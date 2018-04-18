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    Гибель Дианы Еникеевой освободит узбекистанцев от принудительного труда

    Президент РУз поручил правительству разработать правовой механизм, запрещающий привлекать население к общественным работам, сообщил его пресс-секретарь.

    Поминальный столик Дианы Еникеевой; фото: xabar.uz
    Поминальный столик Дианы Еникеевой; фото: xabar.uz

    Комил Алламжонов, пресс-секретарь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, 17 апреля в прямом эфире государственного телеканала «Узбекистон 24» сообщил, что правительству страны дано поручение разработать постановление «о строгом запрете привлечения населения, особенно сотрудников здравоохранения и образования, а также студентов, к работам по благоустройству».

    «Если принуждение граждан к общественным работам будет продолжаться, как отметил президент, наказание будет строгим. К нарушителям будут применяться меры вплоть до уголовной ответственности», – приводит перевод слов пресс-секретаря главы государства интернет-издание «Газета.uz».
    Отмечается, что вместе с тем в постановлении правительства будут предусмотрены меры по расширению деятельности служб благоустройства, укреплению их материально-технической базы.

    Кто ответит за гибель учительницы?

    Одновременно с этим Шавкат Мирзиёев поручил наказать должностных лиц, ответственных за гибель Дианы Еникеевой.

    Учительница школы № 42 Каттакурганского района Самаркандской области погибла под колесами грузовика 14 марта, когда вместе с коллегами подметала автотрассу вместо преподавания в классе. Местные власти так готовились к приезду 17 марта в регион президента.

    Школа № 42, где работала Диана; фото: Ц-1
    Школа № 42, где работала Диана; фото: Ц-1

    Шавкат Мирзиёев 13 апреля в ходе встречи с активом Сырдарьинской области впервые высказался по этому поводу. Он сказал, что в связи с трагедией его гложет чувство вины.

    «Президент поручил привлечь к юридической ответственности должностных лиц, ответственных за преждевременную смерть самаркандской учительницы Дианы Еникеевой. В настоящее время по данному факту проводится расследование», – сказал Алламжонов.

    Наказание за показуху

    По поводу показухи к его приезду в регионах страны Мирзиёев сказал, что это вызывает у него «отвращение».

    «Очковтирательство, принудительный вывод на благоустройство территорий, подметание улиц, привлечение к подготовке [к визиту] людей, особенно работников социальной сферы, учителей, студентов, – это государственная измена», – заявил президент.

    Кроме того, руководитель страны дал указание провести прокурорскую проверку по известным случаям показухи, которые, к слову, широко обсуждались в СМИ.

    В частности, речь идет о фальшивых теплицах в Кашкадарьинской области, установке устаревшего оборудования и внедрении нефункционирующей системы онлайн-учета больных в медицинских учреждениях Джизакской области.

    Также президент распорядился провести детальную инвентаризацию проектов, представленных ему в регионах. В большей степени это касается презентаций руководителей банков. Об этом во вторник на брифинге говорил Комил Алламжонов.

    По его словам, при выявлении недостатков к ответственным лицам будут приняты строгие меры, как и к руководителям, прибегающим к показухе или не предпринимающим мер для ее предотвращения.

    Алламжонов пообещал, что случаи нарушения всех этих поручений главы государства будут широко освещаться в СМИ.

    Источник:Ц-1
    Темы: Принудительный труд в Узбекистане, Реформа Узбекистана
    Теги: "черный список" в Узбекистане Диана Еникеева принудительный труд в Узбекистане Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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