Генпрокурор РУз не принимает граждан – остаются пикеты…

Отчаявшись ждать приема генеральным прокурором, группа жалобщиков направилась с плакатами к резиденции президента Узбекистана в Ташкенте, а затем была арестована.

По существующим правилам генеральный прокурор Узбекистана должен принимать граждан каждую первую пятницу месяца.

Предыдущий прокурор Ихтиёр Абдуллаев выполнял эту обязанность два месяца, но не смог провести ее в третий раз, когда был назначен председателем Службы государственной безопасности (СГБ).

Новый генпрокурор страны Отабек Муродов, наоборот, игнорирует личный прием граждан. Это происходит уже третью пятницу, начиная с февраля.

Каждый раз по этому поводу возмущенные жалобщики составляли акты, а потом ходили выражать претензии в Народную приемную при Аппарате президента Узбекистана.

В конце концов в ситуацию вмешалась независимая ташкентская журналистка Малохат Эшанкулова. После того как в YouTube был опубликован ее ролик с интервью, которое ей дали пострадавшие, в государственной машине, видимо, провернулись какие-то шестеренки.

В итоге в минувший понедельник, 16 апреля, Муродов провел личный прием граждан в неурочное время.

Из четверых убийц трое – на свободе

Но до того, как вышел ролик журналистки, граждане, не попавшие на прием к генеральному прокурору, громко возмущались возле Генпрокуратуры и Народной приемной президента в Ташкенте.

По словам правозащитников, во время одного из таких наиболее шумных визитов недовольным людям «на хвост села» милиция. Ее сотрудники бдительно следили за тем, что делают люди, приехавшие в столицу из разных областей Узбекистана, и, видимо, готовились вовремя пресечь взрыв их недовольства.

Такой взрыв произошел 15 апреля. Несмотря на воскресный день, люди все равно пришли на прием к генпрокурору, а затем, написав на плакатах обличительные лозунги, собрались провести акцию протеста.

Фарогат Юлдошева из Пайарыкского района Самаркандской области рассказывает, что ее 25-летний сын Азиз Амонов был убит. Она очень хочет, чтобы все преступники были наказаны. Но пока местные правоохранительные органы не особенно торопятся это сделать.

По словам матери, первоначально были арестованы четверо, но наказан только один из них, остальных троих почему-то выпустили на свободу.

Когда группа недовольных направлялась к резиденции президента Шавката Мирзиёева, милиция задержала девять человек, удалось сбежать только одной женщине. В итоге задержанные провели в отделении милиции некоторое время и были отпущены около 14 часов.

Отабек Муродов – человек в Генеральной прокуратуре отнюдь не новый. Раньше он работал там следователем по особо важным делам, а потом был назначен заместителем министра юстиции.

Последняя должность – госсоветник президента Узбекистана по правовым и политическим вопросам. Советник юстиции третьей категории.