Главная защита женщины от насилия в Узбекистане – огласка в СМИ

Одна из ведущих женских активисток Узбекистана Марфуа Тохтаходжаева советует женщинам в случае насилия и дискриминации искать защиту через огласку в СМИ.

Марфуа Тохтаходжаева, являющаяся одной из первых активисток Узбекистана, основатель работавшего в Ташкенте «Женского ресурсного центра», в интервью Ц-1 говорит, что сегодня в стране практически нет организаций, способных защитить права представительниц слабого пола.

После Андижанской бойни 13 мая 2005 года в Узбекистане были закрыты все независимые женские ННО (неправительственные некоммерческие организации), которые зачастую существовали за счет средств зарубежных доноров и предлагали комплексную помощь женщинам.

После 2005 года женскую инициативу перехватила Гульнара Каримова – старшая дочь первого президента Узбекистана, создавшая «Женский форум» и другие организации. Частично Гульнара оказывала помощь женщинам, но в основном фокусировалась на вопросах здоровья (например, поддерживала борьбу с раком молочной железы) или же предпринимательской деятельности.

Жертвам домашнего насилия или же тем, кто столкнулся с произволом властных структур, Каримова не помогала. Но и ее «Женский форум» вскоре был закрыт, а сама Гульнара с февраля 2014 года находится под арестом.

В итоге в стране на сегодня остался Комитет женщин Узбекистана при Кабинете министров страны, представители которого больше напоминают «аппаратчиков в юбке» или выполняют роль «свадебного генерала».

Куда в таком случае деваться и что делать женщинам, оказавшимся жертвами насилия, произвола и дискриминации?

«Очень важно обратиться в СМИ, – говорит Марфуа Тохтаходжаева. – После обращения в Комитет женщин и махаллю резонанс будет небольшой, а на случай, о котором напишут в СМИ, будут вынуждены реагировать в милиции…»

«Если насилие было совершено в милиции, надо искать правду в вышестоящих органах. И так продолжать, пока дело не сдвинется с мертвой точки», – настаивает Марфуа.

Лучше всего, по мнению активистки, жаловаться женщинам-правоохранительницам и адвокатам. Они более чутко реагируют на несправедливость и постараются дать ход делу.

Сама эксперт признает, что ее советы более актуальны для жительниц городов: чтобы женщина куда-то обратилась, она должна осознавать свои права и иметь минимальный уровень самоуважения.

«У нас женщины с детства воспитываются с ощущением второсортности: ты – девочка, ты должна слушаться и уступать. На мальчика, который воспитывается в той же семье, смотрят как на будущего кормильца, а девочку отдают в другую семью», – продолжает она.

В процессе воспитания самоуважения особенно важна роль учителя, говорит Марфуа. Она вспоминает, что в свое время неправительственные организации в первую очередь обращались к учителям, чтобы они рассказывали детям, и особенно девочкам, об их правах. В итоге многие женщины-активистки вышли из учительской среды.

Еще одна проблема с защитой прав женщины: сложно поднимать вопрос об ущемлении ее прав в обществе, если она сама не видит в этом проблемы.

«Мало кто говорит: «Мне надо повысить квалификацию для собственной самореализации». Девушка так воспитана, что основное время она будет уделять семье и детям. Эту установку мы ежедневно слышим по телевизору и радио. Женщины в Узбекистане знают свое место и не претендуют на большее», – отмечает активистка.