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    Генпрокурор РУз – о деле Кадырова: «Отдай награбленное и выходи под залог»

    Генеральный прокурор РУз Отабек Муродов на заседании Сената Олий Мажлиса заявил, что лишение свободы фигурантов по делу экс-генпрокурора Рашида Кадырова не является главной целью.

    Отабек Муродов; фото: "Газета.уз"
    Отабек Муродов; фото: «Газета.уз»

    Выступая 28 июня на 15-м пленарном заседании парламента страны, Муродов прокомментировал громкое коррупционное дело.

    «Наша цель: не заключить их в тюрьму. Это политика президента Шавката Мирзиёева. Четверо других ответственных лиц возместили ущерб, вернули то, что взяли, за это мы освободили их из-под стражи под залог», цитирует генпрокурора Gazeta.uz.

    По его словам, в интересах следствия нельзя раскрывать подробности дела, но речь идет об «очень больших цифрах».

    Рашид Кадыров работал генпрокурором РУз в 20002015 гг. В феврале текущего года против него было возбуждено дело о вымогательстве, получении взятки и злоупотреблении властью. По данному делу проходят 24 человека, включая высокопоставленных чиновников.

    Темы: Генеральная прокуратура Узбекистана, Коррупция в Узбекистане, Правосудие в Узбекистане, Узбекистан после Каримова
    Теги: Генпрокуратура Отабек Муродов Рашид Кадыров Узбекистан
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