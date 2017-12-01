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    • Узбекистан

    Глава Узбекистана выступил против применения пыток

    Данные, полученные в результате пыток, не будут считаться доказательством в судах – об этом говорится в новом указе президента Узбекистана.

    Шавкат Мирзиёев; фото: УзА
    Шавкат Мирзиёев; фото: УзА

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четверг подписал Указ «О дополнительных мерах по усилению гарантий прав и свобод граждан в судебно-следственной деятельности».

    Он предусматривает недопустимость использования в суде по уголовным делам данных, полученных незаконными методами.

    В частности, данные, полученные:

    «с применением пыток, психологического и физического давления и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения в отношении участников уголовного процесса либо их близких родственников;

    с нарушением прав подозреваемого, обвиняемого или подсудимого на защиту, а также права пользования услугами переводчика;

    с использованием заблуждения лица, участвующего в уголовном процессе, возникшего вследствие неразъяснения ему прав и обязанностей;

    в результате проведения процессуального действия лицом, не имеющим права осуществлять производство по данному уголовному делу;

    от неизвестного источника либо от источника, который не может быть установлен в процессе производства по уголовному делу;

    из показаний потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в ходе предварительного следствия, которые не нашли своего подтверждения в суде совокупностью имеющихся доказательств;

    из показаний потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, основанных на догадке, предположении или слухе, за исключением случаев их подтверждения совокупностью имеющихся доказательств».

    Запрещается: 

    Указом также запрещается использование в качестве доказательства показаний свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, заключения эксперта, вещественных доказательств, аудио- и видеозаписи, а также иных материалов, полученных с нарушением норм процессуального законодательства.

    Отныне за фальсификацию доказательств будет введена уголовная ответственность.

    В частности, «за внесение заведомо ложных сведений и иных искажений в документы или предметы, принуждение к даче показаний, не соответствующих действительности, искажение фактических обстоятельств по делу, повлекших незаконное задержание, заключение под стражу, привлечение к уголовной ответственности или осуждение лица».

    Предусматривается усиление ответственности за лжесвидетельство и ложный донос.

    Теперь задержанное лицо вправе обжаловать в суде применение меры пресечения в виде заключения под стражу в течение 72 часов.

    Жалобы о пытках 

    А обращения о применении недозволенных методов при собирании и закреплении доказательств подлежат обязательной проверке органами прокуратуры или судом с проведением медицинской экспертизы.

    Отныне все процессуальные действия, связанные с осмотром места происшествия (по особо тяжким преступлениям), обыском, проверкой показаний на месте события, следственными экспериментами будут осуществляться с обязательной видеофиксацией.

    Еще одним нововведением, предусмотренным данным указом, является разрешение защитникам собирать и представлять доказательства по уголовному делу, которые подлежат приобщению к материалам, а также обязательной проверке и оценке в ходе проведения дознания, предварительного следствия и рассмотрения в суде.

    По поручению Мирзиёева следственные изоляторы, изоляторы временного содержания и специальные приемники, места отбывания административного ареста в течение трех месяцев будут оснащены средствами видеонаблюдения.

    Страна пыток

    Узбекистан за годы независимости обрел репутацию страны, где применяются самые жестокие пытки, и зачастую вся следственная работа правоохранительных органов заключалась в выбивании нужных показаний.

    Первый президент страны Ислам Каримова, правивший страной с 1989 по 2016 год, не делал ничего для искоренения пыток. Более того, в 2003 году он заявил, что нет страны, где пытки не применялись бы.

    В том же году на заседании совета директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) он отказался осудить пытки, применяемые к задержанным или заключенным в Узбекистане что было негласным требованием европейцев для проведения престижного мероприятия в узбекской столице.

    После же расстрела Андижанского протеста 13 мая 2005 года мир перестал ожидать искоренения пыток от режима, способного средь бела дня без единого предупреждения расстрелять из БТРов толпы протестующих.

    Источник:Ц-1
    Темы: Права человека в Узбекистане, Пытки в Узбекистане, Шавкат Мирзиёев
    Теги: пытки пытки в Узбекистане Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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