – всей власти Узбекистана.

    Комила задели комментарии в соцсетях, и он немедленно пригрозил всем блогерам, а также высказывающим свое мнение читателям Административным и Уголовным кодексами страны.

    Его заместитель в АИКМ Саида Мирзиёева, дочь президента, в свою очередь, предложила уравнять блогеров и журналистов. Далее пошли привычные силовые приемы, обычно используемые в стране, – на блогеров натравили налоговиков, узнав, что некоторые из них зарабатывают на рекламе.

    Мне, как профессиональному журналисту с 22-летним стажем работы, совсем не хочется, чтобы со мной уравнивали блогера.

    Во-первых, журналист – это профессия, которая подразумевает соответствующее образование, принятие и следование определенным профессиональным канонам и нормам.

    Во-вторых, журналист обязан при подготовке любого материала следовать указанным и разработанным основам его подачи, соблюдая при этом профессиональную этику.

    В-третьих, журналистом может считаться лишь тот человек, который на постоянной основе сотрудничает с редакцией и получает за свою работу деньги.

    Это не хобби и не творчество, это работа: к примеру, сантехнику надо съездить в день на столько-то заявок – там устранить течь, тут починить кран, журналисту же почти так же, но сообщить о взрыве, рассказать о заседании парламента, дать слово герою последнего скандала…

    Блогеры – это люди, которые ведут в публичном и доступном пространстве свой дневник, пишут, сообщают, рассуждают, о чем душа попросит, выкладывают фото и видео, не будучи обремененными профессиональными требованиями и обязательствами. Времена меняются: Интернет стал новой «чайханой», где люди говорят и обмениваются мнениями.

    И то, что в Узбекистане стала развиваться блогосфера, люди начали высказываться, прогрессивные и умные лидеры должны были поддерживать. Потому что сознательные, думающие граждане, вовлеченные в процесс, разделяющие ответственность за происходящее, – основа развития страны.

    Пусть кто-то слегка переборщит – тогда можно поднять в обществе тему об этике дискуссии, думаю, что в АИМК есть на то ресурсы, но угрожать и тут же внедрять в блогосферу фигуру налоговика – это убить начавшийся разговор на месте.

    Что же выше: свобода слова в стране или личное эго чиновника?

    Пока выигрывает второе.

    А можно и нужно ли ждать другого от этой власти?

    Ведь уже многое, в том числе перечисленное выше, говорит о том, что риторика Алламжонова и его заместителя Мирзиёевой была показухой.

    Становится очевидным, что у них нет глубинного понимая того, что на данном этапе важно само зарождение дискуссии; ее качество изменится – это дело времени, но закрывать рты нельзя, иначе все будет уничтожено…

    «Чего мы ждали?» — лично я сняла этот вопрос, когда прочитала последние откровения Комила Алламжонова, навеянные на него концертом в Ташкенте 31 августа в честь 28-летия Дня независимости.

    Директор АИМК рассказал о впечатлении, полученном от выступления дойристки, которая вдруг раскрыла ему глаза: женщины, оказывается, тоже на что-то тоже способны…

    Вот такие люди управляют, ни мало ни много, страной, вершат судьбы миллионов, стоят над нашим правом на свободу слова (можно еще хокимов и министров вспомнить, которые сносят дома или повышают урожайность, заставляя фермеров держать камни над головой или стоять в арыке).

    А мы говорим…

    Галима Бухарбаева – главный редактор Ц-1

    Источник:Ц-1
    Темы: Свобода слова, СМИ и журналисты Узбекистана
    Теги: Галима Бухарбаева Комил Алламжонов свобода слова в Узбекистане Узбекистан
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