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    Генпрокуратура РУз подтверждает самоубийство предпринимателя в милиции

    Следственная бригада Генпрокуратуры Узбекистана подтвердила, что предприниматель Муродилло Омонов под арестом в милиции Сурхандарьи совершил самоубийство.

    Муродилло Омонов с сыном Мухаммадали в 2014 году; фото: семейный архив
    Муродилло Омонов с сыном Мухаммадали в 2014 году; фото: семейный архив

    Следственную бригаду из четырех человек генеральный прокурор Узбекистана Ихтиер Абдуллаев прислал в Джаркурганский район Сурхандарьинской области после встречи с матерью погибшего предпринимателя Каромат Кадыровой.

    Она состоялась 19 сентября в Термезе – областном центре Сурхандарьинской области, где Абдуллаев и еще ряд высокопоставленных чиновников Узбекистана проводили прием граждан.

    О результатах работы бригады следователей Кадырова узнала из письма прокуратуры Сурхандарьинской области, поступившего 20 октября.

    В нем говорилось, что в «ответ на обращение в Генеральную прокуратуру» факты не подтвердились – Омонов повесился сам.

    Кроме того, областная налоговая инспекция известила Кадырову о том, что с 1 ноября начинается проверка ее предпринимательской деятельности.

    На Каромат продолжают давить

    Как предполагает женщина, эта проверка связана с заявлением, которое было написано на нее пенсионеркой-соседкой еще в мае этого года.

    В заявлении сообщалось, что Кадырова, сама занимающаяся предпринимательской деятельностью, не имеет кассового аппарата и не платит налоги, а стоки от туалета, расположенного на принадлежащей ей автостоянке, сливает в реку.

    Мать погибшего предпринимателя считает, что проверка – это ответ сурхандарьинских властей на следственную бригаду, присланную генеральным прокурором.

    Каромат Кадырова с внуком Акбарали, сыном погибшего Муродилло; фото: Ц-1
    Каромат Кадырова с внуком Акбарали, сыном погибшего Муродилло; фото: Ц-1

    Это уже вторая неудачная попытка со стороны высших чиновников в Ташкенте провести честное и справедливое расследование в Сурхандарье по поводу убийства Омонова.

    Первая осечка произошла еще в январе этого года, когда на встрече с Кадыровой тогдашний министр внутренних дел Узбекистана Абдусалом Азизов тоже обещал прислать следственную бригаду.

    Но все также закончилось ничем.

    Поможет только президент Мирзиёев?

    32-летниий Муродилло Омонов погиб 20 января 2017 года. Вечером этого дня он возвращался со свадьбы на своем автомобиле и был без всяких причин задержан сотрудниками уголовного розыска Джаркурганского ОВД (отдел внутренних дел).

    Через 20 минут после этого его мать уже была в здании милиции. По ее утверждению, Омонов пьян не был и вел себя достаточно корректно.

    Сотрудники милиции пообещали ей отпустить сына через час и даже попросили это время подождать на улице.

    Но через час Кадырова узнала трагическую весть: ее сын погиб и находится в морге городской больницы. Сначала милиция сообщила, что Омонов умер от инфаркта, а потом изменила версию: якобы он повесился на своей зимней куртке.

    Фото во время следственного эксперимента о гибели Муродилло Омонова
    Фото во время следственного эксперимента о гибели Муродилло Омонова

    Проведенное затем Кадыровой собственное расследование выявило, что, по словам сотрудников больницы, Омонова в морг привезли одетым в куртку.

    Сразу после похорон сына женщина выехала в Ташкент, где в поисках правды стала искать встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

    Каромат Кадырова до сих пор упорно продолжает искать встречу с главой государства, надеясь, что хоть президент, может, гарантирует честное расследование смерти ее сына.

    Источник:Ц-1
    Темы: Муродилло Омонов, Права человека в Узбекистане, Пытки в Узбекистане
    Теги: Генпрокуратура Узбекистана Муродилло Омонов пытки в Узбекистане Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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