Главу Гостелерадиокомпании РУз уволили за критику Каримова

Президент Узбекистана уволил главу НТРК страны Хуршида Мирзохидова, пропустившего телепередачу с критикой политики покойного Ислама Каримова.

Президент Шавкат Мирзиёев 2 августа во время видеоселекторного совещания президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подверг обструкции работу председателя Национальной телерадиокомпании (НТРК) Хуршида Мирзохидова, после чего отправил его в отставку.

О причинах увольнения Мирзохидова в официальных источниках не сообщается.

Но, по данным издания «Спутник Узбекистан», глава НТРК лишился должности из-за критики в адрес первого президента страны Ислама Каримова.

Пожурили Каримова

В итоговой телепередаче «Тахлилнома» на канале «Узбекистан 24», которая вышла в эфир 30 июля, ведущий заявил, что нынешний глава государства вынужден исправлять ошибки, допущенные прежним руководством Узбекистана.

В передаче не упоминалось имя Ислама Каримова, но критика в его адрес отчетливо звучала между строк.

В частности, покойного президента жестко раскритиковали за ухудшение отношений с соседними государствами и непрозрачную валютную политику.

Официально в дирекции НТРК не комментируют причины отставки Мирзохидова. Его преемником может стать Бобир Алиханов, занимающий должность исполняющего обязанности руководителя телерадиокомпании.

Время «ура-патриотизма» прошло или нет?

Мирзахидов стал председателем НТРК в феврале 2017 года на фоне жесткой критики узбекской официальной журналистики со стороны нового президента.

Тогда Мирзиёев громогласно заявил, что «время ура-ура» прошло, отныне журналистам необходимо подготавливать объективные и критические материалы на актуальные темы.

Глава государства потребовал реформировать отечественное телевидение.

Мирзахидов открыл круглосуточный телеканал «Узбекистан 24» и отправил десятки отечественных тележурналистов перенимать опыт у российских коллег.

При нем в эфире узбекского телевидения впервые прозвучала осторожная критика властей, в том числе касательно свободы слова в СМИ.

Призывать к критике легко, а выслушать…

Но после попытки объективного анализа действий Ислама Каримова на посту президента страны в эфире итоговой телепередачи в прайм-тайм чиновник лишился должности спустя три дня.

Ранее с поста генерального директора телеканала «Ешлар» после нескольких месяцев работы ушел известный певец Озодбек Назарбеков.

Очевидно, что узбекская тележурналистика переживает этап становления. С экранов телевизоров демонстрируются критические материалы, осторожно освещаются ранее табуированные темы.

Однако к критике высокопоставленных чиновников в Узбекистане пока не готовы.