Где тюремные тетради журналиста Салиджона Абдурахманова?

Освобожденный каракалпакский журналист Салиджон Абдурахманов хочет вернуть конфискованные тюремным начальством тетради с записями, сделанными за время более чем девятилетнего заключения.

67-летний журналист из Каракалпакстана Салиджон Абдурахманов обратился к министру внутренних дел Узбекистана Пулату Бабаджанову с просьбой помочь ему вернуть записи, которые он вел в заключении с 2008 по 2017 год.

По словам Абдурахманова, это в общей сложности 11 толстых тетрадей, по 48 и 96 страниц, и три ученические – по 12 страниц.

Сотрудники колонии УЯ 64/61 в Карши, куда он был этапирован в декабре 2008 года после осуждения и провел девять лет, начали бороться с его записями с первого дня прибытия опального журналиста.

«Уже на первом личном досмотре отобрали пакет с документами, в котором находилась и тетрадь с начатым рассказом», – пишет Абдурахманов министру. При этом он не получил никакой справки об изъятии.

«Несмотря на уговоры находящихся в отряде более опытных заключенных, что из зоны ничего на волю не выпускают, мне приносили из дома все новые и новые тетради, и я продолжал писать…» – делится далее журналист.

В мае 2010-го Абдурахманову исполнилось 60 лет – он был освобожден от работ, и поэтому у него появилось больше времени на письмо.

Тетради…

«Я стал заполнять общие тетради одну за другой и не только уроками английского, стихами, но и записями из прочитанной литературы. Было достаточно и различных афоризмов, просто так, написанных для себя, которые находили себе место в отдельной тетради», – пишет далее Абдурахманов.

Другая часть тетрадей заполнялась письмами к родным, а иногда и полемикой на разные темы, к примеру, реакцией на материал издания «Кунгил»: нужно ли нанимать для ребенка няню.

Чтобы сохранить свои записи, Абдурахманов был готов дать их для прочтения начальству, однажды его тетради в течение почти месяца изучались начальником колонии Д. Кулмурадовым, затем его заместителем.

Тем не менее тетради подвергались конфискации во время личных обысков. За девять лет, по словам Абдурахманова, он лишь дважды присутствовал при обыске, что требуется по закону.

При этом такой шмон проходит на зоне каждые две недели самими сотрудниками учреждения и раз в месяц – с привлечением людей со стороны.

В колонии ничего нет

Для возвращения своих записей журналист обратился в Главное управление исполнения наказания при МВД в Ташкенте. Но в ответе начальника управления Ж. Султанова от 4 января 2018 года пишет, что согласно справке, полученной от администрации колонии УЯ 64/61, личных вещей и тетрадей Абдурахманова там нет.

«С этим ответом я крайне не согласен. Тетради – моя личная собственность, и Конституция Республики Узбекистан защищает личную собственность граждан, где бы они ни находились», – заявляет журналист в письме.

Салиджон Абдурахманов, корреспондент ряда независимых изданий в Каракалпакстане и прежде всего закрывшегося сайта Uznews.net, был арестован в июне 2008 года.

Его арест был «постановкой» органов милиции, подбросивших в его машину наркотики.

Суд, не обратив внимания ни на один факт, говоривший в пользу абсолютной невиновности журналиста, что он стал жертвой провокации, в том же году осудил Абдурахманова на десять лет лишения свободы.

Журналист вышел на свободу 4 октября 2017 года. Освобождение из неволи Салиджона и ряда других политических узников страны стало одним из символов прихода к власти в Узбекистане нового лидера – президента Шавката Мирзиёева.