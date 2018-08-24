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    Гимнастка Оксана Чусовитина мечтает поехать на восьмую Олимпиаду

    43-летняя гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина добыла «серебро» на Азиатских играх в Джакарте. Спортсменка мечтает принять участие в Олимпиаде-2020.

    Оксана Чусовитина; фото: Reuters
    Оксана Чусовитина; фото: Reuters

    Чусовитина заняла второе место в одном из видов спортивной гимнастики – опорном прыжке, уступив кореянке Ё Сё Йонг одну десятую балла.

    В интервью Gulf News олимпийская чемпионка 1992 года заявила, что серебряная медаль Азиады для нее сродни «золоту».

    «Эти соревнования точно не станут для меня последними, потому что я мечтаю попасть на Олимпиаду в Токио. Я до сих пор получаю удовольствие от выхода в сектор», – сказала Чусовитина.

    Для титулованной узбекистанской гимнастки Олимпийские игры 2020 года могут стать восьмыми в спортивной карьере.

    Темы: Спорт, Узбекистан
    Теги: Азиада гимнастика Оксана Чусовитина спорт
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