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    Горный кишлак в Ташкентской области: газа нет, а надежда есть

    В горном кишлаке Сиджак у Чарвакского водохранилища, в 100 км от Ташкента, доверяют президенту и впервые за годы независимости надеются на газификацию.

    Поселок Синджак в Ташобласти; фото: Ц-1
    Поселок Синджак в Ташобласти; фото: Ц-1

    В поселке Сиджак Бостанлыкского района Ташкентской области с раннего утра раздаются глухие удары топора – это местные жители заготавливают дрова на зиму.

    В курортной местности на берегу Чарвакского водохранилища, куда на лето съезжаются отдыхающие из Ташкента, природного газа нет около 25 лет.

    Электричество в поселке работает с перебоями, а вода поступает с колонки на улице, но сиджакцы не ропщут. Здесь так не принято. Жалобами делу не поможешь, говорят они.

    Поэтому все сельчане заняты по хозяйству. Работы хватает всем – и мужчинам, и женщинам. Даже маленькие дети помогают взрослым.

    На улице Шавката мы познакомились с девочкой, спустившейся за водой для обеденного чая. Это дочь пенсионера Таджибоя Маюсупова.

    В прошлом милиционер, а ныне пенсионер 45-летний Таджибой считается достаточно зажиточным человеком для Сиджака. У него шестеро детей, курятник и большой фруктовый сад.

    Мужчина не жалуется на судьбу, но верит в позитивные перемены и ожидает газификации поселка.

    О планах руководства страны найти замену газу в виде угля здесь не слышали. Впрочем, как и о фразе, сказанной главой государственной компании «Узбекнефтегаз» Алишером Султановым, что газа в регионах нет, и «надежд быть не должно».

    Маюсупов, как и сотни его односельчан, верит обещаниям руководства страны – прежним и новым. Но, как это принято на Востоке, всегда готовится к худшему.

    Блеск и нищета Сиджака

    Горный поселок находится всего в паре километров от газифицированной курортной зоны с фешенебельными гостиницами, частными дачами и детскими лагерями, расположенной вдоль Чарвака.

    Сиджакцы же для приготовления пищи вынуждены пользоваться дровами и сжиженным газом из баллонов.

    Поселок Сиджак в Ташобласти; фото: Ц-1
    Поселок Сиджак в Ташобласти; фото: Ц-1

    Один такой «пропановый» баллон стоит около 600 тысяч сумов (70 долларов по курсу черного рынка). Дрова в окрестностях мужчины добывают самостоятельно. Состоятельные владельцы дачных участков покупают дрова от 100 тысяч сумов (12 долларов) за тележку.

    Уголь сельчанам не по карману: тонна стоит от 1 млн (120 долларов). На зимовку, как говорят сельские жители, нужно минимум две тонны каменного угля.

    Электроэнергия в поселке подается с перебоями, поэтому очередному отключению света никто не удивляется. Более того, местные жители незаконно подключаются к электромагистрали, питающей курортную зону.

    За продуктами и всем необходимым местные жительницы ездят в районный центр Газалкент, находящийся в 40 км от Сиджака.

    Сиджак, Ташобласть; фото: Ц-1
    Сиджак, Ташобласть; фото: Ц-1

    Дорога проходит вдоль побережья водохранилища, заполненного гостиницами, домами отдыха и отдыхающими.

    Кажется, что сиджакцы не обращают внимания на праздно гуляющих туристов и велосипедистов. Равно как и последние едва ли задумываются о насущных проблемах местных жителей.

    Сиджакцам приходится переплачивать за все – от бензина до бытовой химии. Дети с малых лет вынуждены работать, забрасывая учебу. А расходы с каждым годом увеличиваются.

    О своих переживаниях бывший милиционер из Сиджака поселка политкорректно умолчал, но откровенно сказал, что поселок заживет, как только местные власти протянут долгожданный газопровод.

    Фото: Ц-1
    Фото: Ц-1

    Узбекистан занимает 11-е место в мире по добыче природного газа, который для большей части узбекистанцев остается недоступным.

    Запасы природного газа в Узбекистане составляют свыше 1 трлн кубометров. Ежегодно республика добывает почти 60 млрд кубометров голубого топлива, из которых 45 млрд – на внутреннее потребление.

    Но газ попросту не доходит до адресатов из-за изношенной инфраструктуры.

    В регионах газ подается с перебоями вот уже 25 лет, а в отдаленных аулах о нем только мечтают.

    Сельские жители для бытовых нужд используют дрова, кизяк (прессованный высушенный навоз) и небезопасные газовые баллоны. А что будет через 15 лет, когда газ в стране иссякнет, не знает никто.

    Темы: Узбекистан, Энергоснабжение
    Теги: Сиджак Узбекистан Чарвак Чарвакское водохранилище
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