Генпрокурор РУз – о деле Кадырова: «Отдай награбленное и выходи под залог»

Генеральный прокурор РУз Отабек Муродов на заседании Сената Олий Мажлиса заявил, что лишение свободы фигурантов по делу экс-генпрокурора Рашида Кадырова не является главной целью.

Выступая 28 июня на 15-м пленарном заседании парламента страны, Муродов прокомментировал громкое коррупционное дело.

«Наша цель: не заключить их в тюрьму. Это политика президента Шавката Мирзиёева. Четверо других ответственных лиц возместили ущерб, вернули то, что взяли, – за это мы освободили их из-под стражи под залог», – цитирует генпрокурора Gazeta.uz.

По его словам, в интересах следствия нельзя раскрывать подробности дела, но речь идет об «очень больших цифрах».

Рашид Кадыров работал генпрокурором РУз в 2000–2015 гг. В феврале текущего года против него было возбуждено дело о вымогательстве, получении взятки и злоупотреблении властью. По данному делу проходят 24 человека, включая высокопоставленных чиновников.