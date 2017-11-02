Генпрокуратура РУз подтверждает самоубийство предпринимателя в милиции

Следственная бригада Генпрокуратуры Узбекистана подтвердила, что предприниматель Муродилло Омонов под арестом в милиции Сурхандарьи совершил самоубийство.

Следственную бригаду из четырех человек генеральный прокурор Узбекистана Ихтиер Абдуллаев прислал в Джаркурганский район Сурхандарьинской области после встречи с матерью погибшего предпринимателя Каромат Кадыровой.

Она состоялась 19 сентября в Термезе – областном центре Сурхандарьинской области, где Абдуллаев и еще ряд высокопоставленных чиновников Узбекистана проводили прием граждан.

О результатах работы бригады следователей Кадырова узнала из письма прокуратуры Сурхандарьинской области, поступившего 20 октября.

В нем говорилось, что в «ответ на обращение в Генеральную прокуратуру» факты не подтвердились – Омонов повесился сам.

Кроме того, областная налоговая инспекция известила Кадырову о том, что с 1 ноября начинается проверка ее предпринимательской деятельности.

На Каромат продолжают давить

Как предполагает женщина, эта проверка связана с заявлением, которое было написано на нее пенсионеркой-соседкой еще в мае этого года.

В заявлении сообщалось, что Кадырова, сама занимающаяся предпринимательской деятельностью, не имеет кассового аппарата и не платит налоги, а стоки от туалета, расположенного на принадлежащей ей автостоянке, сливает в реку.

Мать погибшего предпринимателя считает, что проверка – это ответ сурхандарьинских властей на следственную бригаду, присланную генеральным прокурором.

Это уже вторая неудачная попытка со стороны высших чиновников в Ташкенте провести честное и справедливое расследование в Сурхандарье по поводу убийства Омонова.

Первая осечка произошла еще в январе этого года, когда на встрече с Кадыровой тогдашний министр внутренних дел Узбекистана Абдусалом Азизов тоже обещал прислать следственную бригаду.

Но все также закончилось ничем.

Поможет только президент Мирзиёев?

32-летниий Муродилло Омонов погиб 20 января 2017 года. Вечером этого дня он возвращался со свадьбы на своем автомобиле и был без всяких причин задержан сотрудниками уголовного розыска Джаркурганского ОВД (отдел внутренних дел).

Через 20 минут после этого его мать уже была в здании милиции. По ее утверждению, Омонов пьян не был и вел себя достаточно корректно.

Сотрудники милиции пообещали ей отпустить сына через час и даже попросили это время подождать на улице.

Но через час Кадырова узнала трагическую весть: ее сын погиб и находится в морге городской больницы. Сначала милиция сообщила, что Омонов умер от инфаркта, а потом изменила версию: якобы он повесился на своей зимней куртке.

Проведенное затем Кадыровой собственное расследование выявило, что, по словам сотрудников больницы, Омонова в морг привезли одетым в куртку.

Сразу после похорон сына женщина выехала в Ташкент, где в поисках правды стала искать встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Каромат Кадырова до сих пор упорно продолжает искать встречу с главой государства, надеясь, что хоть президент, может, гарантирует честное расследование смерти ее сына.