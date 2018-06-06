Галима Бухарбаева / Узбекистанцы, у вас есть причины следить за судом в Париже

За судом в Париже «Атаева vs Таджибаева» должен следить весь Узбекистан. Это переломный момент в истории, когда благодаря французскому правосудию и Мутабар страна победит атаевщину – ложь и лицемерие, ставящие все с ног на голову и разрушающие либеральные ценности нашего мира.

Мутабар Таджибаева. Да, она такая. Вездесущая и все время куда-то несущаяся. Иногда злишься на нее из-за ее поспешности, иногда устаешь, когда она как трещотка выливает на тебя тонны информации, никак не укладывающейся у тебя в голове.

Но, общаясь с Мутабар, можно быть уверенной в одном: она никогда не врет, она всегда искренняя, а движет ею ее доброе и очень смелое сердце. И она очень мужественная, умеет услышать и принять критику. И благородная, и мудрая, чтобы не обижаться на правду и вычеркивать тебя из круга друзей.

Еще Мутабар любит и ценит юмор. И многое, даже самое трагическое в своей жизни, может преподносить со смехом. Она смеется, рассказывая, как во время суда, которому подверглась после Андижанской бойни 13 мая 2005 года, провела пикет, находясь в клетке зала судебных заседаний: губной помадой на куске бумаги написала, что режим Ислама Каримова виновен в расстреле Андижана…

Вот такая она у нас уродилась. Наша Мутабар Таджибаева. Маленькая женщина из Маргилана.

И неудивительно, что именно ей сегодня предстоит держать удар, чтобы выполнить историческую миссию как минимум для Узбекистана и международных институтов, занимающихся нашей страной; утвердить истину, восстановить здравый смысл и «вернуть на ноги» правозащитное движение страны.

Суд в Париже, который состоится 8 июня по иску Надежды Атаевой против Мутабар Таджибаевой, поставит точку в следующем:

1. Правозащитниками могут называться преступники, лжецы и последние моральные уроды, каких только носит земля.

2. Международные правозащитные организации, включая такие авторитетные, как Human Rights Watch, это не истина в последней инстанции, они могут не только ошибаться, а говорить и утверждать ложную информацию.

3. Правительство Узбекистана, обвинявшее правозащитные организации в распространении лжи и тенденциозной информации, не всегда не право.

4. Распространение лжи в мире через правозащитные организации подрывает доверие простых людей к либеральным идеям и демократическим ценностям и мировую безопасность.

5. Правда всегда победит!

Галима Бухарбаева – главный редактор Ц-1