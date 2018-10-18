Где же построят первую в Узбекистане АЭС?

Из-за отсутствия официальной информации по поводу места строительства первой в Узбекистане АЭС в соцсетях распространяются слухи о возможном переносе объекта на озеро Айдаркуль.

Чем ближе старт строительства первой в Центрально-Азиатском регионе атомной электростанции (АЭС), который должен быть дан 19 октября при участии президента России Владимира Путина, тем выше интрига относительно места ее дислокации.

Пользователи бухарских групп в соцсетях распространяют слухи о возможном переносе объекта на озеро Айдаркуль.

«По предварительным данным, строительство АЭС, площадку для которой начали готовить в Бухарской области, рядом с озером Тудакуль, переносят в Джизакскую область, а именно на озеро Айдаркуль», – говорится в сообщении Телеграм-канала «Потребитель. Бухара», опубликованном 16 октября.

А сегодня утром уже другой источник – Телеграм-канал «Bukhara info» – разместил фото со строительной площадки, присланное подписчиками, подпись под которым уверяет, что это место находится на Айдаркуле.

Таким образом, до сих пор непонятно, где же на самом деле собираются возводить первую в Узбекистане АЭС.

На открытие строительства АЭС в Узбекистане, которое будет осуществляться по российскому дизайну госкорпорацей «Росатом», прибывает президент Владимир Путин, совершающий 18–19 октября государственный визит в страну.

Бухарцы не хотят терять Тудакуль

О том, что атомная электростанция будет возводиться вблизи Тудакульского водохранилища, на границе Бухарской и Навоийской областей, было объявлено 9 октября в Ташкенте.

В тот день на совместном семинаре госкорпорации «Росатом» и миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) был представлен и проект будущей станции.

Заместитель директора Института ядерной физики АН Узбекистана Ильхом Садыков в интервью агентству Sputnik рассказал, что изыскания, касающиеся места под АЭС, были проведены еще в 80-х годах.

Тогда было отобрано порядка 70 потенциальных площадок. По словам Садыкова, из тех наработок было отобрано сначала десять районов, а затем из них по совокупности ряда параметров выбирался один. И им стал Тудакуль.

Ранее Ц-1 сообщал о волнениях среди местного населения Бухары относительно возведения атомного объекта вблизи их города. Люди возмущались, что подобные решения принимаются «в верхах» без участия самих граждан.

На территории этого водохранилища расположены зоны отдыха, куда десятилетиями каждое лето едут и бухарцы, и навоийцы. На сегодняшний день в регионе альтернативы просто нет.

Что такое Айдаркуль?

Айдаркуль – это крупное искусственное водохранилище в Арнасайской системе озер, образовавшееся в результате регулирования потока воды в реке Сырдарья и объемов плотины на Шардаринской ГЭС.

Постепенно Арнасайская низменность заполнилась водой, и образовалось второе по размеру озеро в регионе после пересыхающего Аральского. Сюда были завезены многие виды рыб, которые сейчас составляют основу рыболовства.

Район не замерзающего зимой озера Айдаркуль имеет большой потенциал для рыболовства, кочевого скотоводства и туризма.