Глава Узбекистана выступил против применения пыток

Данные, полученные в результате пыток, не будут считаться доказательством в судах – об этом говорится в новом указе президента Узбекистана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четверг подписал Указ «О дополнительных мерах по усилению гарантий прав и свобод граждан в судебно-следственной деятельности».

Он предусматривает недопустимость использования в суде по уголовным делам данных, полученных незаконными методами.

В частности, данные, полученные:

«с применением пыток, психологического и физического давления и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения в отношении участников уголовного процесса либо их близких родственников;

с нарушением прав подозреваемого, обвиняемого или подсудимого на защиту, а также права пользования услугами переводчика;

с использованием заблуждения лица, участвующего в уголовном процессе, возникшего вследствие неразъяснения ему прав и обязанностей;

в результате проведения процессуального действия лицом, не имеющим права осуществлять производство по данному уголовному делу;

от неизвестного источника либо от источника, который не может быть установлен в процессе производства по уголовному делу;

из показаний потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в ходе предварительного следствия, которые не нашли своего подтверждения в суде совокупностью имеющихся доказательств;

из показаний потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, основанных на догадке, предположении или слухе, за исключением случаев их подтверждения совокупностью имеющихся доказательств».

Запрещается:

Указом также запрещается использование в качестве доказательства показаний свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, заключения эксперта, вещественных доказательств, аудио- и видеозаписи, а также иных материалов, полученных с нарушением норм процессуального законодательства.

Отныне за фальсификацию доказательств будет введена уголовная ответственность.

В частности, «за внесение заведомо ложных сведений и иных искажений в документы или предметы, принуждение к даче показаний, не соответствующих действительности, искажение фактических обстоятельств по делу, повлекших незаконное задержание, заключение под стражу, привлечение к уголовной ответственности или осуждение лица».

Предусматривается усиление ответственности за лжесвидетельство и ложный донос.

Теперь задержанное лицо вправе обжаловать в суде применение меры пресечения в виде заключения под стражу в течение 72 часов.

Жалобы о пытках

А обращения о применении недозволенных методов при собирании и закреплении доказательств подлежат обязательной проверке органами прокуратуры или судом с проведением медицинской экспертизы.

Отныне все процессуальные действия, связанные с осмотром места происшествия (по особо тяжким преступлениям), обыском, проверкой показаний на месте события, следственными экспериментами будут осуществляться с обязательной видеофиксацией.

Еще одним нововведением, предусмотренным данным указом, является разрешение защитникам собирать и представлять доказательства по уголовному делу, которые подлежат приобщению к материалам, а также обязательной проверке и оценке в ходе проведения дознания, предварительного следствия и рассмотрения в суде.

По поручению Мирзиёева следственные изоляторы, изоляторы временного содержания и специальные приемники, места отбывания административного ареста в течение трех месяцев будут оснащены средствами видеонаблюдения.

Страна пыток

Узбекистан за годы независимости обрел репутацию страны, где применяются самые жестокие пытки, и зачастую вся следственная работа правоохранительных органов заключалась в выбивании нужных показаний.

Первый президент страны Ислам Каримова, правивший страной с 1989 по 2016 год, не делал ничего для искоренения пыток. Более того, в 2003 году он заявил, что нет страны, где пытки не применялись бы.

В том же году на заседании совета директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) он отказался осудить пытки, применяемые к задержанным или заключенным в Узбекистане что было негласным требованием европейцев для проведения престижного мероприятия в узбекской столице.

После же расстрела Андижанского протеста 13 мая 2005 года мир перестал ожидать искоренения пыток от режима, способного средь бела дня без единого предупреждения расстрелять из БТРов толпы протестующих.