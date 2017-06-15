Глава «Узбекнефтегаза» заявил, что газа нет и не будет

Председатель «Узбекнефтегаза» Алишер Султанов сообщил, что узбекистанцы в регионах останутся без газоснабжения: отапливать придется углем, готовить – на сжиженном газе.

Сенсационное заявление глава Узбекской национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз» Алишер Султанов сделал 14 июня на заседании Международного пресс-клуба в Ташкенте, сообщает uz24.uz.

По его словам, в областях страны, где десятилетиями нет газоснабжения, его не будет, и «надежд быть не должно».

Он сообщил, что в таких регионах компания будет работать по госпрограмме, предусматривающей снабжение населения газовыми баллонами и сжиженным газом. Для отопления домов есть программа по снабжению углем.

«Чтобы попить чай, они ставят пол-литра воды, кипятят и сразу выключают [газовый баллон]. Почему? Потому что заплатили за него. Не будет газа там. Надежд быть не должно. Будем работать по программе поставки сжиженного газа. Экономьте энергоресурсы», – посоветовал чиновник.

Почему нет давления в трубах

Отвечая на вопрос, почему в некоторых областях страны нет газоснабжения, глава «Узбекнефтегаза» ответил, что газовая отрасль в районах и областях 25 лет была пущена на самотек.

«Любой житель, любая организация подключались к трубе. Трубы устанавливались правильно, но в то время никто не делал расчеты. Народ думает: есть труба – есть газ. Но, простите, есть такие вещи, как гидравлика, проектирование, расчет диаметра, давления… Для нормального давления должно на магистрали работать много компрессоров», – рассказал Султанов.

Он добавил, что подключение к трубам газоснабжения убило всю систему. «Этим мы погубили районы, где был газ. Сейчас есть газ, а давления нет. А народ ставит насосы из Китая», – добавил председатель «Узбекнефтегаза».

Жаловаться президенту бесполезно

Новость о том, что регионам надо смириться с отсутствием голубого топлива, активно обсуждают в соцсетях. Пользователи Узнета недоумевают, почему о проблеме с давлением было заявлено только сейчас, и как, например, будут отапливать многоквартирные дома: в каждом придется устанавливать буржуйку или построят централизованные котельные?

Также узбекистанцев возмущают обещания Султанова поставлять газ в Европу и Китай при остром дефиците голубого топлива в стране.

Ц-1 неоднократно писал о перебоях с газоснабжением в Узбекистане. Жалоба на отсутствие газа – одна из самых популярных заявок в виртуальной приемной президента Шавката Мирзиёева. Правда, обращение к главе государства мало кому помогло.

Одна из самых тяжелых ситуаций – в Самарканде. Второй по величине город страны из года в год страдает от перебоев не только с газом, но и с электричеством, которое часто дают не по часам, а по минутам.

В некоторых махаллях Самарканда газа нет уже более десяти лет – собственники частных домов зимой готовят на буржуйках во дворе.

Жаловаться в компанию «Узтрансгаз» – главному поставщику газа в страну – бесполезно. Компания может уменьшить поставки голубого топлива в два-три раза или вовсе оставить без газа Самарканд, объясняя отключения миллионными долгами населения. На самом деле к газовой трубе незаконно подключаются многочисленные предприятия, теплицы и рестораны.

Узбекистан потребляет слишком много газа

Узбекистан по производству природного газа находится на третьем месте среди бывших советских республик после России и Туркменистана, экспорт газа у этой страны сравнительно незначителен.

«Причина кроется в том, что у Узбекистана большое внутреннее потребление газа, – пишет эксперт Ровшан Ибрагимов на сайте Caspianbarrel.org.

Согласно статистическому обзору BP (British Petrolium), в 2014 году Узбекистан произвел 57,3 млрд куб. м, в то время как потребление составило 48,8 млрд куб. м.

Для страны с населением порядка 30 млн человек и ВВП в 59,7 млрд долларов такое потребление говорит о неэффективном использовании газа.

Узбекистан не является исключением. Широко известно, что страны, обладающие энергоресурсами, как правило, менее эффективно их расходуют, чем страны, которые вынуждены их импортировать.