Генеральный прокурор Узбекистана помогает Каромат Кадыровой

Три сотрудника Генпрокуратуры РУз прибыли в Сурхандарью для расследования гибели в милиции предпринимателя Муродилло Омонова после встречи его матери с главой ведомства.

Каромат Кадырова 19 сентября встретилась в городе Термезе с генеральным прокурором Узбекистана Ихтиёром Абдуллаевым, министром внутренних дел Пулатом Бобожоновым, председателем Верховного суда Козимжоном Комиловым и советником президента Саломом Саматовым.

Высокопоставленные чиновники находились в Термезе на встрече с гражданами по особо острым проблемам, и Каромат Кадырова, мать 32-летнего предпринимателя Муродилло Омонова, погибшего почти сразу же после ареста 20 января в милиции Джаркурганского района Сурхандарьинской области, оказалась в числе принятых ими людей, ищущих справедливость.

Кадырову интересовал только один вопрос: будет ли когда-нибудь проведено объективное и беспристрастное следствие по поводу гибели ее сына.

Итогами встречи женщина осталась очень довольна, она рассчитывает, что на этот раз правоохранительные органы наконец найдут настоящих преступников.

«Все четверо меня внимательно выслушали»

Как рассказывает Кадырова, о том, что такой прием состоится в 9 утра 19 сентября, она узнала накануне из объявления, сделанного по Сурхандарьинскому телевидению.

При этом ранее Кадыровой уже приходилось находиться на приеме у высоких чиновников, однако никакого толка не было.

Но она решила использовать любой шанс и поэтому рано утром 19 сентября выехала из Джаркургана в Термез.

Несмотря на то что в здание областной прокуратуры пришло много народа, Кадыровой удалось встретиться с четырьмя столичными высокопоставленными руководителями, проводившими прием.

«Все они меня очень внимательно выслушали, отнеслись к моей трагедии с пониманием, а прием вели – до 21 часа», – говорит Кадырова.

Генпрокуратура уже опрашивает свидетелей

Но больше всего ей понравилась встреча с генеральным прокурором, подчиненные которого восемь месяцев не допускали женщину к нему на прием.

По словам Кадыровой, Абдуллаев очень серьезно отнесся к фактам о гибели Омонова, которые сообщила ему мать.

Глава Генеральной прокуратуры Узбекистана сказал, что немедленно пришлет в Сурхандарью трех сотрудников, которые займутся этим делом. А также обещал координировать ход расследования с руководителем МВД Бободжоновым.

Если прежний министр внутренних дел Абдусалом Азизов сказал Кадыровой на встрече, что отправит в Сурхандарью следственную бригаду из Ташкента, но не сдержал своего обещания, то слова генерального прокурора не разошлись с делом.

Три сотрудника Генпрокуратуры 20 сентября рано утром уже были в Термезе и вскоре встретились с матерью погибшего.

«Сегодня они беседовали со мной, а завтра утром они будут встречаться со свидетелями, которых я хочу им представить», – сказала Кадырова вчера вечером по телефону.

Тайны сурхандарьинской милиции

Гибель Муродилло Омонова – загадка только для сурхандарьинских милиционеров.

20 января 2017 года в 20 часов 42 минуты автомобиль Омонова без всякой причины был задержан сотрудниками уголовного розыска и вместе с хозяином доставлен в Джаркурганское РОВД.

Товарища, с которым ехал Муродилло, не задержали – тот сразу позвонил матери Омонова, и Кадырова уже через 15 минут была возле здания РОВД (районный отдел внутренних дел).

Милиционеры пообещали матери через час отпустить сына и даже попросили никуда не уходить – подождать на улице.

Но, пока Кадырова ждала, Муродилло уже доставили в районную больницу, а затем в морг. Сразу после его смерти милиция утверждала, что он умер от инфаркта, но потом версия изменилась: оказывается, он повесился на собственной зимней куртке.

На этой версии правоохранители и остановились, и позже даже судили «за халатность» дежурного милиционера, которого «приговорили» к домашнему аресту.

В то же время Кадырова сразу назвала заказчиков убийства своего сына, а затем, проведя собственное расследование, подкрепила эту версию фактами, которые трудно проигнорировать.