Гибель Дианы Еникеевой освободит узбекистанцев от принудительного труда

Президент РУз поручил правительству разработать правовой механизм, запрещающий привлекать население к общественным работам, сообщил его пресс-секретарь.

Комил Алламжонов, пресс-секретарь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, 17 апреля в прямом эфире государственного телеканала «Узбекистон 24» сообщил, что правительству страны дано поручение разработать постановление «о строгом запрете привлечения населения, особенно сотрудников здравоохранения и образования, а также студентов, к работам по благоустройству».

«Если принуждение граждан к общественным работам будет продолжаться, как отметил президент, наказание будет строгим. К нарушителям будут применяться меры вплоть до уголовной ответственности», – приводит перевод слов пресс-секретаря главы государства интернет-издание «Газета.uz».

Отмечается, что вместе с тем в постановлении правительства будут предусмотрены меры по расширению деятельности служб благоустройства, укреплению их материально-технической базы.

Кто ответит за гибель учительницы?

Одновременно с этим Шавкат Мирзиёев поручил наказать должностных лиц, ответственных за гибель Дианы Еникеевой.

Учительница школы № 42 Каттакурганского района Самаркандской области погибла под колесами грузовика 14 марта, когда вместе с коллегами подметала автотрассу вместо преподавания в классе. Местные власти так готовились к приезду 17 марта в регион президента.

Шавкат Мирзиёев 13 апреля в ходе встречи с активом Сырдарьинской области впервые высказался по этому поводу. Он сказал, что в связи с трагедией его гложет чувство вины.

«Президент поручил привлечь к юридической ответственности должностных лиц, ответственных за преждевременную смерть самаркандской учительницы Дианы Еникеевой. В настоящее время по данному факту проводится расследование», – сказал Алламжонов.

Наказание за показуху

По поводу показухи к его приезду в регионах страны Мирзиёев сказал, что это вызывает у него «отвращение».

«Очковтирательство, принудительный вывод на благоустройство территорий, подметание улиц, привлечение к подготовке [к визиту] людей, особенно работников социальной сферы, учителей, студентов, – это государственная измена», – заявил президент.

Кроме того, руководитель страны дал указание провести прокурорскую проверку по известным случаям показухи, которые, к слову, широко обсуждались в СМИ.

В частности, речь идет о фальшивых теплицах в Кашкадарьинской области, установке устаревшего оборудования и внедрении нефункционирующей системы онлайн-учета больных в медицинских учреждениях Джизакской области.

Также президент распорядился провести детальную инвентаризацию проектов, представленных ему в регионах. В большей степени это касается презентаций руководителей банков. Об этом во вторник на брифинге говорил Комил Алламжонов.

По его словам, при выявлении недостатков к ответственным лицам будут приняты строгие меры, как и к руководителям, прибегающим к показухе или не предпринимающим мер для ее предотвращения.

Алламжонов пообещал, что случаи нарушения всех этих поручений главы государства будут широко освещаться в СМИ.