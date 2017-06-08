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    Генсека ООН просят вызволить из неволи журналиста Салиджона Абдурахманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 9 июня начинает визит в Узбекистан – независимые журналисты страны просят его помощи в освобождении коллеги.

    Антониу Гутерриш - Генеральный секретарь ООН; фото: un.org
    Антониу Гутерриш — Генеральный секретарь ООН; фото: un.org

    В письме Антониу Гутерришу, направленном сегодня в представительство ООН в Узбекистане, независимые журналисты, преимущественно из Ц-1, просят его помочь освободить из узбекской тюрьмы 67-летнего коллегу Салиджона Абдурахманова.

    Журналист из Каракалпакстана Абдурахманов был осужден в 2008 году на десять лет лишения свободы по сфабрикованному обвинению о попытке сбыта наркотиков, которые были подброшены его в машину самими сотрудниками милиции.

    На днях коллеги Абдурахманова узнали, что состояние его здоровья значительно ухудшилось, а жесткие тюремные условия подрывают последние силы для выздоровления.

    Салиджон Абдурахманов - журналист из Каракалпакстана в заключении с 2008 года...
    Салиджон Абдурахманов — журналист из Каракалпакстана в заключении с 2008 года…

    В письме Генсеку ООН его коллеги, в частности, пишут:

    «Надеемся, что Ваше прибытие и ознакомление со страной, ее руководством и народом придаст больше подлинности реформам и преобразованиям, начинающимся в республике под руководством нового президента Шавката Мирзиёева.

    Полагаем, Ваш визит поспособствует тому, что реформы в Узбекистане коснутся также области свободы слова и СМИ, а также судеб осужденных и находящихся в неволе журналистов страны.

    Ряд независимых журналистов Узбекистана были брошены в тюрьмы по сфабрикованным против них обвинениям за профессиональную деятельность. Они находятся в заточении долгие годы, превратившись за это время в совершенно больных и немощных людей.

    Один из них – 67-летний журналист из Каракалпакстана Салиджон Абдурахманов.
    Международная амнистия признала Абдурахманова узником совести, его освобождения требовали ОБСЕ, Госдепартамент США, Европейский союз, а ЮНЕСКО продолжает усилия в этой области, но пока тщетно.

    Господин Гутерриш, Салиджон очень болен. За восемь лет в заключении он потерял здоровье и может уйти из жизни в любой момент, о чем нам рассказали его родные.

    Мы просим Вас поднять вопрос о немедленном освобождении Салиджона Абдурахманова во время встречи с президентом Мирзиёевым.

    Ваш предшественник – Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун во время визита в Узбекистан в 2015 году сказал, что был шокирован масштабом экологической катастрофы в Каракалпакстане, наиболее пострадавшем от высыхания Аральского моря.

    Салиджон Абдурахманов был единственным независимым журналистом этого, как он называл, «соленого края» – с его осуждением новости из Каракалпакстана иссякли, как воды Арала.

    Но сегодня речь не идет о возобновлении им журналистики, а только о возможности для пожилого и тяжелобольного человека вернуться в семью, в свой дом.

    Господин Гутерриш, Ваш визит в Узбекистан будет успешным, если Вы сможете добиться освобождения одного безвинного человека.

    Добейтесь того, чтобы Салиджон Абдурахманов вышел на свободу. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обязательно прислушается к Вам».

    Источник:Ц-1
    Темы: Права человека в Узбекистане, Салиджон Абдурахманов
    Теги: Антониу Гутрриш Генсек ООН ООН Салиджон Абдурахманов Узбекистан
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