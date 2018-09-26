Галима Бухарбаева / Возвращение Талиба Якубова – радость и грусть

Бесконечно рада за Талиба Якубова: он дома, с родными. Но его возвращение и все сопряженное с этим событием – грустный знак для Узбекистана: его лучшие представители, которые не молчали… могут вернуться домой, лишь уповая на болезни и старость.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев недавно, в середине сентября, горячился по поводу того, как последние 27 лет разворовывались богатства Узбекистана, указывая на время правления в стране его предшественника Ислама Каримова.

Он говорил, что за тот период не было построено ни одного нового предприятия, а те, что были, как Ферганский нефтеперерабатывающий завод (ФНПЗ), который теперь годен лишь на металлолом, разграбили и разворотили «крысы», «ферганские невестки», сказал Мирзиёев. А затем переспросил: «Вы понимаете, о ком я говорю».

Понятно без слов. Татьяна Каримова, супруга покойного Ислама Каримова, уроженка Ферганы, превратила экономику Ферганской долины в частную собственность своей семьи. Ее сестра Тамара и племянник Акбарали Абдуллаев негласно считались королями долины. Акбарали называли не иначе, как принцем.

Мирзиёев затем признался, что, будучи премьер-министром Узбекистана, всё видел, но не мог говорить о таких вещах, иначе его бы сейчас не было…

Дело в том, уважаемый Шавкат Миромонович, что такие люди, как Талиб Якубов и многие другие, которые сейчас оказались в изгнании за рубежом, как раз не молчали и готовы были пожертвовать всем, чтобы помочь тому же ФНПЗ, захваченному «крысами», и его рабочим.

Я помню, что в августе 2003 года, работая в Ташкенте директором представительства в стране Института по освещению войны и мира (IWPR), писала про проблемы ФНПЗ.

Рабочие предприятия уже организовали несколько пикетов против коррупции и задержки зарплаты, людям почти полгода не платили никаких денег. А на митинг 20 августа к рабочим ФНПЗ готовы были присоединиться и другие предприятия Ферганской области, где имелись аналогичные проблемы.

Но митинг, в котором могли принять участие до 5000 человек, был отложен: за неделю до него группой неизвестных женщин была избита до сотрясения мозга маргиланская правозащитница Мутабар Таджибаева (ныне проживает в изгнании во Франции) – она находилась в больнице, а без лидера рабочие на акцию не решились.

Рабочие ФНПЗ в составе 400 человек собрались, а затем разошлись…

Мы писали про Исмаила Маллобоева из Ферганы, который проработал на ФНПЗ 25 лет, но был уволен в 2002 году, когда ему до пенсии оставалось два года. Так завод избавил себя от правдолюба, который не боялся поднимать проблемы предприятия.

Чтобы привлечь внимание узбекистанской прессы к проблеме завода, он проделал путь из Ферганы до Ташкента на велосипеде и организовал пикет на улице Матбуотчилар, напротив здания, где расположены редакции республиканских газет.

Но никто не обратил внимания на его беду и проблемы ФНПЗ.

Думаю, что власти Узбекистана пора признать тот факт, что такие люди, как Талиб-ака, Мутабар, я и многие другие, оказались в изгнании потому, что не молчали, когда молчали все, включая нынешнего президента.

Я никогда не жалела, что освещала Андижанский расстрел 13 мая 2005 года, а затем сделала выбор рассказать правду всему миру: я хотела защитить андижанцев.

Возможно, пройдет время, и президент Мирзиёев тоже найдет в себе смелость и жажду правды, чтобы сказать и про Андижан…

Но момент после признания президента наступил: быть благодарными тем, кто не молчал, и признать их заслуги, и вернуть им то, что положено им по рождению, – родину и дом.

И не надо требовать от них быть старыми и немощными для этого.

Галима Бухарбаева – главный редактор Ц-1