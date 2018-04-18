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    • Узбекистан

    Генпрокурор РУз не принимает граждан – остаются пикеты…

    Отчаявшись ждать приема генеральным прокурором, группа жалобщиков направилась с плакатами к резиденции президента Узбекистана в Ташкенте, а затем была арестована.

    6 апреля - первая пятница апреля, но приема у генпрокурора нет... Фото: Малохат Эшанкулова
    6 апреля — первая пятница апреля, но приема у генпрокурора нет… Фото: Малохат Эшанкулова

    По существующим правилам генеральный прокурор Узбекистана должен принимать граждан каждую первую пятницу месяца.

    Предыдущий прокурор Ихтиёр Абдуллаев выполнял эту обязанность два месяца, но не смог провести ее в третий раз, когда был назначен председателем Службы государственной безопасности (СГБ).

    Новый генпрокурор страны Отабек Муродов, наоборот, игнорирует личный прием граждан. Это происходит уже третью пятницу, начиная с февраля.

    Каждый раз по этому поводу возмущенные жалобщики составляли акты, а потом ходили выражать претензии в Народную приемную при Аппарате президента Узбекистана.

    Люди ждут приема генпрокурора Узбекистана; фото: Малохат Эшанкулова
    Люди ждут приема генпрокурора Узбекистана; фото: Малохат Эшанкулова

    В конце концов в ситуацию вмешалась независимая ташкентская журналистка Малохат Эшанкулова. После того как в YouTube был опубликован ее ролик с интервью, которое ей дали пострадавшие, в государственной машине, видимо, провернулись какие-то шестеренки.

    В итоге в минувший понедельник, 16 апреля, Муродов провел личный прием граждан в неурочное время.

    Из четверых убийц трое – на свободе

    Но до того, как вышел ролик журналистки, граждане, не попавшие на прием к генеральному прокурору, громко возмущались возле Генпрокуратуры и Народной приемной президента в Ташкенте.

    По словам правозащитников, во время одного из таких наиболее шумных визитов недовольным людям «на хвост села» милиция. Ее сотрудники бдительно следили за тем, что делают люди, приехавшие в столицу из разных областей Узбекистана, и, видимо, готовились вовремя пресечь взрыв их недовольства.

    Такой взрыв произошел 15 апреля. Несмотря на воскресный день, люди все равно пришли на прием к генпрокурору, а затем, написав на плакатах обличительные лозунги, собрались провести акцию протеста.

    Фарогат Юлдошева из Пайарыкского района Самаркандской области рассказывает, что ее 25-летний сын Азиз Амонов был убит. Она очень хочет, чтобы все преступники были наказаны. Но пока местные правоохранительные органы не особенно торопятся это сделать.

    Фарогат Юлдошева с супргуом потеряли сына... Фото: Малохат Эшанкулова
    Фарогат Юлдошева с супргуом потеряли сына… Фото: Малохат Эшанкулова

    По словам матери, первоначально были арестованы четверо, но наказан только один из них, остальных троих почему-то выпустили на свободу.

    Когда группа недовольных направлялась к резиденции президента Шавката Мирзиёева, милиция задержала девять человек, удалось сбежать только одной женщине. В итоге задержанные провели в отделении милиции некоторое время и были отпущены около 14 часов.

    Отабек Муродов – человек в Генеральной прокуратуре отнюдь не новый. Раньше он работал там следователем по особо важным делам, а потом был назначен заместителем министра юстиции.

    Последняя должность – госсоветник президента Узбекистана по правовым и политическим вопросам. Советник юстиции третьей категории.

    Источник:Ц-1
    Темы: Генеральная прокуратура Узбекистана, Узбекистан
    Теги: Генеральная прокуратура Узбекистана генеральный прокурор Узбекистана Отабек Муродов
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