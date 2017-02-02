Глава МВД РУ принял мать умершего в милиции предпринимателя

Министр внутренних дел Узбекистана Абдусалом Азизов распорядился о следственной бригаде и эксгумации тела умершего во время ареста в Сурхандарье предпринимателя.

Следственная бригада, созданная по распоряжению министра внутренних дел Узбекистана Абдусалома Азизова совместно с Генеральной прокуратурой страны сегодня, 2 февраля, должна прибыть в Сурхандарьинскую область.

Предметом их расследования станет смерть вечером 20 января во время двухчасового ареста в милиции Джаркурганского района Сурхандарьинской области 32-летнего предпринимателя Муродилло Омонова.

Для определения точной причины его смерти будет проведена эксгумация тела.

Создание следственной бригады стало возможно после того, как мать умершего предпринимателя Каромат Кадырова была принята 29 января министром внутренних дел Азизовым, назначенным на этот пост месяц назад.

По словам женщины, министр внимательно выслушал ее, а затем пригласил своих подчиненных и заявил о немедленном создании совместно с Генпрокуратурой следственной бригады.

Накануне, оставаясь в Ташкенте, Кадырова пыталась попасть на прием к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, несколько часов провела в его приемной, где ее так же внимательно выслушали, но без комментариев.

Но в Народной приемной, созданной по распоряжению президента, ей сообщили, что возьмут процесс эксгумации тела и последующей экспертизы под свой контроль.

Вести об активности Кадыровой в ташкентских приемных дошли и до Сурхандарьи – вечером 31 января ей позвонил помощник областного хокима и сообщил, что тот «хочет с ней срочно встретиться».

Во второй половине дня 1 февраля мать убитого предпринимателя выехала в город Термез, являющийся центром Сурхандарьинской области.

По дороге вечером ей позвонили из Генпрокуратуры и сообщили, что следственная бригада уже выехала, и также рано утром 2 февраля будет в Термезе.

Как рассказывает Кадырова, всего в течение поездки с ней по «сотке» по очереди связывалось несколько ответственных сотрудников из Ташкента и Сурхандарьи.

В итоге они договорились о встрече сегодня в 10 утра, после чего следственная бригада должна выехать на место происшествия – город Джаркурган.

Загадочная смерть

Муродилло Омонов погиб при довольно загадочных обстоятельствах 20 января. В этот день вечером его автомобиль по непонятной причине был задержан сотрудниками милиции и доставлен в РОВД (районный отдел внутренних дел) города Джаркургана.

Приехавшей через час матери сказали, что Омонов управлял автомобилем в нетрезвом виде, однако та утверждает, что в милиции видела сына «в нормальном состоянии».

Один из сотрудников пообещал, что Омонова через два часа отпустят, мать долго ждала его на улице, а потом узнала, что он доставлен в районную больницу.

Кадырова тут же туда поехала, где ей сообщили страшную весть: «Тело уже в морге».

Мать обратила внимание, что на лбу сына рана, характерная для пулевого отверстия, и потребовала проведения судебно-медицинской экспертизы.

Но милиция, наоборот, стала настаивать на скорейшем захоронении, в результате чего 21 января Омонов был предан земле.

Первая в Сурхандарье женщина-предприниматель

Правозащитники характеризуют Каромат Кадырову как очень смелого, честного и принципиального человека.

Раньше она была работницей цеха по производству мороженого, но в 1993 году решила открыть свое дело и стала первой женщиной-предпринимательницей в Сурхандарье.

Начав буквально с нуля, постепенно раскрутилась и смогла построить кафе-мороженое, магазин, благоустроенную автостоянку, где был полный сервис, вплоть до туалета с душевыми кабинками.

Однако в 2000 году в Джаркургане сменилась районная администрация, которой Кадырова очень не понравилась. Оно и понятно – женщина, а никому не кланяется, и взяток не дает.

В итоге затяжного конфликта в 2012 году у Кадыровой отобрали землю и снесли ее автостоянку вместе с туалетом, магазином, кафе-мороженым, а также недостроенным супермаркетом.

После многочисленных жалоб в 2014 году по распоряжению из Ташкента землю предпринимательнице вернули. Но компенсацию за снесенные строения не дали. В итоге ей на сегодняшний день удалось только частично восстановить автостоянку.

Кто виноват в смерти Муродилло?

Администрация в районе поменялась, но конфликт продолжился. По словам Кадыровой, ее возглавил базарком Абдулла Рахманов. До этого он был активным сторонником сноса ее зданий, а теперь решил и вовсе изгнать со «своей» территории.

Как рассказывает предпринимательница, базарком Рахманов «очень богатый человек и дружит с влиятельными людьми района». В результате чего даже смог ее дочке, вернувшейся из России, ни за что «устроить 4 месяца тюрьмы».

Конфликт достиг апогея, когда в январе 2017 года базарком потребовал от нее за смехотворную сумму отдать 10 соток земли. А когда она отказалась, стал угрожать.

В частности, сказал ее сестре: «Раз Кадырова ничего не поняла, ей будет плохо».

Через неделю не стало Муродилло.