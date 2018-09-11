«Городок слепых» в Ташкенте разрушается далее…

Трехэтажный супермаркет воздвигаются во дворе «городка слепых» на ташкентском Чиланзаре. Инвалиды говорят, что у них отбирают последние метры в прошлом богатой благоустроенной территории.

Старожилы массива Чиланзар в Ташкенте хорошо помнят Общество слепых. Это был целый городок в 9-м квартале, с большим комбинатом, где работали инвалиды, и десятью многоэтажными домами, где они проживали.

Территория Общества слепых занимала несколько гектаров.

У слепых и слабовидящих был свой большой клуб, в котором они читали стихи местных поэтов и проводили конкурсы мастеров бардовских песен.

Также в нем работали многочисленные кружки для детей и взрослых: кружок кройки и шитья, аэробики.

Наиболее был известен танцевальный кружок, которым руководила народная артистка Узбекистана Гульсара Якубова, а известный хор Общества слепых выступал с гастролями в разных городах страны. Одним словом, жизнь там кипела. Люди охотно посещали клуб Общества слепых.

Лукоморья больше нет

Но теперь ничего этого нет. Вместо клуба – обилие различных кафе, ресторанчиков и магазинов. А уютный детский сад, куда ходили дети слепых, теперь превратился в огромную тойхану – помпезный ресторан.

Производственные цеха комбината стали коммерческими объектами: чайханы, колбасный цех, фармацевтический завод и различные бутики.

Десять домов для слепых были изъяты Чиланзарским хокимиятом, приватизированы, и теперь в них живут по большей части лица, нередко никакого отношения к слепым не имеющие.

В «городке слепых» теперь нет даже беседок, в которых инвалиды могли бы отдохнуть. Внутри дворов устроили мойку для машин, автомобили жильцов заполонили остававшиеся пустыми пространства, лишив детей возможности играть и резвиться.

Как оставить слепых нищими

Небольшой островок, который сохранился у Общества слепых, – это общежитие комбината и сам комбинат.

«Раньше мы производили металлические крышки для банок, пивные крышки, пластмассовые прищепки, щетки, одеяла, резиновые перчатки, матрасы», – рассказывает работница комбината и жительница общежития 44-летная Райхона Расулова.

Женщина вспоминает, что раньше на комбинате работа кипела, там трудились 1500 человек, сейчас же – только 150.

Вся работа, какую на сегодняшний день комбинат может предложить инвалидам, – это только изготовление карт для детских игр под называнием «Гуппи». Объем работ очень большой, но фирма привозит в день одну коробку карт, и если их собрать за один день, то оплата составит всего три тысячи сумов (менее 4 долларов США).

Причем данной работой занят только один человек на комбинате, а остальные сидят на лавочке.

По словам Расуловой, работать надо. Она и другие слепые и слабовидящие получают пенсию по инвалидности, но это лишь 500 тысяч сумов (чуть больше 40 долларов), и прожить на такие деньги невозможно.

Людям нет никакой жизни

По словам некоторых слепых, им казалось, что у них отобрали все, что только можно было, от их «городка» ничего не осталось, но оказалось, что не все.

Коммерсантам из ООО «Чиланзар Буньёдкор» очень понравилась территория между домами 44–46. На месте расположения детской площадки и небольшого футбольного поля началось строительство трехэтажного здания под магазин.

Виновником всего происходящего слепые считают хокимият Чиланзарского района, который с легкостью дает разрешение любым коммерческом фирмам под различное строительство – другими словами, осуществляет отъем жизненного пространства у «городка слепых».

Особое возмущение у жителей вызывает судьба канала, который протекает по территории «городка слепых». Бывшую радость всех жителей и прежде всего детей, которые все лето охотно там купались, строители фирмы «Чиланзар Буньёдкор» просто уничтожают.

В жалобе жильцов и членов Общества слепых, направленной в хокимият Чиланзарского района, говорится:

«Мы, жильцы домов 44 и 46, «Чиланзар», квартал 9, категорически против строительства коммерческого здания у нас во дворе.

Очевидно, что строительство идет с нарушениями, потому что застройщик просит у жильцов разрешение на перенос русла канала. Русло канала переносится ближе к домам и даже захватывает тротуар. Вырубили часть деревьев и сломали палисадники.

Мы остаемся без места для отдыха. Трехэтажное здание в середине нашего двора перекроет поток воздуха, половина квартир останется без солнечного света».

Жильцы добавляют, что у застройщика нет генерального плана по строительству данного объекта, им показали какую-то бумажку без подписей. В экспертном заключении не оговорено, какие документы были подвергнуты экспертизе.

«Застройщик 3 июля 2018-го заявил нам, что, если мы не дадим по-хорошему своего согласия, он поставит 20 милиционеров и все равно сделает, как он хочет», – говорится далее в письме жильцов.

Действительно, при нахождении в 9-м квартале «Чиланзара» видно, что канал и тенистые места отдыха, которые когда-то радовали людей, подверглись разгрому.

Посещение «городка слепых», а точнее, того, что от него осталось, оставляет самое удручающее впечатление.