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    Главу Гостелерадиокомпании РУз уволили за критику Каримова

    Президент Узбекистана уволил главу НТРК страны Хуршида Мирзохидова, пропустившего телепередачу с критикой политики покойного Ислама Каримова.

    Бывший глава НТРК Узбекистана Хуршид Мирзохидов; фото: НТРК
    Бывший глава НТРК Узбекистана Хуршид Мирзохидов; фото: НТРК

    Президент Шавкат Мирзиёев 2 августа во время видеоселекторного совещания президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подверг обструкции работу председателя Национальной телерадиокомпании (НТРК) Хуршида Мирзохидова, после чего отправил его в отставку.

    О причинах увольнения Мирзохидова в официальных источниках не сообщается.

    Но, по данным издания «Спутник Узбекистан», глава НТРК лишился должности из-за критики в адрес первого президента страны Ислама Каримова.

    Пожурили Каримова

    В итоговой телепередаче «Тахлилнома» на канале «Узбекистан 24», которая вышла в эфир 30 июля, ведущий заявил, что нынешний глава государства вынужден исправлять ошибки, допущенные прежним руководством Узбекистана.

    В передаче не упоминалось имя Ислама Каримова, но критика в его адрес отчетливо звучала между строк.

    В частности, покойного президента жестко раскритиковали за ухудшение отношений с соседними государствами и непрозрачную валютную политику.

    Официально в дирекции НТРК не комментируют причины отставки Мирзохидова. Его преемником может стать Бобир Алиханов, занимающий должность исполняющего обязанности руководителя телерадиокомпании.

    Скриншот роковой передачи "Тахлилнома"
    Скриншот роковой передачи «Тахлилнома»

    Время «ура-патриотизма» прошло или нет?

    Мирзахидов стал председателем НТРК в феврале 2017 года на фоне жесткой критики узбекской официальной журналистики со стороны нового президента.

    Тогда Мирзиёев громогласно заявил, что «время ура-ура» прошло, отныне журналистам необходимо подготавливать объективные и критические материалы на актуальные темы.

    Глава государства потребовал реформировать отечественное телевидение.

    Мирзахидов открыл круглосуточный телеканал «Узбекистан 24» и отправил десятки отечественных тележурналистов перенимать опыт у российских коллег.

    При нем в эфире узбекского телевидения впервые прозвучала осторожная критика властей, в том числе касательно свободы слова в СМИ.

    Призывать к критике легко, а выслушать…

    Но после попытки объективного анализа действий Ислама Каримова на посту президента страны в эфире итоговой телепередачи в прайм-тайм чиновник лишился должности спустя три дня.

    Ранее с поста генерального директора телеканала «Ешлар» после нескольких месяцев работы ушел известный певец Озодбек Назарбеков.

    Очевидно, что узбекская тележурналистика переживает этап становления. С экранов телевизоров демонстрируются критические материалы, осторожно освещаются ранее табуированные темы.

    Однако к критике высокопоставленных чиновников в Узбекистане пока не готовы.

    Источник:Ц-1
    Темы: Права человека в Узбекистане, СМИ и журналисты Узбекистана, Шавкат Мирзиёев
    Теги: НТРК Узбекистана Тахлилнома Хуршид Мирзохидов Шавкат Мирзиеев
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